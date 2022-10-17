https://ria.ru/20221017/eysk-1824740744.html

МЧС: пять гостиниц подготовили для пострадавших в Ейске

МЧС: пять гостиниц подготовили для пострадавших в Ейске - РИА Новости, 17.10.2022

МЧС: пять гостиниц подготовили для пострадавших в Ейске

Всего пять гостиниц, пансионатов на 600 койко-мест подготовлены для размещения пострадавших в многоквартирном доме Ейска, сейчас их везут в ПВР, сообщили РИА... РИА Новости, 17.10.2022

2022-10-17T21:17

2022-10-17T21:17

2022-10-17T23:02

происшествия

ейск

крушение су-34 в ейске

су-34

краснодарский край

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СОЧИ, 17 окт – РИА Новости. Всего пять гостиниц, пансионатов на 600 койко-мест подготовлены для размещения пострадавших в многоквартирном доме Ейска, сейчас их везут в ПВР, сообщили РИА Новости в министерстве гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края."Подготовлено пять гостиниц и пансионатов на 600 койко - мест, пострадавших сейчас везут в ПВР", - сказали в ведомстве.Также стало известно, что директор гостиницы "Придорожная", находившейся недалеко от пострадавшего дома, приняла решение принять десять эвакуированных. В заведении рассказали, что пока никто из администрации города или района с ними по поводу временного размещения эвакуированных граждан не связывался.Ранее в Минобороны РФ сообщили, что сегодня при наборе высоты для учебно-тренировочного полета с военного аэродрома Южного военного округа потерпел крушение самолет Су-34. Самолет упал в черте города Ейск. По докладу катапультировавшихся летчиков, причиной крушения стало возгорание одного из двигателей при взлете. На месте падения Су-34 во дворе одного из жилых кварталов произошло возгорание топлива самолета.

ейск

краснодарский край

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2022

Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

происшествия, ейск, крушение су-34 в ейске, су-34, краснодарский край