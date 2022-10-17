https://ria.ru/20221017/kitay-1824545980.html
Медведев направил приветствие участникам съезда правящей партии Китая
Медведев направил приветствие участникам съезда правящей партии Китая - РИА Новости, 17.10.2022
Медведев направил приветствие участникам съезда правящей партии Китая
Россия высоко ценит ценят самостоятельную, взвешенную позицию Коммунистической партии Китая (КПК) в отношении украинского кризиса, а также отмечает выдержку и... РИА Новости, 17.10.2022
2022-10-17T11:18
2022-10-17T11:18
2022-10-17T11:18
в мире
россия
китай
дмитрий медведев
си цзиньпин
единая россия
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Россия высоко ценит ценят самостоятельную, взвешенную позицию Коммунистической партии Китая (КПК) в отношении украинского кризиса, а также отмечает выдержку и мудрость руководства КНР в непростой ситуации с Тайванем, заявил председатель "Единой России" Дмитрий Медведев в приветственном письме генеральному секретарю КПК, председателю КНР Си Цзиньпину и участникам XX съезда правящей партии Китая.В своем письме Медведев отметил, что мир становится подлинно многополярным, однако нежелание США и их партнеров принять новую реальность приводит к колоссальным потрясениям и человеческим жертвам, сообщили в пресс-службе ЕР."В России высоко ценят самостоятельную, взвешенную позицию правящей партии КНР в отношении украинского кризиса, преступная роль в развязывании которого принадлежит странам Запада", - сообщил Медведев.По его словам, в России также с обеспокоенностью наблюдают за поведением властей США в отношении Тайваня. Российский политик заметил, что остров является неотъемлемой частью КНР, а действия США назвал откровенной провокацией."С удовлетворением отмечаем выдержку и мудрость руководства КНР, проводящего сбалансированную ответственную политику в этой непростой ситуации", - отметил председатель ЕР.Также Медведев добавил, что отношения между "Единой Россией" и КПК носят открытый и доверительный характер, а скоординированная межпартийная работа вносит значимый вклад в развитие отношений России и Китая. Он подчеркнул, что за годы своего существования КПК прошла большой путь и зарекомендовала себя как ответственная политическая сила. По мнению председателя ЕР, знаковой вехой в истории Китая, к примеру, стала досрочная победа над абсолютной бедностью.
https://ria.ru/20221017/kitay-1824503746.html
https://ria.ru/20221012/golosovanie-1823544929.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, китай, дмитрий медведев, си цзиньпин, единая россия
В мире, Россия, Китай, Дмитрий Медведев, Си Цзиньпин, Единая Россия
Медведев направил приветствие участникам съезда правящей партии Китая
Медведев: Россия ценит взвешенную позицию компартии Китая в отношении украинского кризиса
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости.
Россия высоко ценит ценят самостоятельную, взвешенную позицию Коммунистической партии Китая (КПК) в отношении украинского кризиса, а также отмечает выдержку и мудрость руководства КНР в непростой ситуации с Тайванем, заявил
председатель "Единой России" Дмитрий Медведев в приветственном письме генеральному секретарю КПК, председателю КНР Си Цзиньпину и участникам XX съезда правящей партии Китая.
В своем письме Медведев отметил, что мир становится подлинно многополярным, однако нежелание США
и их партнеров принять новую реальность приводит к колоссальным потрясениям и человеческим жертвам, сообщили в пресс-службе ЕР.
"В России высоко ценят самостоятельную, взвешенную позицию правящей партии КНР в отношении украинского кризиса, преступная роль в развязывании которого принадлежит странам Запада", - сообщил Медведев.
По его словам, в России также с обеспокоенностью наблюдают за поведением властей США в отношении Тайваня. Российский политик заметил, что остров является неотъемлемой частью КНР, а действия США назвал откровенной провокацией.
"С удовлетворением отмечаем выдержку и мудрость руководства КНР, проводящего сбалансированную ответственную политику в этой непростой ситуации", - отметил председатель ЕР.
Также Медведев добавил, что отношения между "Единой Россией" и КПК носят открытый и доверительный характер, а скоординированная межпартийная работа вносит значимый вклад в развитие отношений России и Китая. Он подчеркнул, что за годы своего существования КПК прошла большой путь и зарекомендовала себя как ответственная политическая сила. По мнению председателя ЕР, знаковой вехой в истории Китая, к примеру, стала досрочная победа над абсолютной бедностью.