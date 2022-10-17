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Германия сможет поставить Украине остальные ПВО IRIS-T только в 2023 году - РИА Новости, 17.10.2022
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Германия сможет поставить Украине остальные ПВО IRIS-T только в 2023 году
Германия сможет поставить Украине остальные ПВО IRIS-T только в 2023 году - РИА Новости, 17.10.2022
Германия сможет поставить Украине остальные ПВО IRIS-T только в 2023 году
После недавней поставки на Украину первой немецкой системы ПВО IRIS-T SLM, остальные три, обещанные Киеву, будут предоставлены лишь в следующем году, сообщила в РИА Новости, 17.10.2022
2022-10-17T11:22
2022-10-17T11:22
украина
кристина ламбрехт
оружие
в мире
германия
минобороны германии
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БЕРЛИН, 17 окт - РИА Новости. После недавней поставки на Украину первой немецкой системы ПВО IRIS-T SLM, остальные три, обещанные Киеву, будут предоставлены лишь в следующем году, сообщила в понедельник министр обороны Кристине Ламбрехт.В середине прошлой недели министр обороны Украины Алексей Резников объявил, что первый комплекс IRIS-T уже находится на территории страны. Российские ракетные комплексы "Искандер" и "Калибр" смогут эффективно преодолевать подобную ПВО, в первую очередь за счет низкого потолка подлета к цели – порядка 10-15 метров, отмечал в комментарии РИА Новости военный эксперт Алексей Леонков."Остальные (системы ПВО - ред.) будут поставлены в течение следующего года, в соответствии с мощностями индустрии", - сказала Ламбрехт в эфире телеканала ZDF.Медленное производство и отсутствие готовых систем она объяснила курсом экономии прошлого правительства. В преддверии зимы министр пообещала обеспечить украинских военных палатками и обогревателями.Раннее глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что Киеву будет оказана дальнейшая поддержка, особенно в области ПВО. Министр подчеркнула, что в настоящее время вопрос ПВО важнее, чем поставки немецких танков.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20221017/ukraina-1824541640.html
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украина, кристина ламбрехт, оружие, в мире, германия, минобороны германии
Украина, Кристина Ламбрехт, Оружие, В мире, Германия, Минобороны Германии
11:22 17.10.2022
 
Германия сможет поставить Украине остальные ПВО IRIS-T только в 2023 году

Германия сможет поставить три ПВО IRIS-T, обещанные Украине, только в 2023 году

CC BY-SA 4.0 / Boevaya mashina / Пусковая установка IRIS-T
Пусковая установка IRIS-T - РИА Новости, 1920, 17.10.2022
CC BY-SA 4.0 / Boevaya mashina /
Пусковая установка IRIS-T . Архивное фото
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БЕРЛИН, 17 окт - РИА Новости. После недавней поставки на Украину первой немецкой системы ПВО IRIS-T SLM, остальные три, обещанные Киеву, будут предоставлены лишь в следующем году, сообщила в понедельник министр обороны Кристине Ламбрехт.
В середине прошлой недели министр обороны Украины Алексей Резников объявил, что первый комплекс IRIS-T уже находится на территории страны. Российские ракетные комплексы "Искандер" и "Калибр" смогут эффективно преодолевать подобную ПВО, в первую очередь за счет низкого потолка подлета к цели – порядка 10-15 метров, отмечал в комментарии РИА Новости военный эксперт Алексей Леонков.
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Боррель заверил, что у ЕС достаточно средств для военной помощи Украине
"Остальные (системы ПВО - ред.) будут поставлены в течение следующего года, в соответствии с мощностями индустрии", - сказала Ламбрехт в эфире телеканала ZDF.
Медленное производство и отсутствие готовых систем она объяснила курсом экономии прошлого правительства. В преддверии зимы министр пообещала обеспечить украинских военных палатками и обогревателями.
Раннее глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что Киеву будет оказана дальнейшая поддержка, особенно в области ПВО. Министр подчеркнула, что в настоящее время вопрос ПВО важнее, чем поставки немецких танков.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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УкраинаКристина ЛамбрехтОружиеВ миреГерманияМинобороны Германии
 
 
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