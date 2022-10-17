Рейтинг@Mail.ru
Италия рассматривает чрезвычайный план экономии энергии, сообщили СМИ - РИА Новости, 17.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221017/italiya-1824591568.html
Италия рассматривает чрезвычайный план экономии энергии, сообщили СМИ
Италия рассматривает чрезвычайный план экономии энергии, сообщили СМИ - РИА Новости, 17.10.2022
Италия рассматривает чрезвычайный план экономии энергии, сообщили СМИ
Чрезвычайный план экономии энергии, который итальянские власти рассматривают в случае прекращения поставок российского газа, предусматривает приостановки в... РИА Новости, 17.10.2022
2022-10-17T13:34
2022-10-17T13:43
италия
россия
экономика
природный газ
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152193/49/1521934988_0:343:1536:1206_1920x0_80_0_0_494c37e0bddb178d6ef1d45d86a75337.jpg
РИМ, 17 окт - РИА Новости. Чрезвычайный план экономии энергии, который итальянские власти рассматривают в случае прекращения поставок российского газа, предусматривает приостановки в промышленном производстве сроком на 30 дней в период с декабря по февраль, пишет газета il Messaggero.Подобный план рассматривается министром экологического перехода Роберто Чинголани в свете общеевропейского сокращения потребления газа на 15%. Параметры экономии изучаются в производственном секторе через опрос представителей отрасли и анализ, который проводит объединение промышленников Confindustria. Таким образом, рассматриваются два сценария: прекращение поставок российского газа с начала ноября или с начала января следующего года. В первом случае объемы газа сократятся на 6,45 миллиарда кубометров, что с учетом принятых мер экономии приведет к "дефициту" в 1,15 миллиарда кубических метров. Подобный сценарий выльется в принудительное сокращение потребления и переход к нормированию, продолжительность которого в промышленности составит 31 день.Ранее Чинголани заявлял, что Италия подготовлена к наступающей зиме с точки зрения запасов газа и новых источников поставок, в то же время большее беспокойство, по его словам, вызывает зима 2023-2024 годов. Также он сообщал, что с учетом экономии потребления Италия рассчитывает стать полностью независимой от поставок российского газа в 2024 году.
https://ria.ru/20221006/gaz-1822020824.html
италия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152193/49/1521934988_0:199:1536:1350_1920x0_80_0_0_e04be7dbd95ec3230c01908a0df57df0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
италия, россия, экономика, природный газ
Италия, Россия, Экономика, Природный газ
13:34 17.10.2022 (обновлено: 13:43 17.10.2022)
 
Италия рассматривает чрезвычайный план экономии энергии, сообщили СМИ

Il Messaggero: правительство Италии рассматривает чрезвычайный план экономии энергии

© РИА Новости / Дмитрий Коробейников / Перейти в медиабанкФлаг Италии в Риме.
Флаг Италии в Риме. - РИА Новости, 1920, 17.10.2022
© РИА Новости / Дмитрий Коробейников
Перейти в медиабанк
Флаг Италии в Риме.. Архивное фото
Читать ria.ru в
РИМ, 17 окт - РИА Новости. Чрезвычайный план экономии энергии, который итальянские власти рассматривают в случае прекращения поставок российского газа, предусматривает приостановки в промышленном производстве сроком на 30 дней в период с декабря по февраль, пишет газета il Messaggero.
Подобный план рассматривается министром экологического перехода Роберто Чинголани в свете общеевропейского сокращения потребления газа на 15%. Параметры экономии изучаются в производственном секторе через опрос представителей отрасли и анализ, который проводит объединение промышленников Confindustria. Таким образом, рассматриваются два сценария: прекращение поставок российского газа с начала ноября или с начала января следующего года. В первом случае объемы газа сократятся на 6,45 миллиарда кубометров, что с учетом принятых мер экономии приведет к "дефициту" в 1,15 миллиарда кубических метров. Подобный сценарий выльется в принудительное сокращение потребления и переход к нормированию, продолжительность которого в промышленности составит 31 день.
Ранее Чинголани заявлял, что Италия подготовлена к наступающей зиме с точки зрения запасов газа и новых источников поставок, в то же время большее беспокойство, по его словам, вызывает зима 2023-2024 годов. Также он сообщал, что с учетом экономии потребления Италия рассчитывает стать полностью независимой от поставок российского газа в 2024 году.
Трубопровод предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
6 октября, 16:57
Польша, Италия и Греция предложили ввести коридор цен на весь импорт газа
 
ИталияРоссияЭкономикаПриродный газ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала