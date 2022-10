https://ria.ru/20221017/joycesims-1824541980.html

Умерла исполнительница хита "Come into My Life" Джойс Симс

В возрасте 63 лет скончалась певица Джойс Симс, пишет Deadline.

МОСКВА, 17 окт —РИА Новости. В возрасте 63 лет скончалась певица Джойс Симс, пишет Deadline. Причина смерти не называется. Этим летом Джойс провела гастроли в Великобритании, в конце года она планировала выпустить новый альбом. Ее первый хит — баллада "All and All", но самым известным стал "Come Into My Life". Среди других знаменитых песен исполнительницы — "Lifetime love" "Walk away" and "Looking for a love". Семплы ее композиций звучали в треках Снуп Догга, Энджи Стоун и Рэнди Кроуфорд.

