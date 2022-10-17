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Володин назвал распространение нетрадиционной идеологии разрушением мира - РИА Новости, 17.10.2022
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Володин назвал распространение нетрадиционной идеологии разрушением мира
Володин назвал распространение нетрадиционной идеологии разрушением мира - РИА Новости, 17.10.2022
Володин назвал распространение нетрадиционной идеологии разрушением мира
Спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе парламентских слушаний по теме пропаганды ЛГБТ в понедельник заявил, что действия стран, которые навязывают... РИА Новости, 17.10.2022
2022-10-17T11:46
2022-10-17T11:46
вячеслав володин
госдума рф
общество
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе парламентских слушаний по теме пропаганды ЛГБТ в понедельник заявил, что действия стран, которые навязывают нетрадиционные ценности, направлены на "разрушение нормального мира" и "порабощение" других государств.В Госдуме в понедельник проходят большие парламентские слушания по инициативам об ответственности за ЛГБТ-пропаганду."Как они могут быть друзьями, когда они несут разрушающую идеологию, это наши враги, это наши оппоненты, те, кто разрушают нормальный мир, наносят вред больше, (чем те) кто занимается откровенной агрессией. Это, в общем-то, прелюдия к тому, чтобы потом порабощать страны. Они меняют целые государства, формируя мировоззрение, а потом уже, через тех, кто принял эту идеологию, приходят к власти", - считает политик.
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вячеслав володин, госдума рф, общество
Вячеслав Володин, Госдума РФ, Общество
11:46 17.10.2022
 
Володин назвал распространение нетрадиционной идеологии разрушением мира

Володин назвал распространение нетрадиционной идеологии прелюдией перед порабощением стран

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 17.10.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Архивное фото
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе парламентских слушаний по теме пропаганды ЛГБТ в понедельник заявил, что действия стран, которые навязывают нетрадиционные ценности, направлены на "разрушение нормального мира" и "порабощение" других государств.
В Госдуме в понедельник проходят большие парламентские слушания по инициативам об ответственности за ЛГБТ-пропаганду.
"Как они могут быть друзьями, когда они несут разрушающую идеологию, это наши враги, это наши оппоненты, те, кто разрушают нормальный мир, наносят вред больше, (чем те) кто занимается откровенной агрессией. Это, в общем-то, прелюдия к тому, чтобы потом порабощать страны. Они меняют целые государства, формируя мировоззрение, а потом уже, через тех, кто принял эту идеологию, приходят к власти", - считает политик.
Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев - РИА Новости, 1920, 17.10.2022
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Глава СПЧ прокомментировал законопроект о запрете пропаганды ЛГБТ
 
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