Рейтинг@Mail.ru
Медведев направил приветствие участникам съезда правящей партии Китая - РИА Новости, 17.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221017/kitay-1824545980.html
Медведев направил приветствие участникам съезда правящей партии Китая
Медведев направил приветствие участникам съезда правящей партии Китая - РИА Новости, 17.10.2022
Медведев направил приветствие участникам съезда правящей партии Китая
Россия высоко ценит ценят самостоятельную, взвешенную позицию Коммунистической партии Китая (КПК) в отношении украинского кризиса, а также отмечает выдержку и... РИА Новости, 17.10.2022
2022-10-17T11:18
2022-10-17T11:18
в мире
россия
китай
дмитрий медведев
си цзиньпин
единая россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0d/1788392169_0:0:2856:1606_1920x0_80_0_0_28b88c8d3484da72faf9c8d7459bc666.jpg
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Россия высоко ценит ценят самостоятельную, взвешенную позицию Коммунистической партии Китая (КПК) в отношении украинского кризиса, а также отмечает выдержку и мудрость руководства КНР в непростой ситуации с Тайванем, заявил председатель "Единой России" Дмитрий Медведев в приветственном письме генеральному секретарю КПК, председателю КНР Си Цзиньпину и участникам XX съезда правящей партии Китая.В своем письме Медведев отметил, что мир становится подлинно многополярным, однако нежелание США и их партнеров принять новую реальность приводит к колоссальным потрясениям и человеческим жертвам, сообщили в пресс-службе ЕР."В России высоко ценят самостоятельную, взвешенную позицию правящей партии КНР в отношении украинского кризиса, преступная роль в развязывании которого принадлежит странам Запада", - сообщил Медведев.По его словам, в России также с обеспокоенностью наблюдают за поведением властей США в отношении Тайваня. Российский политик заметил, что остров является неотъемлемой частью КНР, а действия США назвал откровенной провокацией."С удовлетворением отмечаем выдержку и мудрость руководства КНР, проводящего сбалансированную ответственную политику в этой непростой ситуации", - отметил председатель ЕР.Также Медведев добавил, что отношения между "Единой Россией" и КПК носят открытый и доверительный характер, а скоординированная межпартийная работа вносит значимый вклад в развитие отношений России и Китая. Он подчеркнул, что за годы своего существования КПК прошла большой путь и зарекомендовала себя как ответственная политическая сила. По мнению председателя ЕР, знаковой вехой в истории Китая, к примеру, стала досрочная победа над абсолютной бедностью.
https://ria.ru/20221017/kitay-1824503746.html
https://ria.ru/20221012/golosovanie-1823544929.html
россия
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0d/1788392169_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_c0c69972f7e106caf3eabd07e80ec8c2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, китай, дмитрий медведев, си цзиньпин, единая россия
В мире, Россия, Китай, Дмитрий Медведев, Си Цзиньпин, Единая Россия
11:18 17.10.2022
 
Медведев направил приветствие участникам съезда правящей партии Китая

Медведев: Россия ценит взвешенную позицию компартии Китая в отношении украинского кризиса

© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в медиабанкПредседатель "Единой России", заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Председатель Единой России, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 17.10.2022
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в медиабанк
Председатель "Единой России", заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Россия высоко ценит ценят самостоятельную, взвешенную позицию Коммунистической партии Китая (КПК) в отношении украинского кризиса, а также отмечает выдержку и мудрость руководства КНР в непростой ситуации с Тайванем, заявил председатель "Единой России" Дмитрий Медведев в приветственном письме генеральному секретарю КПК, председателю КНР Си Цзиньпину и участникам XX съезда правящей партии Китая.
В своем письме Медведев отметил, что мир становится подлинно многополярным, однако нежелание США и их партнеров принять новую реальность приводит к колоссальным потрясениям и человеческим жертвам, сообщили в пресс-службе ЕР.
Государственные флаги Российской Федерации и КНР - РИА Новости, 1920, 17.10.2022
08:48
Китай стал соперничать с Западом из-за поддержки России, заявили в ЕС
"В России высоко ценят самостоятельную, взвешенную позицию правящей партии КНР в отношении украинского кризиса, преступная роль в развязывании которого принадлежит странам Запада", - сообщил Медведев.
По его словам, в России также с обеспокоенностью наблюдают за поведением властей США в отношении Тайваня. Российский политик заметил, что остров является неотъемлемой частью КНР, а действия США назвал откровенной провокацией.
"С удовлетворением отмечаем выдержку и мудрость руководства КНР, проводящего сбалансированную ответственную политику в этой непростой ситуации", - отметил председатель ЕР.
Также Медведев добавил, что отношения между "Единой Россией" и КПК носят открытый и доверительный характер, а скоординированная межпартийная работа вносит значимый вклад в развитие отношений России и Китая. Он подчеркнул, что за годы своего существования КПК прошла большой путь и зарекомендовала себя как ответственная политическая сила. По мнению председателя ЕР, знаковой вехой в истории Китая, к примеру, стала досрочная победа над абсолютной бедностью.
Зал Генассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
12 октября, 22:52
Китай воздержался от голосования по резолюции ГА ООН против референдумов
 
В миреРоссияКитайДмитрий МедведевСи ЦзиньпинЕдиная Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала