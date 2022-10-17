https://ria.ru/20221017/klassika-1824114654.html

Пушкин, Достоевский, Эко: случайные шедевры мировых классиков

Пушкин, Достоевский, Эко: случайные шедевры мировых классиков - РИА Новости, 17.10.2022

Пушкин, Достоевский, Эко: случайные шедевры мировых классиков

Есть стереотип, что все гениальные писатели создавали свои книги в порыве вдохновения. На самом деле некоторых заставляла нужда, другие творили на спор, а... РИА Новости, 17.10.2022

2022-10-17T08:00

2022-10-17T08:00

2022-10-17T08:18

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МОСКВА, 17 окт — РИА Новости, Татьяна Рыжкова. Есть стереотип, что все гениальные писатели создавали свои книги в порыве вдохновения. На самом деле некоторых заставляла нужда, другие творили на спор, а третьи вообще выполняли обет Богу. В день присуждения Букеровской премии РИА Новости собрало самые странные причины, по которым были написаны шедевры мировой литературы.Долг за азартные игрыФедор Михайлович Достоевский очень любил рулетку. Правда, был неудачлив. Проигрывая, закладывал собственное имущество и даже вещи возлюбленной — Анны Сниткиной, например, ее обручальное кольцо. Но, как ни странно, его пагубное пристрастие пошло на пользу русской литературе."В 1865 году, проигравшись в пух и прах в Висбадене, на выпрошенные у друзей деньги он возвращается в Россию, — рассказывает Кристина Давыдова, филолог, литературовед, исследователь творчества Достоевского. — Заключает крайне невыгодный контракт с издателем Федором Стелловским: десять-двенадцать печатных листов нового романа за месяц. Речь о прибыли не шла, нужно было выплатить долги кредиторам, иначе Стелловский мог бесплатно публиковать произведения Достоевского в течение девяти лет".Федор Михайлович написал роман "Игрок" о пагубном влиянии азартных игр и неудержимой любви к ним за 26 дней. И получил за это семь тысяч рублей.Повесть "Вечный муж" и роман "Бесы" также создавались под давлением игровых долгов. В итоге жена писателя Анна взяла финансы семьи под контроль. И Достоевский смог отказаться от рулетки.Обет БогуНиколай Лесков, автор повести "Леди Макбет Мценского уезда", мастерски изображал пороки. И однажды его обвинили в том, что он во всех соотечественниках видит лишь одну мерзость. "Неужто в самом деле ни в моей, ни в его и ни в чьей иной русской душе не видать ничего, кроме дряни? Неужто все доброе и хорошее, что когда-либо заметил глаз других писателей, — одна выдумка и вздор? Это не только грустно, это страшно", — писал он в предисловии своей новой книги.Лесков был реалистом и решил найти по-христиански праведных людей. И даже дал обет Богу — не успокоиться, пока не отыщет хотя бы нескольких. Так появился его цикл "Праведники", куда вошла знаменитая повесть "Очарованный странник" о превращении простого русского мужика в монаха. И самое известное произведение этого автора — сказ "Левша", который стал символом талантливости русского народа.Спор с друзьямиЛетом 1816 года на вилле Диодати на берегу Женевского озера в Швейцарии собрались трое англичан: поэты Джордж Байрон, Перси Шелли и его невеста Мэри Годвин. Компанию им составил врач Байрона, итальянец Джон Полидори. Погода была отвратительной, делать было нечего, и Байрон, впечатленный страшными легендами Восточной Европы, предложил пари — кто быстрее и лучше напишет жуткую историю. Сам поэт и его друг Перси быстро потеряли к этому интерес, а вот Мэри и Полидори отнеслись к соревнованию со всей серьезностью. Тем более девушке накануне приснился сон, в котором врачи пытались оживить труп. Она написала роман "Франкенштейн, или Современный Прометей" — о созданном из частей мертвецов монстре, который отчаянно хочет стать человеком. Книга стала классикой английской литературы. А повесть Джона Полидори "Вампир" — первое в истории произведение, где кровосос предстает не уродливым ходячим трупом, но гламурным красавцем. Кстати, образ вурдалака доктор Полидори без стыда списал с лорда Байрона.