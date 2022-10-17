https://ria.ru/20221017/koloniya-1824694565.html
В Ярославской области арестовали женщину, выбросившую ребенка из окна
В Ярославской области арестовали женщину, выбросившую ребенка из окна - РИА Новости, 17.10.2022
В Ярославской области арестовали женщину, выбросившую ребенка из окна
Жительница Ярославской области приговорена к пяти годам колонии за то, что сначала пыталась отправить свою четырехлетнюю дочь, а затем выбросила ее из окна... РИА Новости, 17.10.2022
2022-10-17T18:47
2022-10-17T18:47
2022-10-17T18:47
ярославская область
ярославский областной суд
происшествия
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ЯРОСЛАВЛЬ, 17 окт – РИА Новости. Жительница Ярославской области приговорена к пяти годам колонии за то, что сначала пыталась отправить свою четырехлетнюю дочь, а затем выбросила ее из окна третьего этажа, девочка осталась жива, сообщает СУ СК России по региону.По данным следствия, в октябре 2021 года, находясь в квартире на третьем этаже в Ростове, 26-летняя женщина задумала убить свою четырехлетнюю дочь. Сначала она решила отравить ребенка, дав ей через шприц растворенные в воде таблетки для травли насекомых. Через некоторое время мать поняла, что ее затея не удалась, и выбросила дочь из окна. Девочку оперативно госпитализировали, медики спасли ей жизнь.Следствие отмечает, что мать решилась на такой поступок "по причине внутреннего убеждения… во благо потерпевшей", при этом, как пояснили РИА Новости в СУСК по региону, объяснить следователям причину своего убеждения женщина не смогла, хотя и была признана вменяемой.В СУСК также рассказали РИА Новости, что кроме девочки мать воспитывала сына постарше, оба ребенка здоровы, семья на учете не состояла, соседи характеризовали ее в целом положительно. Также в следственном управлении отметили, что оба ребенка сейчас проживают с отцом по другому адресу."Приговором суда подсудимой назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.Пресс-служба Ярославского областного суда информирует, что приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.
https://ria.ru/20211015/depressiya-1754594864.html
https://ria.ru/20221017/rebenok-1824669073.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ярославская область, ярославский областной суд, происшествия
Ярославская область, Ярославский областной суд, Происшествия
В Ярославской области арестовали женщину, выбросившую ребенка из окна
Жительницу Ярославской области, выбросившую дочь из окна, приговорили к пяти годам колонии
ЯРОСЛАВЛЬ, 17 окт – РИА Новости.
Жительница Ярославской области приговорена к пяти годам колонии за то, что сначала пыталась отправить свою четырехлетнюю дочь, а затем выбросила ее из окна третьего этажа, девочка осталась жива, сообщает
СУ СК России по региону.
По данным следствия, в октябре 2021 года, находясь в квартире на третьем этаже в Ростове, 26-летняя женщина задумала убить свою четырехлетнюю дочь. Сначала она решила отравить ребенка, дав ей через шприц растворенные в воде таблетки для травли насекомых. Через некоторое время мать поняла, что ее затея не удалась, и выбросила дочь из окна. Девочку оперативно госпитализировали, медики спасли ей жизнь.
Следствие отмечает, что мать решилась на такой поступок "по причине внутреннего убеждения… во благо потерпевшей", при этом, как пояснили РИА Новости в СУСК по региону, объяснить следователям причину своего убеждения женщина не смогла, хотя и была признана вменяемой.
В СУСК также рассказали РИА Новости, что кроме девочки мать воспитывала сына постарше, оба ребенка здоровы, семья на учете не состояла, соседи характеризовали ее в целом положительно. Также в следственном управлении отметили, что оба ребенка сейчас проживают с отцом по другому адресу.
"Приговором суда подсудимой назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.
Пресс-служба Ярославского областного суда
информирует, что приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.