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В Харькове восстановили движение метро, сообщили СМИ
В Харькове восстановили движение метро, сообщили СМИ - РИА Новости, 17.10.2022
В Харькове восстановили движение метро, сообщили СМИ
Движение метро в Харькове восстановлено, сообщает в понедельник украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на местные власти. РИА Новости, 17.10.2022
2022-10-17T14:10
2022-10-17T14:10
2022-10-17T14:10
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Движение метро в Харькове восстановлено, сообщает в понедельник украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на местные власти.Ранее сообщалось, что по техническим причинам в понедельник утром было временно прекращено движение по линиям харьковского метрополитена. Как сообщали СМИ, по данным местных жителей, в некоторых районах города пропал свет."Движение метро в Харькове восстановлено, сообщают местные власти", - говорится в сообщении издания в Telegram-канале.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить неделю назад, 10 октября, - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы.Как заявлял президент Владимир Путин, взрывом на мосту Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками, и "оставлять без ответа преступления подобного рода уже просто невозможно".Удары наносятся по объектам энергетики, "оборонки", военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска, вызывая масштабные перебои с подачей электричества.
https://ria.ru/20221017/ukraina-1824576896.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьков, Telegram (приложение), Украина
В Харькове восстановили движение метро, сообщили СМИ
"Страна.ua": в Харькове восстановили движение метро