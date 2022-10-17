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В Башкирии чиновникам запретили организовывать крупные новогодние гуляния - РИА Новости, 17.10.2022
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В Башкирии чиновникам запретили организовывать крупные новогодние гуляния
В Башкирии чиновникам запретили организовывать крупные новогодние гуляния - РИА Новости, 17.10.2022
В Башкирии чиновникам запретили организовывать крупные новогодние гуляния
Глава Башкирии Радий Хабиров запретил муниципалитетам и крупным предприятиям региона организовывать масштабные новогодние празднования, пояснив, что сейчас все... РИА Новости, 17.10.2022
2022-10-17T12:40
2022-10-17T12:40
россия
республика башкортостан
вооруженные силы рф
новый год
радий хабиров
виктор горемыкин
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УФА, 17 окт – РИА Новости. Глава Башкирии Радий Хабиров запретил муниципалитетам и крупным предприятиям региона организовывать масштабные новогодние празднования, пояснив, что сейчас все средства необходимо тратить на поддержку экономики и семей мобилизованных."Забудьте на какое-то определенное время о концертах, о больших развлекательных мероприятиях. Никаких артистов. Для чиновников это не характерно, я прошу крупные предприятия. Не приглашайте артистов, хотите – берите гармошку и сами пойте", - сказал Хабиров на совещании правительства Башкирии.Он отметил, что новогодний праздник в регионе, конечно, проведут, несмотря на сложности."Главы муниципалитетов, пересмотрите свои бюджеты в этой части. Ничего нового не закупайте, если у вас уже была архитектурная подсветка, вот это и ставьте. Никаких новых елок, у вас все есть. Я запрещаю закупать для праздника, если что-то у вас устарело, почините и поправьте. Есть более важные задачи сегодня: нам надо все направлять на развитие экономики и поддержку мобилизованным и их семей. У нас их довольно много, как вы понимаете", - заявил глава региона.Хабиров поручил своей администрации разработать по этому вопросу рекомендации муниципалитетам и предприятиям региона."Но не забудьте про особое внимание детям-сиротам, детям-инвалидам. У нас еще появляется большая армия детей, которым мы должны уделить особое внимание. Это дети отцов, которые находятся сейчас на спецоперации", - добавил он.Ранее в ряде российских регионов выступили с инициативой отменить новогодние праздничные мероприятия, чтобы направить сэкономленные средства на поддержку мобилизованных граждан. В свою очередь замминистра обороны РФ, начальник главного военно-политического управления ВС РФ генерал-полковник Виктор Горемыкин заявил, что отменять в регионах празднование Нового года, чтобы направить средства для помощи мобилизованным, не надо.
https://ria.ru/20221014/artamonov-1823931968.html
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россия, республика башкортостан, вооруженные силы рф, новый год, радий хабиров, виктор горемыкин
Россия, Республика Башкортостан, Вооруженные силы РФ, Новый год, Радий Хабиров, Виктор Горемыкин
12:40 17.10.2022
 
В Башкирии чиновникам запретили организовывать крупные новогодние гуляния

Глава Башкирии Хабиров запретил чиновникам организовывать масштабные новогодние гуляния

© Фото : Администрация Главы РБ/Дмитрий ДикушинГлава Республики Башкортостан Радий Фаритовч Хабиров
Глава Республики Башкортостан Радий Фаритовч Хабиров - РИА Новости, 1920, 17.10.2022
© Фото : Администрация Главы РБ/Дмитрий Дикушин
Глава Республики Башкортостан Радий Фаритовч Хабиров. Архивное фото
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УФА, 17 окт – РИА Новости. Глава Башкирии Радий Хабиров запретил муниципалитетам и крупным предприятиям региона организовывать масштабные новогодние празднования, пояснив, что сейчас все средства необходимо тратить на поддержку экономики и семей мобилизованных.
"Забудьте на какое-то определенное время о концертах, о больших развлекательных мероприятиях. Никаких артистов. Для чиновников это не характерно, я прошу крупные предприятия. Не приглашайте артистов, хотите – берите гармошку и сами пойте", - сказал Хабиров на совещании правительства Башкирии.
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Он отметил, что новогодний праздник в регионе, конечно, проведут, несмотря на сложности.
"Главы муниципалитетов, пересмотрите свои бюджеты в этой части. Ничего нового не закупайте, если у вас уже была архитектурная подсветка, вот это и ставьте. Никаких новых елок, у вас все есть. Я запрещаю закупать для праздника, если что-то у вас устарело, почините и поправьте. Есть более важные задачи сегодня: нам надо все направлять на развитие экономики и поддержку мобилизованным и их семей. У нас их довольно много, как вы понимаете", - заявил глава региона.
Хабиров поручил своей администрации разработать по этому вопросу рекомендации муниципалитетам и предприятиям региона.
"Но не забудьте про особое внимание детям-сиротам, детям-инвалидам. У нас еще появляется большая армия детей, которым мы должны уделить особое внимание. Это дети отцов, которые находятся сейчас на спецоперации", - добавил он.
Ранее в ряде российских регионов выступили с инициативой отменить новогодние праздничные мероприятия, чтобы направить сэкономленные средства на поддержку мобилизованных граждан. В свою очередь замминистра обороны РФ, начальник главного военно-политического управления ВС РФ генерал-полковник Виктор Горемыкин заявил, что отменять в регионах празднование Нового года, чтобы направить средства для помощи мобилизованным, не надо.
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РоссияРеспублика БашкортостанВооруженные силы РФНовый годРадий ХабировВиктор Горемыкин
 
 
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