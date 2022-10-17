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МЧС: пять гостиниц подготовили для пострадавших в Ейске - РИА Новости, 17.10.2022
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МЧС: пять гостиниц подготовили для пострадавших в Ейске
МЧС: пять гостиниц подготовили для пострадавших в Ейске - РИА Новости, 17.10.2022
МЧС: пять гостиниц подготовили для пострадавших в Ейске
Всего пять гостиниц, пансионатов на 600 койко-мест подготовлены для размещения пострадавших в многоквартирном доме Ейска, сейчас их везут в ПВР, сообщили РИА... РИА Новости, 17.10.2022
2022-10-17T21:17
2022-10-17T23:02
происшествия
ейск
крушение су-34 в ейске
су-34
краснодарский край
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СОЧИ, 17 окт – РИА Новости. Всего пять гостиниц, пансионатов на 600 койко-мест подготовлены для размещения пострадавших в многоквартирном доме Ейска, сейчас их везут в ПВР, сообщили РИА Новости в министерстве гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края."Подготовлено пять гостиниц и пансионатов на 600 койко - мест, пострадавших сейчас везут в ПВР", - сказали в ведомстве.Также стало известно, что директор гостиницы "Придорожная", находившейся недалеко от пострадавшего дома, приняла решение принять десять эвакуированных. В заведении рассказали, что пока никто из администрации города или района с ними по поводу временного размещения эвакуированных граждан не связывался.Ранее в Минобороны РФ сообщили, что сегодня при наборе высоты для учебно-тренировочного полета с военного аэродрома Южного военного округа потерпел крушение самолет Су-34. Самолет упал в черте города Ейск. По докладу катапультировавшихся летчиков, причиной крушения стало возгорание одного из двигателей при взлете. На месте падения Су-34 во дворе одного из жилых кварталов произошло возгорание топлива самолета.
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происшествия, ейск, крушение су-34 в ейске, су-34, краснодарский край
Происшествия, Ейск, Крушение Су-34 в Ейске, Су-34, Краснодарский край
21:17 17.10.2022 (обновлено: 23:02 17.10.2022)
 
МЧС: пять гостиниц подготовили для пострадавших в Ейске

МЧС: для пострадавших в Ейске подготовили пять гостиниц на 600 койко-мест

© РИА Новости / Перейти в медиабанкПожар в жилом доме после падения сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 в Ейске
Пожар в жилом доме после падения сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 в Ейске - РИА Новости, 1920, 17.10.2022
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Пожар в жилом доме после падения сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 в Ейске
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СОЧИ, 17 окт – РИА Новости. Всего пять гостиниц, пансионатов на 600 койко-мест подготовлены для размещения пострадавших в многоквартирном доме Ейска, сейчас их везут в ПВР, сообщили РИА Новости в министерстве гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края.
"Подготовлено пять гостиниц и пансионатов на 600 койко - мест, пострадавших сейчас везут в ПВР", - сказали в ведомстве.
Также стало известно, что директор гостиницы "Придорожная", находившейся недалеко от пострадавшего дома, приняла решение принять десять эвакуированных. В заведении рассказали, что пока никто из администрации города или района с ними по поводу временного размещения эвакуированных граждан не связывался.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что сегодня при наборе высоты для учебно-тренировочного полета с военного аэродрома Южного военного округа потерпел крушение самолет Су-34. Самолет упал в черте города Ейск. По докладу катапультировавшихся летчиков, причиной крушения стало возгорание одного из двигателей при взлете. На месте падения Су-34 во дворе одного из жилых кварталов произошло возгорание топлива самолета.
 
ПроисшествияЕйскКрушение Су-34 в ЕйскеСу-34Краснодарский край
 
 
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