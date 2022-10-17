https://ria.ru/20221017/gaz-1824715695.html

Чехия близка к договоренности о получении газа из ФРГ в случае ЧС

Чехия близка к договоренности о получении газа из ФРГ в случае ЧС - РИА Новости, 17.10.2022

Чехия близка к договоренности о получении газа из ФРГ в случае ЧС

Чехия близка к договоренности о получении газа из Германии в случае возникновения чрезвычайной ситуации, сообщил журналистам глава Минпромторга Чехии Йозеф... РИА Новости, 17.10.2022

2022-10-17T20:02

2022-10-17T20:02

2022-10-17T20:02

цены на нефть

роберт хабек

чехия

германия

прага

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

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ПРАГА, 17 окт – РИА Новости. Чехия близка к договоренности о получении газа из Германии в случае возникновения чрезвычайной ситуации, сообщил журналистам глава Минпромторга Чехии Йозеф Сикела после переговоров с министром экономики и защиты климата ФРГ Робертом Хабеком.Хабек принял участие в чешско-немецком экономическом форуме в Праге."Сегодня мы с господином Хабеком рассмотрели возможности, при которых Германия могла бы делиться газом с Чехией в случае возникновения у нас чрезвычайной ситуации. Думаю, что мы в этом направлении уже довольно далеко продвинулись и сможем вскоре подобное соглашение подписать", - сказал Сикела, добавив, что Чехия, естественно, компенсировала бы возникшие при таком варианте потери Германии.По словам Сикелы, чешская экономика "чрезвычайно взаимосвязана с немецкой", поэтому развитие немецкой экономики помогает развитию чешской. "Германия – наш ключевой партнер в деле отказа от российских энергоносителей", - подчеркнул Сикела.Чешский министр также отметил огромную заинтересованность своей страны в получении газа из одного из двух строящихся СПГ-терминалов в Германии. С сентября Чехия уже получает газ из СПГ-терминала в Нидерландах, где она выиграла на 10 лет на основе тендера треть его объема.

https://ria.ru/20220912/chekhiya-1816355513.html

чехия

германия

прага

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

цены на нефть, роберт хабек, чехия, германия, прага, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)