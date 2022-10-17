Рейтинг@Mail.ru
В Харькове восстановили движение метро, сообщили СМИ - РИА Новости, 17.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221017/kharkov-1824600810.html
В Харькове восстановили движение метро, сообщили СМИ
В Харькове восстановили движение метро, сообщили СМИ - РИА Новости, 17.10.2022
В Харькове восстановили движение метро, сообщили СМИ
Движение метро в Харькове восстановлено, сообщает в понедельник украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на местные власти. РИА Новости, 17.10.2022
2022-10-17T14:10
2022-10-17T14:10
специальная военная операция на украине
в мире
харьков
telegram (приложение)
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0a/1822831730_0:102:3072:1830_1920x0_80_0_0_03223ef0887fd936e36ba8d37d03a1fb.jpg
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Движение метро в Харькове восстановлено, сообщает в понедельник украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на местные власти.Ранее сообщалось, что по техническим причинам в понедельник утром было временно прекращено движение по линиям харьковского метрополитена. Как сообщали СМИ, по данным местных жителей, в некоторых районах города пропал свет."Движение метро в Харькове восстановлено, сообщают местные власти", - говорится в сообщении издания в Telegram-канале.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить неделю назад, 10 октября, - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы.Как заявлял президент Владимир Путин, взрывом на мосту Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками, и "оставлять без ответа преступления подобного рода уже просто невозможно".Удары наносятся по объектам энергетики, "оборонки", военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска, вызывая масштабные перебои с подачей электричества.
https://ria.ru/20221017/ukraina-1824576896.html
https://ria.ru/20221017/kharkov-1824531182.html
харьков
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0a/1822831730_253:0:2984:2048_1920x0_80_0_0_e7b79290f3687ca8fb115d1a1f08eee7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, харьков, telegram (приложение), украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьков, Telegram (приложение), Украина
14:10 17.10.2022
 
В Харькове восстановили движение метро, сообщили СМИ

"Страна.ua": в Харькове восстановили движение метро

© AP Photo / Francisco SecoЛюди толпятся на станции метро в Харькове
Люди толпятся на станции метро в Харькове - РИА Новости, 1920, 17.10.2022
© AP Photo / Francisco Seco
Люди толпятся на станции метро в Харькове. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Движение метро в Харькове восстановлено, сообщает в понедельник украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на местные власти.
Ранее сообщалось, что по техническим причинам в понедельник утром было временно прекращено движение по линиям харьковского метрополитена. Как сообщали СМИ, по данным местных жителей, в некоторых районах города пропал свет.
Монумент Независимости Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 17.10.2022
12:50Специальная военная операция на Украине
В трех областях Украины вновь объявили воздушную тревогу
"Движение метро в Харькове восстановлено, сообщают местные власти", - говорится в сообщении издания в Telegram-канале.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить неделю назад, 10 октября, - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы.
Как заявлял президент Владимир Путин, взрывом на мосту Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками, и "оставлять без ответа преступления подобного рода уже просто невозможно".
Удары наносятся по объектам энергетики, "оборонки", военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска, вызывая масштабные перебои с подачей электричества.
Станция Харьковского метрополитена Завод им. Малышева - РИА Новости, 1920, 17.10.2022
10:21Специальная военная операция на Украине
В Харькове остановилось метро и пропал свет
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреХарьковTelegram (приложение)Украина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала