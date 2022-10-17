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Немецкий журналист признался, что понял критику антироссийских санкций - РИА Новости, 17.10.2022
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Немецкий журналист признался, что понял критику антироссийских санкций
Немецкий журналист признался, что понял критику антироссийских санкций - РИА Новости, 17.10.2022
Немецкий журналист признался, что понял критику антироссийских санкций
Журналист немецкой газеты Berliner Zeitung Томас Курьянович заявил в эфире венгерской радиостанции Kossuth, что после общения с премьер-министром Венгрии... РИА Новости, 17.10.2022
2022-10-17T01:10
2022-10-17T01:10
в мире
венгрия
россия
сша
виктор орбан
владимир путин
евросоюз
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 17 окт – РИА Новости. Журналист немецкой газеты Berliner Zeitung Томас Курьянович заявил в эфире венгерской радиостанции Kossuth, что после общения с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном стал гораздо лучше понимать, почему тот считает ошибкой санкции ЕС в отношении России, передает газета Blikk.Курьянович отметил, что его дискуссия с Орбаном была интересной и содержательной, подчеркнув при этом, что в результате он лучше понял позицию венгров и венгерского правительства.По словам журналиста, "теперь он гораздо яснее видит критерии, по которым Виктор Орбан считает санкции Европейского Союза против России ошибочными".На прошлой неделе Орбан в интервью немецким СМИ, включая Berliner Zeitung, раскритиковал санкционную политику Евросоюза, призвав пересмотреть их, и предостерег от того, чтобы ЕС не впал в энергетическую зависимость от США. В конце сентября он заявил, что страна первой в Европе запускает национальные консультации, чтобы узнать мнение граждан о санкциях ЕС против России. Орбан призвал всех граждан страны высказать мнение в ходе национальной консультации и таким образом "положить конец" росту цен на энергию, вызванному санкциями, "навязанными Брюсселем странам Евросоюза". По его словам, цены в Европе упали бы вдвое за несколько дней, если бы Евросоюз изменил санкционную политику.Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20221011/ukraina-1823125395.html
https://ria.ru/20221014/sanktsii-1824099419.html
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в мире, венгрия, россия, сша, виктор орбан, владимир путин, евросоюз, санкции в отношении россии
В мире, Венгрия, Россия, США, Виктор Орбан, Владимир Путин, Евросоюз, Санкции в отношении России
01:10 17.10.2022
 
Немецкий журналист признался, что понял критику антироссийских санкций

Немецкий журналист Курьянович признался, что понял критику Орбаном санкций против России

© AP Photo / Yves LoggheФлаг Евросоюза
Флаг Евросоюза - РИА Новости, 1920, 17.10.2022
© AP Photo / Yves Logghe
Флаг Евросоюза. Архивное фото
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МОСКВА, 17 окт – РИА Новости. Журналист немецкой газеты Berliner Zeitung Томас Курьянович заявил в эфире венгерской радиостанции Kossuth, что после общения с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном стал гораздо лучше понимать, почему тот считает ошибкой санкции ЕС в отношении России, передает газета Blikk.
Курьянович отметил, что его дискуссия с Орбаном была интересной и содержательной, подчеркнув при этом, что в результате он лучше понял позицию венгров и венгерского правительства.
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По словам журналиста, "теперь он гораздо яснее видит критерии, по которым Виктор Орбан считает санкции Европейского Союза против России ошибочными".
На прошлой неделе Орбан в интервью немецким СМИ, включая Berliner Zeitung, раскритиковал санкционную политику Евросоюза, призвав пересмотреть их, и предостерег от того, чтобы ЕС не впал в энергетическую зависимость от США.
В конце сентября он заявил, что страна первой в Европе запускает национальные консультации, чтобы узнать мнение граждан о санкциях ЕС против России. Орбан призвал всех граждан страны высказать мнение в ходе национальной консультации и таким образом "положить конец" росту цен на энергию, вызванному санкциями, "навязанными Брюсселем странам Евросоюза". По его словам, цены в Европе упали бы вдвое за несколько дней, если бы Евросоюз изменил санкционную политику.
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
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В миреВенгрияРоссияСШАВиктор ОрбанВладимир ПутинЕвросоюзСанкции в отношении России
 
 
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