https://ria.ru/20221017/ideologiya-1824555342.html

Володин назвал распространение нетрадиционной идеологии разрушением мира

Володин назвал распространение нетрадиционной идеологии разрушением мира - РИА Новости, 17.10.2022

Володин назвал распространение нетрадиционной идеологии разрушением мира

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе парламентских слушаний по теме пропаганды ЛГБТ в понедельник заявил, что действия стран, которые навязывают... РИА Новости, 17.10.2022

2022-10-17T11:46

2022-10-17T11:46

2022-10-17T11:46

вячеслав володин

госдума рф

общество

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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе парламентских слушаний по теме пропаганды ЛГБТ в понедельник заявил, что действия стран, которые навязывают нетрадиционные ценности, направлены на "разрушение нормального мира" и "порабощение" других государств.В Госдуме в понедельник проходят большие парламентские слушания по инициативам об ответственности за ЛГБТ-пропаганду."Как они могут быть друзьями, когда они несут разрушающую идеологию, это наши враги, это наши оппоненты, те, кто разрушают нормальный мир, наносят вред больше, (чем те) кто занимается откровенной агрессией. Это, в общем-то, прелюдия к тому, чтобы потом порабощать страны. Они меняют целые государства, формируя мировоззрение, а потом уже, через тех, кто принял эту идеологию, приходят к власти", - считает политик.

https://ria.ru/20221017/lgbt-1824553414.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

вячеслав володин, госдума рф, общество