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Власти Сумской области сообщили об аварийном отключении электроснабжения - РИА Новости, 17.10.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221017/elektrosnabzhenie-1824590530.html
Власти Сумской области сообщили об аварийном отключении электроснабжения
Власти Сумской области сообщили об аварийном отключении электроснабжения - РИА Новости, 17.10.2022
Власти Сумской области сообщили об аварийном отключении электроснабжения
Глава военной администрации Сумской области Украины Дмитрий Живицкий сообщил, что из-за повреждений от утреннего удара порядка 1700 абонентов региона остались... РИА Новости, 17.10.2022
2022-10-17T13:32
2022-10-17T13:34
специальная военная операция на украине
в мире
владимир путин
жкх
сумская область
украина
киев
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Глава военной администрации Сумской области Украины Дмитрий Живицкий сообщил, что из-за повреждений от утреннего удара порядка 1700 абонентов региона остались без электроснабжения в результате аварийного отключения.Утром в понедельник Живицкий сообщил об ударе по объектам критической инфраструктуры."Подробности утреннего вражеского ракетного удара по Роменскому району. В 5.20 утра три российских ракеты прилетели в объект гражданской инфраструктуры. В Сумской области от электроснабжения отключены 1625 абонентов", - написал Живицкий в своем Telegram-канале.Он призвал жителей области перейти в экономный режим потребления электроэнергии, особенно в часы пиковой нагрузки.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить неделю назад, 10 октября, - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Как заявлял президент Владимир Путин, взрывом на мосту Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками, и "оставлять без ответа преступления подобного рода уже просто невозможно".Удары наносятся по объектам энергетики, "оборонки", военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска, вызывая масштабные перебои с подачей электричества.
https://ria.ru/20221017/defitsit-1824582182.html
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в мире, владимир путин, жкх, сумская область, украина, киев, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Путин, ЖКХ, Сумская область, Украина, Киев, Вооруженные силы РФ
13:32 17.10.2022 (обновлено: 13:34 17.10.2022)
 
Власти Сумской области сообщили об аварийном отключении электроснабжения

Глава Сумской ОВА Живицкий сообщил, что около 1700 абонентов остались без электроснабжения

© Flickr / proteussГород Сумы
Город Сумы - РИА Новости, 1920, 17.10.2022
© Flickr / proteuss
Город Сумы. Архивное фото
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Глава военной администрации Сумской области Украины Дмитрий Живицкий сообщил, что из-за повреждений от утреннего удара порядка 1700 абонентов региона остались без электроснабжения в результате аварийного отключения.
Утром в понедельник Живицкий сообщил об ударе по объектам критической инфраструктуры.
Львов - РИА Новости, 1920, 17.10.2022
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"Подробности утреннего вражеского ракетного удара по Роменскому району. В 5.20 утра три российских ракеты прилетели в объект гражданской инфраструктуры. В Сумской области от электроснабжения отключены 1625 абонентов", - написал Живицкий в своем Telegram-канале.
Он призвал жителей области перейти в экономный режим потребления электроэнергии, особенно в часы пиковой нагрузки.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить неделю назад, 10 октября, - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Как заявлял президент Владимир Путин, взрывом на мосту Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками, и "оставлять без ответа преступления подобного рода уже просто невозможно".
Удары наносятся по объектам энергетики, "оборонки", военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска, вызывая масштабные перебои с подачей электричества.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ПутинЖКХСумская областьУкраинаКиевВооруженные силы РФ
 
 
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