https://ria.ru/20221017/dvizhenie-1824528386.html

Путин поручил представить предложения по поддержке детского движения

Путин поручил представить предложения по поддержке детского движения - РИА Новости, 17.10.2022

Путин поручил представить предложения по поддержке детского движения

Президент России Владимир Путин поручил кабмину представить предложения по поддержке Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи,... РИА Новости, 17.10.2022

2022-10-17T10:15

2022-10-17T10:15

2022-10-17T10:20

россия

общество

владимир путин

общероссийское общественно-государственное движение детей и молодежи

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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину представить предложения по поддержке Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи, следует из перечня поручений, опубликованного на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации представить предложения по оказанию поддержки Общероссийскому общественно-государственному движению детей и молодежи, в том числе по формированию его материально-технической базы, определив организации отдыха детей и их оздоровления, организации дополнительного образования, культуры и спорта, осуществляющие взаимодействие с указанным движением", - говорится в документе.Доклад поручено представить до 1 декабря 2022 года, далее – один раз в полгода.

https://ria.ru/20221017/kontent-1824527507.html

россия

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, общество, владимир путин, общероссийское общественно-государственное движение детей и молодежи