https://ria.ru/20221017/gaz-1824658778.html

Мобильные офисы Мособлгаза побывают в 48 населенных пунктах МО

Мобильные офисы Мособлгаза побывают в 48 населенных пунктах МО - РИА Новости, 17.10.2022

Мобильные офисы Мособлгаза побывают в 48 населенных пунктах МО

Мобильные офисы Мособлгаза приедут на этой неделе в 48 городов, поселков и деревень Московской области. В офисах можно узнать все о программе социальной... РИА Новости, 17.10.2022

2022-10-17T17:13

2022-10-17T17:13

2022-10-17T17:13

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Мобильные офисы Мособлгаза приедут на этой неделе в 48 городов, поселков и деревень Московской области. В офисах можно узнать все о программе социальной газификации и стать ее участником, сообщил телеканал "360".Узнать расписание передвижения мобильных офисов можно на сайте "Мособлгаз" (mosoblgaz.ru/sg/) в разделе "График движения мобильных офисов".Программа социальной газификации коснулась уже 100 тысяч жителей региона. Газ провели в 2221 населенный пункт. Московская область присоединилась к программе первой среди регионов России и лидирует по темпам ее выполнения.

московская область (подмосковье)

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2022

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье)