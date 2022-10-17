Рейтинг@Mail.ru
Власти Ирана считают западные страны причастными к пожару в тюрьме Эвин - РИА Новости, 17.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221017/iran-1824634972.html
Власти Ирана считают западные страны причастными к пожару в тюрьме Эвин
Власти Ирана считают западные страны причастными к пожару в тюрьме Эвин - РИА Новости, 17.10.2022
Власти Ирана считают западные страны причастными к пожару в тюрьме Эвин
Глава судебной власти Ирана Голям Хосейн Эжеи заявил в понедельник о причастности "западных агентов" к пожару в тегеранской тюрьме Эвин. РИА Новости, 17.10.2022
2022-10-17T16:02
2022-10-17T16:02
в мире
иран
тегеран (город)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/15/1585677258_0:322:3067:2047_1920x0_80_0_0_fbb37017641a756ac18f3f07310eb1c8.jpg
МОСКВА, 17 окт – РИА Новости. Глава судебной власти Ирана Голям Хосейн Эжеи заявил в понедельник о причастности "западных агентов" к пожару в тегеранской тюрьме Эвин."Произошедшее в тюрьме Эвин – преступление, совершенное вражескими агентами (из западных стран)", – приводит агентство IRNA слова Эжеи.Глава судебной власти Ирана утверждает, что эти "агенты" подготовили почву для израильских, американских и английских элементов, занимающихся созданием беспорядков."В ночь, когда в Эвине произошли известные события, эти элементы и прочие антиирански настроенные персоны, как и во время недавних беспорядков, выступали в роли оперативного штаба", - добавил иранский политик.В ночь с субботы на воскресенье иранские СМИ сообщили, что в результате конфликта нескольких заключенных в отделении швейного цеха тюрьмы Эвин, расположенной в Тегеране, произошел сильный пожар. Агентство IRNA отметило со ссылкой на местных очевидцев, что в ходе пожара были слышны порядка четырех взрывов. В результате пожара 8 человек погибли, более 60 получили ранения.
https://ria.ru/20221017/iran-1824622767.html
https://ria.ru/20221017/zaklyuchennye-1824614866.html
иран
тегеран (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/15/1585677258_169:0:2898:2047_1920x0_80_0_0_6636aa46b3c0e75628bc49f82a5034d1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, тегеран (город)
В мире, Иран, Тегеран (город)
16:02 17.10.2022
 
Власти Ирана считают западные страны причастными к пожару в тюрьме Эвин

Глава судебной власти Ирана обвинил западных агентов в причастности к пожару в тюрьме Эвин

© РИА Новости / Антон БыстровВид на Тегеран, Иран
Вид на Тегеран, Иран - РИА Новости, 1920, 17.10.2022
© РИА Новости / Антон Быстров
Вид на Тегеран, Иран. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 окт – РИА Новости. Глава судебной власти Ирана Голям Хосейн Эжеи заявил в понедельник о причастности "западных агентов" к пожару в тегеранской тюрьме Эвин.
"Произошедшее в тюрьме Эвин – преступление, совершенное вражескими агентами (из западных стран)", – приводит агентство IRNA слова Эжеи.
Флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 17.10.2022
15:27
Иран опроверг очередные обвинения в поставках оружия России
Глава судебной власти Ирана утверждает, что эти "агенты" подготовили почву для израильских, американских и английских элементов, занимающихся созданием беспорядков.
"В ночь, когда в Эвине произошли известные события, эти элементы и прочие антиирански настроенные персоны, как и во время недавних беспорядков, выступали в роли оперативного штаба", - добавил иранский политик.
В ночь с субботы на воскресенье иранские СМИ сообщили, что в результате конфликта нескольких заключенных в отделении швейного цеха тюрьмы Эвин, расположенной в Тегеране, произошел сильный пожар. Агентство IRNA отметило со ссылкой на местных очевидцев, что в ходе пожара были слышны порядка четырех взрывов. В результате пожара 8 человек погибли, более 60 получили ранения.
Охранник на службе в исправительном учреждении в Честере, штат Пенсильвания, США - РИА Новости, 1920, 17.10.2022
14:56
Иран готов продолжать осуществлять соглашение с США об обмене заключенными
 
В миреИранТегеран (город)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала