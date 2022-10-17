https://ria.ru/20221017/kharkov-1824600810.html

В Харькове восстановили движение метро, сообщили СМИ

В Харькове восстановили движение метро, сообщили СМИ - РИА Новости, 17.10.2022

В Харькове восстановили движение метро, сообщили СМИ

Движение метро в Харькове восстановлено, сообщает в понедельник украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на местные власти. РИА Новости, 17.10.2022

2022-10-17T14:10

2022-10-17T14:10

2022-10-17T14:10

специальная военная операция на украине

в мире

харьков

telegram (приложение)

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0a/1822831730_0:102:3072:1830_1920x0_80_0_0_03223ef0887fd936e36ba8d37d03a1fb.jpg

МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Движение метро в Харькове восстановлено, сообщает в понедельник украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на местные власти.Ранее сообщалось, что по техническим причинам в понедельник утром было временно прекращено движение по линиям харьковского метрополитена. Как сообщали СМИ, по данным местных жителей, в некоторых районах города пропал свет."Движение метро в Харькове восстановлено, сообщают местные власти", - говорится в сообщении издания в Telegram-канале.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить неделю назад, 10 октября, - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы.Как заявлял президент Владимир Путин, взрывом на мосту Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками, и "оставлять без ответа преступления подобного рода уже просто невозможно".Удары наносятся по объектам энергетики, "оборонки", военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска, вызывая масштабные перебои с подачей электричества.

https://ria.ru/20221017/ukraina-1824576896.html

https://ria.ru/20221017/kharkov-1824531182.html

харьков

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, харьков, telegram (приложение), украина