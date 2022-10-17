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В Ирландии заявили о намерении научить украинских военных работе с минами - РИА Новости, 17.10.2022
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В Ирландии заявили о намерении научить украинских военных работе с минами
В Ирландии заявили о намерении научить украинских военных работе с минами - РИА Новости, 17.10.2022
В Ирландии заявили о намерении научить украинских военных работе с минами
Ирландия готова предоставить украинским военным в рамках их обучения свои "нишевые навыки", в частности в области использования взрывчатых устройств,... РИА Новости, 17.10.2022
2022-10-17T13:55
2022-10-17T13:59
в мире
украина
ирландия
евросоюз
нато
еврокомиссия
россия
жозеп боррель
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БРЮССЕЛЬ, 17 окт – РИА Новости. Ирландия готова предоставить украинским военным в рамках их обучения свои "нишевые навыки", в частности в области использования взрывчатых устройств, противодействия самодельным взрывчатым устройствам и разминирования местности, заявил министр иностранных дел Ирландии Саймон Ковени на полях Совета глав МИД ЕС в Люксембурге."Ирландия имеет нишевые навыки, которые, я думаю, могут быть полезны в отношении этого обучения, в частности в области использования взрывчатых устройств, противодействия самодельным взрывчатым устройствам. И, к сожалению, много-много тысяч мин заложены на Украине, и… я надеюсь, что Ирландия сможет принимать участие в обучении украинских военных разбираться с этим безопасно", - сказал он журналистам.Трансляция велась на сайте Еврокомиссии.Ковени отметил, что Ирландия действительно имеет не только навыки, но и опыт в области работы с минами, так как её военные принимали участие в учебной миссии в Мали и активно участвовали в разминировании территорий.По его словам, участие в тренировке украинских военных не увеличивает риск удара по незащищенной инфраструктуре Ирландии. Ее роль заключается в попытках положить конец ситуации на Украине, поддерживая украинцев во время конфликта и помогая после.Глава евродипломатии Жозеп Боррель ранее подтвердил, что основными темами на Совете глав МИД ЕС в понедельник станет утверждение шестого транша военной помощи Украине в размерен 500 миллионов евро, и развертывание тренировочной миссии для украинских военных.Главы МИД стран Евросоюза на очередном заседании в Люксембурге в понедельник планируют утвердить новый транш финансовой помощи для украинской армии, а также запуск тренировочной миссии для подготовки украинских военных. Подготовка военных может стартовать в середине ноября, бюджет проекта уже согласован. В настоящее время идет согласование вопроса, какие страны будут участвовать в проекте и кто направит для работы в миссии своих инструкторов. Всего за два года планируется подготовить 15 тысяч украинских военных.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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в мире, украина, ирландия, евросоюз, нато, еврокомиссия, россия, жозеп боррель, сергей лавров, саймон ковени
В мире, Украина, Ирландия, Евросоюз, НАТО, Еврокомиссия, Россия, Жозеп Боррель, Сергей Лавров, Саймон Ковени
13:55 17.10.2022 (обновлено: 13:59 17.10.2022)
 
В Ирландии заявили о намерении научить украинских военных работе с минами

МИД Ирландии: республика поможет украинским военным научиться работать с минами

CC BY-SA 2.0 / William Murphy / THOMAS STREET IN THE LIBERTIES OF DUBLINРайон Liberty в Дублине
Район Liberty в Дублине - РИА Новости, 1920, 17.10.2022
CC BY-SA 2.0 / William Murphy / THOMAS STREET IN THE LIBERTIES OF DUBLIN
Район Liberty в Дублине. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 17 окт – РИА Новости. Ирландия готова предоставить украинским военным в рамках их обучения свои "нишевые навыки", в частности в области использования взрывчатых устройств, противодействия самодельным взрывчатым устройствам и разминирования местности, заявил министр иностранных дел Ирландии Саймон Ковени на полях Совета глав МИД ЕС в Люксембурге.
"Ирландия имеет нишевые навыки, которые, я думаю, могут быть полезны в отношении этого обучения, в частности в области использования взрывчатых устройств, противодействия самодельным взрывчатым устройствам. И, к сожалению, много-много тысяч мин заложены на Украине, и… я надеюсь, что Ирландия сможет принимать участие в обучении украинских военных разбираться с этим безопасно", - сказал он журналистам.
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Трансляция велась на сайте Еврокомиссии.
Ковени отметил, что Ирландия действительно имеет не только навыки, но и опыт в области работы с минами, так как её военные принимали участие в учебной миссии в Мали и активно участвовали в разминировании территорий.
По его словам, участие в тренировке украинских военных не увеличивает риск удара по незащищенной инфраструктуре Ирландии. Ее роль заключается в попытках положить конец ситуации на Украине, поддерживая украинцев во время конфликта и помогая после.
Глава евродипломатии Жозеп Боррель ранее подтвердил, что основными темами на Совете глав МИД ЕС в понедельник станет утверждение шестого транша военной помощи Украине в размерен 500 миллионов евро, и развертывание тренировочной миссии для украинских военных.
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Главы МИД стран Евросоюза на очередном заседании в Люксембурге в понедельник планируют утвердить новый транш финансовой помощи для украинской армии, а также запуск тренировочной миссии для подготовки украинских военных. Подготовка военных может стартовать в середине ноября, бюджет проекта уже согласован. В настоящее время идет согласование вопроса, какие страны будут участвовать в проекте и кто направит для работы в миссии своих инструкторов. Всего за два года планируется подготовить 15 тысяч украинских военных.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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В миреУкраинаИрландияЕвросоюзНАТОЕврокомиссияРоссияЖозеп БоррельСергей ЛавровСаймон Ковени
 
 
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