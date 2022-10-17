https://ria.ru/20221017/innovatsii-1824382097.html
В Москве разработали инновационные зарядные станции для электромобилей
В Москве разработали инновационные зарядные станции для электромобилей - РИА Новости, 17.10.2022
В Москве разработали инновационные зарядные станции для электромобилей
Столичная высокотехнологичная компания создала инновационные зарядные станции, позволяющие заряжать электромобили в различных климатических условиях, сообщает... РИА Новости, 17.10.2022
2022-10-17T07:18
2022-10-17T07:18
2022-10-17T07:18
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
экономика
технологии
владислав овчинский
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МОСКВА, 17 окт – РИА Новости. Столичная высокотехнологичная компания создала инновационные зарядные станции, позволяющие заряжать электромобили в различных климатических условиях, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).Руководитель департамента Владислав Овчинский отметил, что сегодня зарядные станции для электротранспорта становятся обязательным элементом инфраструктуры современных городов."Столичная корпорация "Сага" разработала новые модели зарядных станций для коммерческого и частного применения в настенном и напольном исполнении. Зарядка в среднем занимает от двух до пяти часов. Кроме этого, производитель предусмотрел в станциях возможность управления процессом питания электромобиля с помощью мобильного приложения. Такие технологии позволят полностью заместить иностранных производителей, так как у зарядных станций высокая доля использования российских комплектующих. В ближайшее время компания планирует выпустить около 500 станций для электромобилей", – рассказал Овчинский.В сообщении отмечается, что зарядные станции выпускаются в антивандальном корпусе, адаптированы под разные климатические условия и оснащены системой контроля управления температурой и влажностью. Станции интегрируются с российскими операторами зарядной инфраструктуры и оснащены индикацией о текущем статусе зарядки электромобиля."Наши зарядные станции хорошо вписываются в архитектуру города. За последнее время их модельный ряд был дополнен станциями с информационно-рекламными дисплеями и возможностью воспроизведения аудиоконтента. Мы идем в ногу со временем, готовы адаптироваться к постоянно меняющимся условиям рынка и быть на одной волне со своими заказчиками", – сказал генеральный директор "Сага" Андрей Жолобов.
https://ria.ru/20221013/biznes-missiya-1823520114.html
https://ria.ru/20221013/utilizatsiya-1823519026.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, технологии, владислав овчинский
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Экономика, Технологии, Владислав Овчинский
В Москве разработали инновационные зарядные станции для электромобилей
Столичная высокотехнологичная компания создала зарядные станции для электромобилей
МОСКВА, 17 окт – РИА Новости. Столичная высокотехнологичная компания создала инновационные зарядные станции, позволяющие заряжать электромобили в различных климатических условиях, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).
Руководитель департамента Владислав Овчинский
отметил, что сегодня зарядные станции для электротранспорта становятся обязательным элементом инфраструктуры современных городов.
"Столичная корпорация "Сага" разработала новые модели зарядных станций для коммерческого и частного применения в настенном и напольном исполнении. Зарядка в среднем занимает от двух до пяти часов. Кроме этого, производитель предусмотрел в станциях возможность управления процессом питания электромобиля с помощью мобильного приложения. Такие технологии позволят полностью заместить иностранных производителей, так как у зарядных станций высокая доля использования российских комплектующих. В ближайшее время компания планирует выпустить около 500 станций для электромобилей", – рассказал Овчинский.
В сообщении отмечается, что зарядные станции выпускаются в антивандальном корпусе, адаптированы под разные климатические условия и оснащены системой контроля управления температурой и влажностью. Станции интегрируются с российскими операторами зарядной инфраструктуры и оснащены индикацией о текущем статусе зарядки электромобиля.
"Наши зарядные станции хорошо вписываются в архитектуру города. За последнее время их модельный ряд был дополнен станциями с информационно-рекламными дисплеями и возможностью воспроизведения аудиоконтента. Мы идем в ногу со временем, готовы адаптироваться к постоянно меняющимся условиям рынка и быть на одной волне со своими заказчиками", – сказал генеральный директор "Сага" Андрей Жолобов.