https://ria.ru/20221017/joycesims-1824541980.html
Умерла исполнительница хита "Come into My Life" Джойс Симс
Умерла исполнительница хита "Come into My Life" Джойс Симс - РИА Новости, 17.10.2022
Умерла исполнительница хита "Come into My Life" Джойс Симс
В возрасте 63 лет скончалась певица Джойс Симс, пишет Deadline. РИА Новости, 17.10.2022
2022-10-17T11:13
2022-10-17T11:13
2022-10-17T11:24
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МОСКВА, 17 окт —РИА Новости. В возрасте 63 лет скончалась певица Джойс Симс, пишет Deadline. Причина смерти не называется. Этим летом Джойс провела гастроли в Великобритании, в конце года она планировала выпустить новый альбом. Ее первый хит — баллада "All and All", но самым известным стал "Come Into My Life". Среди других знаменитых песен исполнительницы — "Lifetime love" "Walk away" and "Looking for a love". Семплы ее композиций звучали в треках Снуп Догга, Энджи Стоун и Рэнди Кроуфорд.
https://ria.ru/20221016/aktrisa-1824362211.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости культуры, знаменитости, звезды, музыка
Культура, Новости культуры, Знаменитости, звезды, Музыка
11:13 17.10.2022 (обновлено: 11:24 17.10.2022)
Умерла исполнительница хита "Come into My Life" Джойс Симс
Исполнительница хита "Come into My Life" Джойс Симс скончалась в возрасте 63 лет