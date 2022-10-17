https://ria.ru/20221017/iran-1824634972.html

Власти Ирана считают западные страны причастными к пожару в тюрьме Эвин

Власти Ирана считают западные страны причастными к пожару в тюрьме Эвин - РИА Новости, 17.10.2022

Власти Ирана считают западные страны причастными к пожару в тюрьме Эвин

Глава судебной власти Ирана Голям Хосейн Эжеи заявил в понедельник о причастности "западных агентов" к пожару в тегеранской тюрьме Эвин. РИА Новости, 17.10.2022

2022-10-17T16:02

2022-10-17T16:02

2022-10-17T16:02

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МОСКВА, 17 окт – РИА Новости. Глава судебной власти Ирана Голям Хосейн Эжеи заявил в понедельник о причастности "западных агентов" к пожару в тегеранской тюрьме Эвин."Произошедшее в тюрьме Эвин – преступление, совершенное вражескими агентами (из западных стран)", – приводит агентство IRNA слова Эжеи.Глава судебной власти Ирана утверждает, что эти "агенты" подготовили почву для израильских, американских и английских элементов, занимающихся созданием беспорядков."В ночь, когда в Эвине произошли известные события, эти элементы и прочие антиирански настроенные персоны, как и во время недавних беспорядков, выступали в роли оперативного штаба", - добавил иранский политик.В ночь с субботы на воскресенье иранские СМИ сообщили, что в результате конфликта нескольких заключенных в отделении швейного цеха тюрьмы Эвин, расположенной в Тегеране, произошел сильный пожар. Агентство IRNA отметило со ссылкой на местных очевидцев, что в ходе пожара были слышны порядка четырех взрывов. В результате пожара 8 человек погибли, более 60 получили ранения.

https://ria.ru/20221017/iran-1824622767.html

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