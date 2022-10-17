https://ria.ru/20221017/forum-1824535306.html

РЭЦ: лучших экспортеров РФ наградят 20 октября на форуме "Сделано в России"

РЭЦ: лучших экспортеров РФ наградят 20 октября на форуме "Сделано в России" - РИА Новости, 17.10.2022

РЭЦ: лучших экспортеров РФ наградят 20 октября на форуме "Сделано в России"

Лучших экспортеров страны наградят на форуме "Сделано в России", сообщает Российский экспортный центр (группа ВЭБ). РИА Новости, 17.10.2022

2022-10-17T10:39

2022-10-17T10:39

2022-10-17T10:39

российский экспортный центр (рэц)

россия

андрей белоусов

экономика

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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Лучших экспортеров страны наградят на форуме "Сделано в России", сообщает Российский экспортный центр (группа ВЭБ)."20 октября 2022 года в рамках Международного экспортного форума "Сделано в России" состоится торжественное награждение победителей и призеров Всероссийского конкурса "Экспортер года", - говорится в сообщении.Награды из рук первого вице-премьера правительства России Андрея Белоусова получат 48 компаний в 19 номинациях.Лучшие экспортеры года – это компании из категории крупного бизнеса и МСП. В этом году в конкурсе впервые будут награждать лучших женщин-экспортеров, лучших молодых экспортеров, а также компании, которые более всего привержены ESG-повестке. На церемонию награждения приедут лучшие экспортеры из восьми федеральных округов и 26 регионов России.Полный список компаний, которые стали победителями и призерами федерального этапа конкурса в 2022 году, можно найти на сайте РЭЦ.

https://ria.ru/20221012/prodvizhenie-1823439389.html

россия

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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Артем Смирнов

российский экспортный центр (рэц), россия, андрей белоусов, экономика