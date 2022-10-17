https://ria.ru/20221017/dvizhenie-1824528386.html
Путин поручил представить предложения по поддержке детского движения
Путин поручил представить предложения по поддержке детского движения - РИА Новости, 17.10.2022
Путин поручил представить предложения по поддержке детского движения
Президент России Владимир Путин поручил кабмину представить предложения по поддержке Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи,... РИА Новости, 17.10.2022
2022-10-17T10:15
2022-10-17T10:15
2022-10-17T10:20
россия
общество
владимир путин
общероссийское общественно-государственное движение детей и молодежи
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину представить предложения по поддержке Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи, следует из перечня поручений, опубликованного на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации представить предложения по оказанию поддержки Общероссийскому общественно-государственному движению детей и молодежи, в том числе по формированию его материально-технической базы, определив организации отдыха детей и их оздоровления, организации дополнительного образования, культуры и спорта, осуществляющие взаимодействие с указанным движением", - говорится в документе.Доклад поручено представить до 1 декабря 2022 года, далее – один раз в полгода.
https://ria.ru/20221017/kontent-1824527507.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество, владимир путин, общероссийское общественно-государственное движение детей и молодежи
Россия, Общество, Владимир Путин, Общероссийское общественно-государственное движение детей и молодежи
10:15 17.10.2022 (обновлено: 10:20 17.10.2022)
Путин поручил представить предложения по поддержке детского движения
Путин поручил правительству представить предложения по поддержке детского движения