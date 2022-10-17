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В Воронеже коммунальщики спасли котенка из вентиляционной шахты дома - РИА Новости, 17.10.2022
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Хорошие новости
https://ria.ru/20221017/kotenok-1824658058.html
В Воронеже коммунальщики спасли котенка из вентиляционной шахты дома
В Воронеже коммунальщики спасли котенка из вентиляционной шахты дома - РИА Новости, 17.10.2022
В Воронеже коммунальщики спасли котенка из вентиляционной шахты дома
Сотрудники управляющей компании спасли котенка из вентиляционной шахты девятиэтажного дома по улице Лизюкова, сообщил в понедельник РИА Новости представитель... РИА Новости, 17.10.2022
2022-10-17T17:12
2022-10-17T17:12
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происшествия
жилье
воронеж
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ВОРОНЕЖ, 17 окт - РИА Новости. Сотрудники управляющей компании спасли котенка из вентиляционной шахты девятиэтажного дома по улице Лизюкова, сообщил в понедельник РИА Новости представитель городского управления по делам ГО и ЧС.Информация о происшествии в доме №38 по улице Лизюкова появилась на воронежских страницах соцсетей. Как сообщили жильцы дома, вечером 14 октября в вентиляционной шахте дома оказался котенок. По словам жильцов, животное звало на помощь, и его "душераздирающие вопли были слышны буквально в каждой квартире"."Чтобы достать (котенка), нужно было вскрыть плитку в ванной и выдолбить канал. Сначала жильцы обратились к нам, но потом побоялись, что спасатели - не мастера, и могут сильно повредить плитку. Поэтому управляющая компания взялась помочь жильцам. Они вскрыли плитку и достали котенка", - сказал собеседник агентства.Как отметили жильцы дома, коммунальщики забрались на крышу, выяснили, из какой шахты идет звук, а потом нашли нужную квартиру на первом этаже. По их словам, спасательная операция заняла более трех часов и завершилась около 23.00 мск. Вся работа, которая заключалась в снятии унитаза, плитки и проделывании дыры в вентиляционную шахту, была выполнена, как пишут жильцы дома, аккуратно. По словам жильцов дома, коммунальщики предположили, что животное могло попасть в вентиляционную шахту через открытое вентиляционное отверстие одной из квартир.
https://ria.ru/20221011/sobaka-1823007246.html
https://ria.ru/20221011/kotyata-1823045113.html
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происшествия, жилье, воронеж, россия
Хорошие новости, Происшествия, Жилье, Воронеж, Россия
17:12 17.10.2022
 
В Воронеже коммунальщики спасли котенка из вентиляционной шахты дома

В Воронеже коммунальщики спасли котенка из вентиляционной шахты девятиэтажного дома

© Depositphotos / PhotocreoДевушка держит британского вислоухого котёнка
Девушка держит британского вислоухого котёнка - РИА Новости, 1920, 17.10.2022
© Depositphotos / Photocreo
Девушка держит британского вислоухого котёнка. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 17 окт - РИА Новости. Сотрудники управляющей компании спасли котенка из вентиляционной шахты девятиэтажного дома по улице Лизюкова, сообщил в понедельник РИА Новости представитель городского управления по делам ГО и ЧС.
Информация о происшествии в доме №38 по улице Лизюкова появилась на воронежских страницах соцсетей. Как сообщили жильцы дома, вечером 14 октября в вентиляционной шахте дома оказался котенок. По словам жильцов, животное звало на помощь, и его "душераздирающие вопли были слышны буквально в каждой квартире".
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"Чтобы достать (котенка), нужно было вскрыть плитку в ванной и выдолбить канал. Сначала жильцы обратились к нам, но потом побоялись, что спасатели - не мастера, и могут сильно повредить плитку. Поэтому управляющая компания взялась помочь жильцам. Они вскрыли плитку и достали котенка", - сказал собеседник агентства.
Как отметили жильцы дома, коммунальщики забрались на крышу, выяснили, из какой шахты идет звук, а потом нашли нужную квартиру на первом этаже. По их словам, спасательная операция заняла более трех часов и завершилась около 23.00 мск. Вся работа, которая заключалась в снятии унитаза, плитки и проделывании дыры в вентиляционную шахту, была выполнена, как пишут жильцы дома, аккуратно. По словам жильцов дома, коммунальщики предположили, что животное могло попасть в вентиляционную шахту через открытое вентиляционное отверстие одной из квартир.
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