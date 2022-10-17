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Акция "Гибкая подводка" стартовала в Московской области
Акция "Гибкая подводка" стартовала в Московской области - РИА Новости, 17.10.2022
Акция "Гибкая подводка" стартовала в Московской области
Акция "Гибкая подводка", в рамках которой жителям бесплатно приводят в порядок газовое оборудование в квартирах, стартовала в Московской области. Газовую... РИА Новости, 17.10.2022
2022-10-17T19:26
2022-10-17T19:26
2022-10-17T19:26
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
госжилинспекция
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МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Акция "Гибкая подводка", в рамках которой жителям бесплатно приводят в порядок газовое оборудование в квартирах, стартовала в Московской области. Газовую подводку уже заменили жителям шести округов, сообщил телеканал "360".Первыми участниками программы стали жители Мытищ, Реутова, Подольска, Егорьевска, Электрогорска и Пушкино. В Госжилинспекции МО рассказали, что специалисты провели техобслуживание в 37 недоступных ранее помещениях, а в 27 случаях заменили подводку к плите. Дополнительно проверку газового оборудования провели в квартирах мобилизованных, ветеранов, малообеспеченных семей и одиноких пенсионеров.Глава Госжилинспекции Ольга Федина сообщила, что всего за неделю газовики обезопасили квартиры более 250 жителей региона."За неделю более 250 квартир жителей Подмосковья стали безопасными с точки зрения использования газа – в них провели техобслуживание и там, где это было необходимо, заменили подводку к плите. Это реальный вклад в сохранение жизни, здоровья и имущества людей", – рассказала она.
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РИА Новости
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московская область (подмосковье), госжилинспекция
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Госжилинспекция
МОСКВА, 17 окт — РИА Новости.
Акция "Гибкая подводка", в рамках которой жителям бесплатно приводят в порядок газовое оборудование в квартирах, стартовала в Московской области. Газовую подводку уже заменили жителям шести округов, сообщил телеканал "360"
.
Первыми участниками программы стали жители Мытищ, Реутова, Подольска, Егорьевска, Электрогорска и Пушкино. В Госжилинспекции МО рассказали, что специалисты провели техобслуживание в 37 недоступных ранее помещениях, а в 27 случаях заменили подводку к плите. Дополнительно проверку газового оборудования провели в квартирах мобилизованных, ветеранов, малообеспеченных семей и одиноких пенсионеров.
Глава Госжилинспекции Ольга Федина сообщила, что всего за неделю газовики обезопасили квартиры более 250 жителей региона.
"За неделю более 250 квартир жителей Подмосковья стали безопасными с точки зрения использования газа – в них провели техобслуживание и там, где это было необходимо, заменили подводку к плите. Это реальный вклад в сохранение жизни, здоровья и имущества людей", – рассказала она.