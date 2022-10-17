https://ria.ru/20221017/kitay-1824545980.html

Медведев направил приветствие участникам съезда правящей партии Китая

Медведев направил приветствие участникам съезда правящей партии Китая - РИА Новости, 17.10.2022

Медведев направил приветствие участникам съезда правящей партии Китая

Россия высоко ценит ценят самостоятельную, взвешенную позицию Коммунистической партии Китая (КПК) в отношении украинского кризиса, а также отмечает выдержку и... РИА Новости, 17.10.2022

2022-10-17T11:18

2022-10-17T11:18

2022-10-17T11:18

в мире

россия

китай

дмитрий медведев

си цзиньпин

единая россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0d/1788392169_0:0:2856:1606_1920x0_80_0_0_28b88c8d3484da72faf9c8d7459bc666.jpg

МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Россия высоко ценит ценят самостоятельную, взвешенную позицию Коммунистической партии Китая (КПК) в отношении украинского кризиса, а также отмечает выдержку и мудрость руководства КНР в непростой ситуации с Тайванем, заявил председатель "Единой России" Дмитрий Медведев в приветственном письме генеральному секретарю КПК, председателю КНР Си Цзиньпину и участникам XX съезда правящей партии Китая.В своем письме Медведев отметил, что мир становится подлинно многополярным, однако нежелание США и их партнеров принять новую реальность приводит к колоссальным потрясениям и человеческим жертвам, сообщили в пресс-службе ЕР."В России высоко ценят самостоятельную, взвешенную позицию правящей партии КНР в отношении украинского кризиса, преступная роль в развязывании которого принадлежит странам Запада", - сообщил Медведев.По его словам, в России также с обеспокоенностью наблюдают за поведением властей США в отношении Тайваня. Российский политик заметил, что остров является неотъемлемой частью КНР, а действия США назвал откровенной провокацией."С удовлетворением отмечаем выдержку и мудрость руководства КНР, проводящего сбалансированную ответственную политику в этой непростой ситуации", - отметил председатель ЕР.Также Медведев добавил, что отношения между "Единой Россией" и КПК носят открытый и доверительный характер, а скоординированная межпартийная работа вносит значимый вклад в развитие отношений России и Китая. Он подчеркнул, что за годы своего существования КПК прошла большой путь и зарекомендовала себя как ответственная политическая сила. По мнению председателя ЕР, знаковой вехой в истории Китая, к примеру, стала досрочная победа над абсолютной бедностью.

https://ria.ru/20221017/kitay-1824503746.html

https://ria.ru/20221012/golosovanie-1823544929.html

россия

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, россия, китай, дмитрий медведев, си цзиньпин, единая россия