Троллинг коллегиПревращать известных литераторов в героев книг умел не только Джон Полидори, но и итальянский романист Умберто Эко.Роман "Имя Розы" был опубликован в 1980-м. Несмотря на сложный богословский и исторический подтекст, книга стала очень популярной. Это детективная история о загадочных убийствах в старом аббатстве, которые берутся расследовать Вильгельм Баскервильский и его молодой, немного нелепый помощник Адсон. Самые колоритные образы — жуткая библиотека-лабиринт и ее хранитель, слепой и суровый Хорхе.В эссе "Четыре цикла" Борхес утверждает, что вся мировая литература строилась только на четырех базовых сюжетах. Эта теория привела Умберто Эко в негодование — итальянец считал, что сюжетов может быть бесконечно много. Поэтому он поспорил с аргентинцем на страницах своего романа через героев — Вильгельма и Хорхе.Борхес книгу так и не прочитал — он умер спустя шесть лет после ее выхода.Ирония над модой"Повести Белкина" Александра Пушкина сегодня воспринимаются как красивые рассказы о любви, превратностях судьбы и удачных совпадениях. Первым их читателем был поэт Евгений Баратынский, и его реакция может показаться странной."Написал я прозою пять повестей, — сообщал Александр Сергеевич в письме другу. — От которых Баратынский ржет и бьется". "Ржал" не только Баратынский — однокурсник Пушкина Кюхельбекер, читая повести, "от доброго сердца смеялся". Но что так веселило современников?Александр Сергеевич высмеивал романтизм — самое модное на тот момент художественное течение — и его штампы. Взять "Метель" — в ней все атрибуты романтической истории: тайное венчание, запертая церковь, ночь, вьюга. Но дальше сюжет начинает напоминать анекдот — девушка венчается не со своим любимым, а со случайным прохожим, в которого, опять же случайно, влюбляется через много лет. Конец рассказа переполнен нарочитым пафосом. Или повесть "Гробовщик", где старый вдовец пригласил к себе в дом мертвецов — явная насмешка над мистицизмом. И, конечно, "Барышня-крестьянка", главный герой которой не может узнать в крестьянской девушке свою невесту-аристократку.Но все же "Повести Белкина" не просто пародия, замечает Галина Седова, филолог-пушкинист. По ее словам, наиболее справедливую оценку сборнику дал Юрий Лотман — он указал на его ценность как первого русского произведения с чертами реализма.СонИдеи книг приходили во сне и Стивену Кингу, и Стефани Майер, и упомянутой выше Мэри Шелли (Годвин). Одним из первых сновидцев был автор "Острова сокровищ" Роберт Льюс Стивенсон. Его преследовала респираторная инфекция, которая вызывала жар и мешала уснуть. В полубреду писатель увидел историю о чудовище и его зеркальной противоположности, джентльмене. Так появилась "Странная история Доктора Джекила и Мистера Хайда" — о благопристойном англичанине, превращавшемся временами в мерзавца и убийцу.На Стивенсона сильно повлиял роман Достоевского "Преступление и наказание": образ Генри Джекила соотносится с Родионом Раскольниковым, в котором тоже сосуществуют порядочный человек и убийца."Странная история Доктора Джекила и Мистера Хайда" считается классикой хоррор-литературы и вызывает интерес исследователей множественного расстройства личности.

https://ria.ru/20220923/fentezi-1817960174.html

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Татьяна Рыжкова

Татьяна Рыжкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Татьяна Рыжкова

умберто эко, николай лесков, александр пушкин, висбаден, россия, швейцария, российская летопись, книги, что почитать