https://ria.ru/20221017/gaz-1824658778.html
Мобильные офисы Мособлгаза побывают в 48 населенных пунктах МО
Мобильные офисы Мособлгаза побывают в 48 населенных пунктах МО - РИА Новости, 17.10.2022
Мобильные офисы Мособлгаза побывают в 48 населенных пунктах МО
Мобильные офисы Мособлгаза приедут на этой неделе в 48 городов, поселков и деревень Московской области. В офисах можно узнать все о программе социальной... РИА Новости, 17.10.2022
2022-10-17T17:13
2022-10-17T17:13
2022-10-17T17:13
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/17/1779689956_0:149:2000:1274_1920x0_80_0_0_84b361e4b7c422c2ebdfe2ca041ee962.jpg
МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Мобильные офисы Мособлгаза приедут на этой неделе в 48 городов, поселков и деревень Московской области. В офисах можно узнать все о программе социальной газификации и стать ее участником, сообщил телеканал "360".Узнать расписание передвижения мобильных офисов можно на сайте "Мособлгаз" (mosoblgaz.ru/sg/) в разделе "График движения мобильных офисов".Программа социальной газификации коснулась уже 100 тысяч жителей региона. Газ провели в 2221 населенный пункт. Московская область присоединилась к программе первой среди регионов России и лидирует по темпам ее выполнения.
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/17/1779689956_57:0:1834:1333_1920x0_80_0_0_44f6c5db00fb4d80e323d0d816100a05.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)