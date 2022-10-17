https://ria.ru/20221017/gruppirovka-1824611783.html

Россия направит до 170 танков и около ста орудий в региональную группировку

Россия направит до 170 танков и около ста орудий в региональную группировку - РИА Новости, 17.10.2022

Россия направит до 170 танков и около ста орудий в региональную группировку

В Белоруссию в рамках развертываемой белорусско-российской группировки войск из РФ прибудут около 170 танков, до 200 боевых бронированных машин и до 100 орудий... РИА Новости, 17.10.2022

2022-10-17T14:45

2022-10-17T14:45

2022-10-17T15:54

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вооруженные силы белоруссии

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МИНСК, 17 окт – РИА Новости. В Белоруссию в рамках развертываемой белорусско-российской группировки войск из РФ прибудут около 170 танков, до 200 боевых бронированных машин и до 100 орудий и миномётов калибром более 100 мм, сообщил начальник департамента международного военного сотрудничества – помощник министра обороны Белоруссии по вопросам международного военного сотрудничества Валерий Ревенко.Ревенко также подчеркнул, что в текущих условиях военно-политической обстановки большинство предложений МО Белоруссии "о необходимости диалога (с западными партнерами – ред.) и снятия напряжённости под различными предлогами приняты не были". "Результат - развертывание региональной группировки войск", - констатировал он.Представитель минобороны Белоруссии также отметил, что в качестве угроз безопасности Союзного государства Белоруссии и России рассматриваются "развертывание группировки НАТО вблизи границ СГ на фоне отсутствия диалога, повышение интенсивности мероприятий подготовки НАТО с наступательной тематикой, поощрение белорусских радикальных элементов для свержения законной власти в Республике Беларусь". Он также подчеркнул, что вся данная информация доведена в понедельник в ходе брифинга в минобороны до военных атташе, аккредитованных в стране.Президент Белоруссии Александр Лукашенко 10 октября заявлял, что договорился с президентом России Владимиром Путиным о задействовании региональной группировки войск в связи с обострением ситуации на западных границах Союзного государства. В минобороны Белоруссии уточнили, что общая численность российских военнослужащих в составе совместной региональной группировки войск в Белоруссии составит чуть менее 9 тысяч.

https://ria.ru/20221016/minoborony-1824356414.html

https://ria.ru/20221014/belorussiya-1824041608.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, россия, белоруссия, вооруженные силы рф, вооруженные силы белоруссии