https://ria.ru/20221017/gulyaniya-1824572431.html

В Башкирии чиновникам запретили организовывать крупные новогодние гуляния

В Башкирии чиновникам запретили организовывать крупные новогодние гуляния - РИА Новости, 17.10.2022

В Башкирии чиновникам запретили организовывать крупные новогодние гуляния

Глава Башкирии Радий Хабиров запретил муниципалитетам и крупным предприятиям региона организовывать масштабные новогодние празднования, пояснив, что сейчас все... РИА Новости, 17.10.2022

2022-10-17T12:40

2022-10-17T12:40

2022-10-17T12:40

россия

республика башкортостан

вооруженные силы рф

новый год

радий хабиров

виктор горемыкин

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УФА, 17 окт – РИА Новости. Глава Башкирии Радий Хабиров запретил муниципалитетам и крупным предприятиям региона организовывать масштабные новогодние празднования, пояснив, что сейчас все средства необходимо тратить на поддержку экономики и семей мобилизованных."Забудьте на какое-то определенное время о концертах, о больших развлекательных мероприятиях. Никаких артистов. Для чиновников это не характерно, я прошу крупные предприятия. Не приглашайте артистов, хотите – берите гармошку и сами пойте", - сказал Хабиров на совещании правительства Башкирии.Он отметил, что новогодний праздник в регионе, конечно, проведут, несмотря на сложности."Главы муниципалитетов, пересмотрите свои бюджеты в этой части. Ничего нового не закупайте, если у вас уже была архитектурная подсветка, вот это и ставьте. Никаких новых елок, у вас все есть. Я запрещаю закупать для праздника, если что-то у вас устарело, почините и поправьте. Есть более важные задачи сегодня: нам надо все направлять на развитие экономики и поддержку мобилизованным и их семей. У нас их довольно много, как вы понимаете", - заявил глава региона.Хабиров поручил своей администрации разработать по этому вопросу рекомендации муниципалитетам и предприятиям региона."Но не забудьте про особое внимание детям-сиротам, детям-инвалидам. У нас еще появляется большая армия детей, которым мы должны уделить особое внимание. Это дети отцов, которые находятся сейчас на спецоперации", - добавил он.Ранее в ряде российских регионов выступили с инициативой отменить новогодние праздничные мероприятия, чтобы направить сэкономленные средства на поддержку мобилизованных граждан. В свою очередь замминистра обороны РФ, начальник главного военно-политического управления ВС РФ генерал-полковник Виктор Горемыкин заявил, что отменять в регионах празднование Нового года, чтобы направить средства для помощи мобилизованным, не надо.

https://ria.ru/20221014/artamonov-1823931968.html

https://ria.ru/20221013/feyerverk-1823678671.html

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Екатерина Зайцева

россия, республика башкортостан, вооруженные силы рф, новый год, радий хабиров, виктор горемыкин