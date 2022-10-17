https://ria.ru/20221017/iran-1824634972.html
Власти Ирана считают западные страны причастными к пожару в тюрьме Эвин
Власти Ирана считают западные страны причастными к пожару в тюрьме Эвин - РИА Новости, 17.10.2022
Власти Ирана считают западные страны причастными к пожару в тюрьме Эвин
Глава судебной власти Ирана Голям Хосейн Эжеи заявил в понедельник о причастности "западных агентов" к пожару в тегеранской тюрьме Эвин. РИА Новости, 17.10.2022
2022-10-17T16:02
2022-10-17T16:02
2022-10-17T16:02
в мире
иран
тегеран (город)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/15/1585677258_0:322:3067:2047_1920x0_80_0_0_fbb37017641a756ac18f3f07310eb1c8.jpg
МОСКВА, 17 окт – РИА Новости. Глава судебной власти Ирана Голям Хосейн Эжеи заявил в понедельник о причастности "западных агентов" к пожару в тегеранской тюрьме Эвин."Произошедшее в тюрьме Эвин – преступление, совершенное вражескими агентами (из западных стран)", – приводит агентство IRNA слова Эжеи.Глава судебной власти Ирана утверждает, что эти "агенты" подготовили почву для израильских, американских и английских элементов, занимающихся созданием беспорядков."В ночь, когда в Эвине произошли известные события, эти элементы и прочие антиирански настроенные персоны, как и во время недавних беспорядков, выступали в роли оперативного штаба", - добавил иранский политик.В ночь с субботы на воскресенье иранские СМИ сообщили, что в результате конфликта нескольких заключенных в отделении швейного цеха тюрьмы Эвин, расположенной в Тегеране, произошел сильный пожар. Агентство IRNA отметило со ссылкой на местных очевидцев, что в ходе пожара были слышны порядка четырех взрывов. В результате пожара 8 человек погибли, более 60 получили ранения.
https://ria.ru/20221017/iran-1824622767.html
https://ria.ru/20221017/zaklyuchennye-1824614866.html
иран
тегеран (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/15/1585677258_169:0:2898:2047_1920x0_80_0_0_6636aa46b3c0e75628bc49f82a5034d1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иран, тегеран (город)
В мире, Иран, Тегеран (город)
Власти Ирана считают западные страны причастными к пожару в тюрьме Эвин
Глава судебной власти Ирана обвинил западных агентов в причастности к пожару в тюрьме Эвин