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В Москве за сутки госпитализировали 128 пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 17.10.2022
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Распространение коронавируса
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В Москве за сутки госпитализировали 128 пациентов с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 128 пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 17.10.2022
В Москве за сутки госпитализировали 128 пациентов с COVID-19
За последние сутки в Москве выявлены 676 случаев COVID-19, 19 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 17.10.2022
2022-10-17T11:28
2022-10-17T11:29
распространение коронавируса
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здоровье - общество
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коронавирусы
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. За последние сутки в Москве выявлены 676 случаев COVID-19, 19 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф.Накануне были выявлены 948 новых случаев заражения.Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 3 220 159 случаев коронавируса, выздоровели 3 026 990 человек, умерли 46 415 человек.
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11:28 17.10.2022 (обновлено: 11:29 17.10.2022)
 
В Москве за сутки госпитализировали 128 пациентов с COVID-19

В Москве за сутки выявили 676 новых случаев COVID-19, умерли 19 человек

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкСотрудник скорой медицинской помощи у приемного отделения клинической больнице №15 имени О. М. Филатова в Москве
Сотрудник скорой медицинской помощи у приемного отделения клинической больнице №15 имени О. М. Филатова в Москве - РИА Новости, 1920, 17.10.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Сотрудник скорой медицинской помощи у приемного отделения клинической больнице №15 имени О. М. Филатова в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. За последние сутки в Москве выявлены 676 случаев COVID-19, 19 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф.
"Выявлено случаев за сутки - 676, госпитализированы 128 человек, выздоровели 878 человек, 19 человек умерли за сутки", - говорится в сводке по столице.
Накануне были выявлены 948 новых случаев заражения.
Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 3 220 159 случаев коронавируса, выздоровели 3 026 990 человек, умерли 46 415 человек.
 
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