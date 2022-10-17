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Мобильные офисы Мособлгаза побывают в 48 населенных пунктах МО - РИА Новости, 17.10.2022
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Новости Подмосковья
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Мобильные офисы Мособлгаза побывают в 48 населенных пунктах МО
Мобильные офисы Мособлгаза побывают в 48 населенных пунктах МО - РИА Новости, 17.10.2022
Мобильные офисы Мособлгаза побывают в 48 населенных пунктах МО
Мобильные офисы Мособлгаза приедут на этой неделе в 48 городов, поселков и деревень Московской области. В офисах можно узнать все о программе социальной... РИА Новости, 17.10.2022
2022-10-17T17:13
2022-10-17T17:13
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Мобильные офисы Мособлгаза приедут на этой неделе в 48 городов, поселков и деревень Московской области. В офисах можно узнать все о программе социальной газификации и стать ее участником, сообщил телеканал "360".Узнать расписание передвижения мобильных офисов можно на сайте "Мособлгаз" (mosoblgaz.ru/sg/) в разделе "График движения мобильных офисов".Программа социальной газификации коснулась уже 100 тысяч жителей региона. Газ провели в 2221 населенный пункт. Московская область присоединилась к программе первой среди регионов России и лидирует по темпам ее выполнения.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
17:13 17.10.2022
 

Мобильные офисы Мособлгаза побывают в 48 населенных пунктах МО

© РИА Новости / Антон ДенисовСотрудник "Мособлгаз" во время установки газового котла
Сотрудник Мособлгаз во время установки газового котла - РИА Новости, 1920, 17.10.2022
© РИА Новости / Антон Денисов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Мобильные офисы Мособлгаза приедут на этой неделе в 48 городов, поселков и деревень Московской области. В офисах можно узнать все о программе социальной газификации и стать ее участником, сообщил телеканал "360".
Узнать расписание передвижения мобильных офисов можно на сайте "Мособлгаз" (mosoblgaz.ru/sg/) в разделе "График движения мобильных офисов".
Программа социальной газификации коснулась уже 100 тысяч жителей региона. Газ провели в 2221 населенный пункт. Московская область присоединилась к программе первой среди регионов России и лидирует по темпам ее выполнения.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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