https://ria.ru/20221017/elektrosnabzhenie-1824590530.html

Власти Сумской области сообщили об аварийном отключении электроснабжения

Власти Сумской области сообщили об аварийном отключении электроснабжения - РИА Новости, 17.10.2022

Власти Сумской области сообщили об аварийном отключении электроснабжения

Глава военной администрации Сумской области Украины Дмитрий Живицкий сообщил, что из-за повреждений от утреннего удара порядка 1700 абонентов региона остались... РИА Новости, 17.10.2022

2022-10-17T13:32

2022-10-17T13:32

2022-10-17T13:34

специальная военная операция на украине

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вооруженные силы рф

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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Глава военной администрации Сумской области Украины Дмитрий Живицкий сообщил, что из-за повреждений от утреннего удара порядка 1700 абонентов региона остались без электроснабжения в результате аварийного отключения.Утром в понедельник Живицкий сообщил об ударе по объектам критической инфраструктуры."Подробности утреннего вражеского ракетного удара по Роменскому району. В 5.20 утра три российских ракеты прилетели в объект гражданской инфраструктуры. В Сумской области от электроснабжения отключены 1625 абонентов", - написал Живицкий в своем Telegram-канале.Он призвал жителей области перейти в экономный режим потребления электроэнергии, особенно в часы пиковой нагрузки.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить неделю назад, 10 октября, - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Как заявлял президент Владимир Путин, взрывом на мосту Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками, и "оставлять без ответа преступления подобного рода уже просто невозможно".Удары наносятся по объектам энергетики, "оборонки", военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска, вызывая масштабные перебои с подачей электричества.

https://ria.ru/20221017/defitsit-1824582182.html

https://ria.ru/20221013/forum-1823530204.html

сумская область

украина

киев

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в мире, владимир путин, жкх, сумская область, украина, киев, вооруженные силы рф