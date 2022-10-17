https://ria.ru/20221017/krizis-1824617165.html

"Никто нас не спасет": западные эксперты заявили об экономическом хаосе

"Никто нас не спасет": западные эксперты заявили об экономическом хаосе - РИА Новости, 17.10.2022

"Никто нас не спасет": западные эксперты заявили об экономическом хаосе

На экономическом форуме в Вашингтоне ведущие американские и европейские эксперты оценили текущую экономическую обстановку в мире как хаос, который никто не... РИА Новости, 17.10.2022

2022-10-17T15:03

2022-10-17T15:03

2022-10-17T15:31

экономика

цены на нефть

кристалина георгиева

сша

москва

всемирный банк

мвф

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МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. На экономическом форуме в Вашингтоне ведущие американские и европейские эксперты оценили текущую экономическую обстановку в мире как хаос, который никто не поможет преодолеть, сообщило Politico."Худшее впереди", — заявила главный исполнительный директор Всемирного банка Кристалина Георгиева.На встрече в Вашингтоне эксперты выделили основные проблемы, в числе которых — постоянная инфляция, "пугающие" процентные ставки и паника вокруг ухудшающейся энергетической ситуации.Председатель Официального форума валютно-финансовых учреждений США Марк Собел указал на разобщенность при решении кризисной ситуации. Он подчеркнул, что во время кризиса экономическая политика многих стран "встает на свой собственный путь".В свою очередь, экс-министр финансов США Ларри Саммерс раскритиковал МВФ и Всемирный банк за недостаточное приложение усилий для решения экономических проблем."Кто-то должен предложить хоть что-нибудь. Я крайне разочарован их ответами", — прокомментировал он.Западные страны столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. На фоне подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в Европе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики. Также США и европейские государства столкнулись с рекордной за десятилетия инфляцией.

https://radiosputnik.ria.ru/20221017/ssha-1824557328.html

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экономика, цены на нефть, кристалина георгиева, сша, москва, всемирный банк, мвф