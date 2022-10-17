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Россия направит до 170 танков и около ста орудий в региональную группировку - РИА Новости, 17.10.2022
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Россия направит до 170 танков и около ста орудий в региональную группировку
Россия направит до 170 танков и около ста орудий в региональную группировку - РИА Новости, 17.10.2022
Россия направит до 170 танков и около ста орудий в региональную группировку
В Белоруссию в рамках развертываемой белорусско-российской группировки войск из РФ прибудут около 170 танков, до 200 боевых бронированных машин и до 100 орудий... РИА Новости, 17.10.2022
2022-10-17T14:45
2022-10-17T15:54
безопасность
россия
белоруссия
вооруженные силы рф
вооруженные силы белоруссии
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МИНСК, 17 окт – РИА Новости. В Белоруссию в рамках развертываемой белорусско-российской группировки войск из РФ прибудут около 170 танков, до 200 боевых бронированных машин и до 100 орудий и миномётов калибром более 100 мм, сообщил начальник департамента международного военного сотрудничества – помощник министра обороны Белоруссии по вопросам международного военного сотрудничества Валерий Ревенко.Ревенко также подчеркнул, что в текущих условиях военно-политической обстановки большинство предложений МО Белоруссии "о необходимости диалога (с западными партнерами – ред.) и снятия напряжённости под различными предлогами приняты не были". "Результат - развертывание региональной группировки войск", - констатировал он.Представитель минобороны Белоруссии также отметил, что в качестве угроз безопасности Союзного государства Белоруссии и России рассматриваются "развертывание группировки НАТО вблизи границ СГ на фоне отсутствия диалога, повышение интенсивности мероприятий подготовки НАТО с наступательной тематикой, поощрение белорусских радикальных элементов для свержения законной власти в Республике Беларусь". Он также подчеркнул, что вся данная информация доведена в понедельник в ходе брифинга в минобороны до военных атташе, аккредитованных в стране.Президент Белоруссии Александр Лукашенко 10 октября заявлял, что договорился с президентом России Владимиром Путиным о задействовании региональной группировки войск в связи с обострением ситуации на западных границах Союзного государства. В минобороны Белоруссии уточнили, что общая численность российских военнослужащих в составе совместной региональной группировки войск в Белоруссии составит чуть менее 9 тысяч.
https://ria.ru/20221016/minoborony-1824356414.html
https://ria.ru/20221014/belorussiya-1824041608.html
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безопасность, россия, белоруссия, вооруженные силы рф, вооруженные силы белоруссии
Безопасность, Россия, Белоруссия, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Белоруссии
14:45 17.10.2022 (обновлено: 15:54 17.10.2022)
 
Россия направит до 170 танков и около ста орудий в региональную группировку

Белоруссия примет до 170 танков и около ста орудий из России в региональную группировку

© РИА Новости / Павел Герасимов / Перейти в медиабанкТанк Т-90М
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МИНСК, 17 окт – РИА Новости. В Белоруссию в рамках развертываемой белорусско-российской группировки войск из РФ прибудут около 170 танков, до 200 боевых бронированных машин и до 100 орудий и миномётов калибром более 100 мм, сообщил начальник департамента международного военного сотрудничества – помощник министра обороны Белоруссии по вопросам международного военного сотрудничества Валерий Ревенко.
"Общая численность к прибытию в Беларусь составит до 9000 личного состава, около 170 танков, до 200 ББМ и до 100 орудий и миномётов калибром более 100 мм", - написал он в Twitter.
Военнослужащие ВС России - РИА Новости, 1920, 16.10.2022
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Минобороны Белоруссии: российские войска продолжают прибывать в республику
Ревенко также подчеркнул, что в текущих условиях военно-политической обстановки большинство предложений МО Белоруссии "о необходимости диалога (с западными партнерами – ред.) и снятия напряжённости под различными предлогами приняты не были". "Результат - развертывание региональной группировки войск", - констатировал он.
Представитель минобороны Белоруссии также отметил, что в качестве угроз безопасности Союзного государства Белоруссии и России рассматриваются "развертывание группировки НАТО вблизи границ СГ на фоне отсутствия диалога, повышение интенсивности мероприятий подготовки НАТО с наступательной тематикой, поощрение белорусских радикальных элементов для свержения законной власти в Республике Беларусь". Он также подчеркнул, что вся данная информация доведена в понедельник в ходе брифинга в минобороны до военных атташе, аккредитованных в стране.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко 10 октября заявлял, что договорился с президентом России Владимиром Путиным о задействовании региональной группировки войск в связи с обострением ситуации на западных границах Союзного государства. В минобороны Белоруссии уточнили, что общая численность российских военнослужащих в составе совместной региональной группировки войск в Белоруссии составит чуть менее 9 тысяч.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
14 октября, 14:25
США не смогут пройти через Белоруссию под Москву, заявил Лукашенко
 
БезопасностьРоссияБелоруссияВооруженные силы РФВооруженные силы Белоруссии
 
 
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