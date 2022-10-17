https://ria.ru/20221017/eysk-1824740744.html
МЧС: пять гостиниц подготовили для пострадавших в Ейске
МЧС: пять гостиниц подготовили для пострадавших в Ейске - РИА Новости, 17.10.2022
МЧС: пять гостиниц подготовили для пострадавших в Ейске
Всего пять гостиниц, пансионатов на 600 койко-мест подготовлены для размещения пострадавших в многоквартирном доме Ейска, сейчас их везут в ПВР, сообщили РИА... РИА Новости, 17.10.2022
2022-10-17T21:17
2022-10-17T21:17
2022-10-17T23:02
происшествия
ейск
крушение су-34 в ейске
су-34
краснодарский край
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/11/1824722241_0:279:2671:1781_1920x0_80_0_0_ca8848d4833ddfdc44116c4dec4e6105.jpg
СОЧИ, 17 окт – РИА Новости. Всего пять гостиниц, пансионатов на 600 койко-мест подготовлены для размещения пострадавших в многоквартирном доме Ейска, сейчас их везут в ПВР, сообщили РИА Новости в министерстве гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края."Подготовлено пять гостиниц и пансионатов на 600 койко - мест, пострадавших сейчас везут в ПВР", - сказали в ведомстве.Также стало известно, что директор гостиницы "Придорожная", находившейся недалеко от пострадавшего дома, приняла решение принять десять эвакуированных. В заведении рассказали, что пока никто из администрации города или района с ними по поводу временного размещения эвакуированных граждан не связывался.Ранее в Минобороны РФ сообщили, что сегодня при наборе высоты для учебно-тренировочного полета с военного аэродрома Южного военного округа потерпел крушение самолет Су-34. Самолет упал в черте города Ейск. По докладу катапультировавшихся летчиков, причиной крушения стало возгорание одного из двигателей при взлете. На месте падения Су-34 во дворе одного из жилых кварталов произошло возгорание топлива самолета.
ейск
краснодарский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/11/1824722241_176:0:2671:1871_1920x0_80_0_0_af5bb6d06fe48193fb71b7896f59612d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ейск, крушение су-34 в ейске, су-34, краснодарский край
Происшествия, Ейск, Крушение Су-34 в Ейске, Су-34, Краснодарский край
21:17 17.10.2022 (обновлено: 23:02 17.10.2022)
МЧС: пять гостиниц подготовили для пострадавших в Ейске
МЧС: для пострадавших в Ейске подготовили пять гостиниц на 600 койко-мест
СОЧИ, 17 окт – РИА Новости. Всего пять гостиниц, пансионатов на 600 койко-мест подготовлены для размещения пострадавших в многоквартирном доме Ейска, сейчас их везут в ПВР, сообщили РИА Новости в министерстве гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края.
"Подготовлено пять гостиниц и пансионатов на 600 койко - мест, пострадавших сейчас везут в ПВР", - сказали в ведомстве.
Также стало известно, что директор гостиницы "Придорожная", находившейся недалеко от пострадавшего дома, приняла решение принять десять эвакуированных. В заведении рассказали, что пока никто из администрации города или района с ними по поводу временного размещения эвакуированных граждан не связывался.
Ранее в Минобороны РФ
сообщили, что сегодня при наборе высоты для учебно-тренировочного полета с военного аэродрома Южного военного округа потерпел крушение самолет Су-34
. Самолет упал в черте города Ейск. По докладу катапультировавшихся летчиков, причиной крушения стало возгорание одного из двигателей при взлете. На месте падения Су-34 во дворе одного из жилых кварталов произошло возгорание топлива самолета.