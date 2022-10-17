https://ria.ru/20221017/kazan-1824524003.html

В Казани открылась первая школа креативных индустрий

В Казани открылась первая школа креативных индустрий - РИА Новости, 17.10.2022

В Казани открылась первая школа креативных индустрий

Первая школа креативных индустрий (ШКИ) открылась в Казани на базе Казанского художественного училища имени Н.И. Фешина в рамках федерального проекта "Придумано РИА Новости, 17.10.2022

2022-10-17T10:04

2022-10-17T10:04

2022-10-17T10:04

республика татарстан

общество

казань

республика татарстан (татарстан)

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КАЗАНЬ, 17 окт - РИА Новости. Первая школа креативных индустрий (ШКИ) открылась в Казани на базе Казанского художественного училища имени Н.И. Фешина в рамках федерального проекта "Придумано в России", сообщает минкультуры Татарстана."Состоялось торжественное открытие первой в Казани школы креативных индустрий, созданной на базе Казанского художественного училища имени Н.И. Фешина в рамках федерального проекта "Придумано в России". Из федерального бюджета на создание школы выделено более 53 миллионов рублей", - говорится в сообщении.Заместитель министра культуры РФ Надежда Преподобная, принявшая участие в открытии, отметила, что казанская школа креативных индустрий разместилась в уникальном здании, восстановленном объекте культурного наследия – художественном училище, где люди исторически занимались творчеством, высоким искусством."Сейчас сюда могут прийти ребята, которые изначально, что называется, со школьной скамьи, не занимались искусством как таковым, они могут приобщиться по разным направлениям, которыми как раз дает возможность развиваться школа креативных индустрий. Очень хочется верить, что они найдут здесь друг друга, вырастут профессионально, и хотелось бы, чтобы они в будущем выбрали сферу культуры как будущую профессию", - сказала Преподобная.По ее информации, до конца года в РФ будет открыто 38 школ креативных индустрий, где ребята смогут получать необходимые знания и навыки по пяти направлениям в 16 блоках компетенций. В следующем году планируется открыть еще более 30 ШКИ. Они создаются на базе институтов и колледжей культуры и искусств, музыкальных и художественных училищ, школ искусств, домов творчества. В таких школах смогут получать дополнительное образование дети 12-17 лет. Среди основных направлений – звукорежиссура, электронная музыка, фото- и видеопроизводство, анимация и 3D-графика, дизайн и интерактивные цифровые технологии. Курс обучения займет не менее двух лет.Министр культуры Татарстана Ирада Аюпова сообщила, что казанская школа креативных индустрий – первая, своего рода пилотная, но в будущем году проект будет продолжен. По ее словам, подготовлены заявки на открытие в Татарстане еще как минимум двух школ креативных индустрий. У первой школы художественное направление, в дальнейшем акцент планируется сделать также на музыкальном направлении.В казанской ШКИ занятия ведутся по четырем направлениям: фото- и видеопроизводство, интерактивные цифровые технологии, дизайн, анимация. Обучаются здесь более 90 ребят.

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, казань, республика татарстан (татарстан)