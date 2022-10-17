https://ria.ru/20221017/ideologiya-1824555342.html
Володин назвал распространение нетрадиционной идеологии разрушением мира
Володин назвал распространение нетрадиционной идеологии разрушением мира - РИА Новости, 17.10.2022
Володин назвал распространение нетрадиционной идеологии разрушением мира
Спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе парламентских слушаний по теме пропаганды ЛГБТ в понедельник заявил, что действия стран, которые навязывают... РИА Новости, 17.10.2022
2022-10-17T11:46
2022-10-17T11:46
2022-10-17T11:46
вячеслав володин
госдума рф
общество
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе парламентских слушаний по теме пропаганды ЛГБТ в понедельник заявил, что действия стран, которые навязывают нетрадиционные ценности, направлены на "разрушение нормального мира" и "порабощение" других государств.В Госдуме в понедельник проходят большие парламентские слушания по инициативам об ответственности за ЛГБТ-пропаганду."Как они могут быть друзьями, когда они несут разрушающую идеологию, это наши враги, это наши оппоненты, те, кто разрушают нормальный мир, наносят вред больше, (чем те) кто занимается откровенной агрессией. Это, в общем-то, прелюдия к тому, чтобы потом порабощать страны. Они меняют целые государства, формируя мировоззрение, а потом уже, через тех, кто принял эту идеологию, приходят к власти", - считает политик.
https://ria.ru/20221017/lgbt-1824553414.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вячеслав володин, госдума рф, общество
Вячеслав Володин, Госдума РФ, Общество
Володин назвал распространение нетрадиционной идеологии разрушением мира
Володин назвал распространение нетрадиционной идеологии прелюдией перед порабощением стран
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе парламентских слушаний по теме пропаганды ЛГБТ в понедельник заявил, что действия стран, которые навязывают нетрадиционные ценности, направлены на "разрушение нормального мира" и "порабощение" других государств.
В Госдуме в понедельник проходят большие парламентские слушания по инициативам об ответственности за ЛГБТ-пропаганду.
"Как они могут быть друзьями, когда они несут разрушающую идеологию, это наши враги, это наши оппоненты, те, кто разрушают нормальный мир, наносят вред больше, (чем те) кто занимается откровенной агрессией. Это, в общем-то, прелюдия к тому, чтобы потом порабощать страны. Они меняют целые государства, формируя мировоззрение, а потом уже, через тех, кто принял эту идеологию, приходят к власти", - считает политик.