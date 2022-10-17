https://ria.ru/20221017/donetsk-1824614198.html

Украинские войска выпустили 38 снарядов по территории ДНР

Украинские войска выпустили 38 снарядов по территории ДНР - РИА Новости, 17.10.2022

Украинские войска выпустили 38 снарядов по территории ДНР

Украинские войска обстреляли территорию ДНР, выпустив 38 снарядов и 10 мин, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля РИА Новости, 17.10.2022

2022-10-17T14:54

2022-10-17T14:54

2022-10-17T14:54

специальная военная операция на украине

в мире

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зайцево

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telegram (приложение)

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ДОНЕЦК, 17 окт - РИА Новости. Украинские войска обстреляли территорию ДНР, выпустив 38 снарядов и 10 мин, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 13.32 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Авдеевка - населенный пункт Минеральное: выпущено четыре снаряда калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Представительство добавило, что в 12.10 украинские войска выпустили по Еленовке 10 снарядов калибром 152 миллиметра, в 13.00 - по Никитовскому району Горловки пять снарядов калибром 152 миллиметра, в 13.25 - по Зайцево 10 мин калибром 120 миллиметров.Кроме того, в 13.45 украинские войска выпустили по Пантелеймоновке четыре снаряда калибром 152 миллиметра и по Зайцево девять снарядов из танка. В 13.50 украинские войска обстреляли Киевский район Донецка, выпустив в общей сложности три снаряда калибром 155 миллиметров, а также в 13.55 - Озеряновку, выпустив три снаряда калибром 152 миллиметра.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20221017/donetsk-1824612741.html

https://ria.ru/20221017/dnr-1824584503.html

донецкая народная республика

украина

зайцево

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в мире, донецкая народная республика, украина, зайцево, нато, telegram (приложение)