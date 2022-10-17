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Умерла исполнительница хита "Come into My Life" Джойс Симс - РИА Новости, 17.10.2022
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Культура
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Умерла исполнительница хита "Come into My Life" Джойс Симс
Умерла исполнительница хита "Come into My Life" Джойс Симс - РИА Новости, 17.10.2022
Умерла исполнительница хита "Come into My Life" Джойс Симс
В возрасте 63 лет скончалась певица Джойс Симс, пишет Deadline. РИА Новости, 17.10.2022
2022-10-17T11:13
2022-10-17T11:24
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МОСКВА, 17 окт —РИА Новости. В возрасте 63 лет скончалась певица Джойс Симс, пишет Deadline. Причина смерти не называется. Этим летом Джойс провела гастроли в Великобритании, в конце года она планировала выпустить новый альбом. Ее первый хит — баллада "All and All", но самым известным стал "Come Into My Life". Среди других знаменитых песен исполнительницы — "Lifetime love" "Walk away" and "Looking for a love". Семплы ее композиций звучали в треках Снуп Догга, Энджи Стоун и Рэнди Кроуфорд.
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новости культуры, знаменитости, звезды, музыка
Культура, Новости культуры, Знаменитости, звезды, Музыка
11:13 17.10.2022 (обновлено: 11:24 17.10.2022)
 
Умерла исполнительница хита "Come into My Life" Джойс Симс

Исполнительница хита "Come into My Life" Джойс Симс скончалась в возрасте 63 лет

Кадр из видео "Come into My Life" американской певицы Джойс Симс
Кадр из видео Come into My Life американской певицы Джойс Симс
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 окт —РИА Новости. В возрасте 63 лет скончалась певица Джойс Симс, пишет Deadline.
Причина смерти не называется.
Этим летом Джойс провела гастроли в Великобритании, в конце года она планировала выпустить новый альбом.
Ее первый хит — баллада "All and All", но самым известным стал "Come Into My Life". Среди других знаменитых песен исполнительницы — "Lifetime love" "Walk away" and "Looking for a love". Семплы ее композиций звучали в треках Снуп Догга, Энджи Стоун и Рэнди Кроуфорд.
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