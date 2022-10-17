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"Никто нас не спасет": западные эксперты заявили об экономическом хаосе - РИА Новости, 17.10.2022
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"Никто нас не спасет": западные эксперты заявили об экономическом хаосе
"Никто нас не спасет": западные эксперты заявили об экономическом хаосе - РИА Новости, 17.10.2022
"Никто нас не спасет": западные эксперты заявили об экономическом хаосе
На экономическом форуме в Вашингтоне ведущие американские и европейские эксперты оценили текущую экономическую обстановку в мире как хаос, который никто не... РИА Новости, 17.10.2022
2022-10-17T15:03
2022-10-17T15:31
экономика
цены на нефть
кристалина георгиева
сша
москва
всемирный банк
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МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. На экономическом форуме в Вашингтоне ведущие американские и европейские эксперты оценили текущую экономическую обстановку в мире как хаос, который никто не поможет преодолеть, сообщило Politico."Худшее впереди", — заявила главный исполнительный директор Всемирного банка Кристалина Георгиева.На встрече в Вашингтоне эксперты выделили основные проблемы, в числе которых — постоянная инфляция, "пугающие" процентные ставки и паника вокруг ухудшающейся энергетической ситуации.Председатель Официального форума валютно-финансовых учреждений США Марк Собел указал на разобщенность при решении кризисной ситуации. Он подчеркнул, что во время кризиса экономическая политика многих стран "встает на свой собственный путь".В свою очередь, экс-министр финансов США Ларри Саммерс раскритиковал МВФ и Всемирный банк за недостаточное приложение усилий для решения экономических проблем."Кто-то должен предложить хоть что-нибудь. Я крайне разочарован их ответами", — прокомментировал он.Западные страны столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. На фоне подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в Европе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики. Также США и европейские государства столкнулись с рекордной за десятилетия инфляцией.
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экономика, цены на нефть, кристалина георгиева, сша, москва, всемирный банк, мвф
Экономика, Цены на нефть, Кристалина Георгиева, США, Москва, Всемирный банк, МВФ
15:03 17.10.2022 (обновлено: 15:31 17.10.2022)
 
"Никто нас не спасет": западные эксперты заявили об экономическом хаосе

Politico пишет, что западные политики сравнили ситуацию в мировой экономике с хаосом

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в медиабанкДенежные купюры США
Денежные купюры США - РИА Новости, 1920, 17.10.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. На экономическом форуме в Вашингтоне ведущие американские и европейские эксперты оценили текущую экономическую обстановку в мире как хаос, который никто не поможет преодолеть, сообщило Politico.
"Худшее впереди", — заявила главный исполнительный директор Всемирного банка Кристалина Георгиева.
На встрече в Вашингтоне эксперты выделили основные проблемы, в числе которых — постоянная инфляция, "пугающие" процентные ставки и паника вокруг ухудшающейся энергетической ситуации.
Председатель Официального форума валютно-финансовых учреждений США Марк Собел указал на разобщенность при решении кризисной ситуации. Он подчеркнул, что во время кризиса экономическая политика многих стран "встает на свой собственный путь".
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В свою очередь, экс-министр финансов США Ларри Саммерс раскритиковал МВФ и Всемирный банк за недостаточное приложение усилий для решения экономических проблем.
"Кто-то должен предложить хоть что-нибудь. Я крайне разочарован их ответами", — прокомментировал он.
Западные страны столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. На фоне подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в Европе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики. Также США и европейские государства столкнулись с рекордной за десятилетия инфляцией.
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ЭкономикаЦены на нефтьКристалина ГеоргиеваСШАМоскваВсемирный банкМВФ
 
 
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