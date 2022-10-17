https://ria.ru/20221017/koronavirus-1824548548.html

В Москве за сутки госпитализировали 128 пациентов с COVID-19

В Москве за сутки госпитализировали 128 пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 17.10.2022

В Москве за сутки госпитализировали 128 пациентов с COVID-19

За последние сутки в Москве выявлены 676 случаев COVID-19, 19 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 17.10.2022

2022-10-17T11:28

2022-10-17T11:28

2022-10-17T11:29

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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. За последние сутки в Москве выявлены 676 случаев COVID-19, 19 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф.Накануне были выявлены 948 новых случаев заражения.Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 3 220 159 случаев коронавируса, выздоровели 3 026 990 человек, умерли 46 415 человек.

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

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