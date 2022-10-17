14:45 17.10.2022 (обновлено: 15:54 17.10.2022)
Россия направит до 170 танков и около ста орудий в региональную группировку
Белоруссия примет до 170 танков и около ста орудий из России в региональную группировку
Танк Т-90М. Архивное фото
МИНСК, 17 окт – РИА Новости. В Белоруссию в рамках развертываемой белорусско-российской группировки войск из РФ прибудут около 170 танков, до 200 боевых бронированных машин и до 100 орудий и миномётов калибром более 100 мм, сообщил начальник департамента международного военного сотрудничества – помощник министра обороны Белоруссии по вопросам международного военного сотрудничества Валерий Ревенко.
"Общая численность к прибытию в Беларусь составит до 9000 личного состава, около 170 танков, до 200 ББМ и до 100 орудий и миномётов калибром более 100 мм", - написал он в Twitter.
Ревенко также подчеркнул, что в текущих условиях военно-политической обстановки большинство предложений МО Белоруссии "о необходимости диалога (с западными партнерами – ред.) и снятия напряжённости под различными предлогами приняты не были". "Результат - развертывание региональной группировки войск", - констатировал он.
Представитель минобороны Белоруссии также отметил, что в качестве угроз безопасности Союзного государства Белоруссии и России рассматриваются "развертывание группировки НАТО вблизи границ СГ на фоне отсутствия диалога, повышение интенсивности мероприятий подготовки НАТО с наступательной тематикой, поощрение белорусских радикальных элементов для свержения законной власти в Республике Беларусь". Он также подчеркнул, что вся данная информация доведена в понедельник в ходе брифинга в минобороны до военных атташе, аккредитованных в стране.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко 10 октября заявлял, что договорился с президентом России Владимиром Путиным о задействовании региональной группировки войск в связи с обострением ситуации на западных границах Союзного государства. В минобороны Белоруссии уточнили, что общая численность российских военнослужащих в составе совместной региональной группировки войск в Белоруссии составит чуть менее 9 тысяч.
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