https://ria.ru/20221017/gaz-1824715695.html
Чехия близка к договоренности о получении газа из ФРГ в случае ЧС
Чехия близка к договоренности о получении газа из ФРГ в случае ЧС - РИА Новости, 17.10.2022
Чехия близка к договоренности о получении газа из ФРГ в случае ЧС
Чехия близка к договоренности о получении газа из Германии в случае возникновения чрезвычайной ситуации, сообщил журналистам глава Минпромторга Чехии Йозеф... РИА Новости, 17.10.2022
2022-10-17T20:02
2022-10-17T20:02
2022-10-17T20:02
цены на нефть
роберт хабек
чехия
германия
прага
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/05/1814647760_135:390:3082:2048_1920x0_80_0_0_9253de7363c11b413f03cb75e402d6e4.jpg
ПРАГА, 17 окт – РИА Новости. Чехия близка к договоренности о получении газа из Германии в случае возникновения чрезвычайной ситуации, сообщил журналистам глава Минпромторга Чехии Йозеф Сикела после переговоров с министром экономики и защиты климата ФРГ Робертом Хабеком.Хабек принял участие в чешско-немецком экономическом форуме в Праге."Сегодня мы с господином Хабеком рассмотрели возможности, при которых Германия могла бы делиться газом с Чехией в случае возникновения у нас чрезвычайной ситуации. Думаю, что мы в этом направлении уже довольно далеко продвинулись и сможем вскоре подобное соглашение подписать", - сказал Сикела, добавив, что Чехия, естественно, компенсировала бы возникшие при таком варианте потери Германии.По словам Сикелы, чешская экономика "чрезвычайно взаимосвязана с немецкой", поэтому развитие немецкой экономики помогает развитию чешской. "Германия – наш ключевой партнер в деле отказа от российских энергоносителей", - подчеркнул Сикела.Чешский министр также отметил огромную заинтересованность своей страны в получении газа из одного из двух строящихся СПГ-терминалов в Германии. С сентября Чехия уже получает газ из СПГ-терминала в Нидерландах, где она выиграла на 10 лет на основе тендера треть его объема.
https://ria.ru/20220912/chekhiya-1816355513.html
чехия
германия
прага
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/05/1814647760_2:0:2733:2048_1920x0_80_0_0_2df68a71376cbe611d8add6f76372032.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
цены на нефть, роберт хабек, чехия, германия, прага, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Цены на нефть, Роберт Хабек, Чехия, Германия, Прага, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
Чехия близка к договоренности о получении газа из ФРГ в случае ЧС
Минпромторг Чехии: страна близка к договоренности о получении газа из Германии в случае ЧС
ПРАГА, 17 окт – РИА Новости. Чехия близка к договоренности о получении газа из Германии в случае возникновения чрезвычайной ситуации, сообщил журналистам глава Минпромторга Чехии Йозеф Сикела после переговоров с министром экономики и защиты климата ФРГ Робертом Хабеком.
Хабек принял участие в чешско-немецком экономическом форуме в Праге
.
"Сегодня мы с господином Хабеком рассмотрели возможности, при которых Германия могла бы делиться газом с Чехией в случае возникновения у нас чрезвычайной ситуации. Думаю, что мы в этом направлении уже довольно далеко продвинулись и сможем вскоре подобное соглашение подписать", - сказал Сикела, добавив, что Чехия, естественно, компенсировала бы возникшие при таком варианте потери Германии.
По словам Сикелы, чешская экономика "чрезвычайно взаимосвязана с немецкой", поэтому развитие немецкой экономики помогает развитию чешской. "Германия – наш ключевой партнер в деле отказа от российских энергоносителей", - подчеркнул Сикела.
Чешский министр также отметил огромную заинтересованность своей страны в получении газа из одного из двух строящихся СПГ-терминалов в Германии. С сентября Чехия уже получает газ из СПГ-терминала в Нидерландах
, где она выиграла на 10 лет на основе тендера треть его объема.