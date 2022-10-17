https://ria.ru/20221017/koronavirus-1824550605.html

В Подмосковье за сутки госпитализировали 28 человек с COVID-19

В Подмосковье за сутки госпитализировали 28 человек с COVID-19 - РИА Новости, 17.10.2022

В Подмосковье за сутки госпитализировали 28 человек с COVID-19

Число зараженных коронавирусом в Московской области за прошедшие сутки увеличилось на 217 человек, сообщает во вторник портал стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 17.10.2022

2022-10-17T11:33

2022-10-17T11:33

2022-10-17T11:33

распространение коронавируса

здоровье - общество

московская область (подмосковье)

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/1d/1570745939_0:119:3219:1929_1920x0_80_0_0_88f960a5173416c58de8bd5a85afb0b9.jpg

МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Число зараженных коронавирусом в Московской области за прошедшие сутки увеличилось на 217 человек, сообщает во вторник портал стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки - 217, госпитализировано 28 человек, выздоровело 212 человек, 3 человека умерли за сутки", - говорится в региональной сводке.По данным оперштаба, которые приводятся на портале, за указанный период трое заболевших скончались.Днем ранее число новых зараженных в регионе составляло 326 человек.

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

здоровье - общество, московская область (подмосковье), коронавирус в россии, коронавирус covid-19