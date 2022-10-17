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Италия рассматривает чрезвычайный план экономии энергии, сообщили СМИ
Италия рассматривает чрезвычайный план экономии энергии, сообщили СМИ - РИА Новости, 17.10.2022
Италия рассматривает чрезвычайный план экономии энергии, сообщили СМИ
Чрезвычайный план экономии энергии, который итальянские власти рассматривают в случае прекращения поставок российского газа, предусматривает приостановки в... РИА Новости, 17.10.2022
2022-10-17T13:34
2022-10-17T13:34
2022-10-17T13:43
италия
россия
экономика
природный газ
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РИМ, 17 окт - РИА Новости. Чрезвычайный план экономии энергии, который итальянские власти рассматривают в случае прекращения поставок российского газа, предусматривает приостановки в промышленном производстве сроком на 30 дней в период с декабря по февраль, пишет газета il Messaggero.Подобный план рассматривается министром экологического перехода Роберто Чинголани в свете общеевропейского сокращения потребления газа на 15%. Параметры экономии изучаются в производственном секторе через опрос представителей отрасли и анализ, который проводит объединение промышленников Confindustria. Таким образом, рассматриваются два сценария: прекращение поставок российского газа с начала ноября или с начала января следующего года. В первом случае объемы газа сократятся на 6,45 миллиарда кубометров, что с учетом принятых мер экономии приведет к "дефициту" в 1,15 миллиарда кубических метров. Подобный сценарий выльется в принудительное сокращение потребления и переход к нормированию, продолжительность которого в промышленности составит 31 день.Ранее Чинголани заявлял, что Италия подготовлена к наступающей зиме с точки зрения запасов газа и новых источников поставок, в то же время большее беспокойство, по его словам, вызывает зима 2023-2024 годов. Также он сообщал, что с учетом экономии потребления Италия рассчитывает стать полностью независимой от поставок российского газа в 2024 году.
https://ria.ru/20221006/gaz-1822020824.html
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италия, россия, экономика, природный газ
Италия, Россия, Экономика, Природный газ
13:34 17.10.2022 (обновлено: 13:43 17.10.2022)
Италия рассматривает чрезвычайный план экономии энергии, сообщили СМИ
Il Messaggero: правительство Италии рассматривает чрезвычайный план экономии энергии