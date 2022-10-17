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Женщина пострадала из-за обстрела Донецка со стороны ВСУ - РИА Новости, 17.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221017/donetsk-1824530290.html
Женщина пострадала из-за обстрела Донецка со стороны ВСУ
Женщина пострадала из-за обстрела Донецка со стороны ВСУ - РИА Новости, 17.10.2022
Женщина пострадала из-за обстрела Донецка со стороны ВСУ
Женщина пострадала в результате обстрела Петровского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил в понедельник мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин. РИА Новости, 17.10.2022
2022-10-17T10:19
2022-10-17T10:19
специальная военная операция на украине
в мире
алексей кулемзин (донецк)
петровский район
донецкая народная республика
донецк
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ДОНЕЦК, 17 окт - РИА Новости. Женщина пострадала в результате обстрела Петровского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил в понедельник мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин."В результате обстрела Петровского района в 08.10 (совпадает с мск - ред.) утра пострадала жительница одного из домов частного сектора. Данные уточняются", - написал он в своем Telegram-канале.Кулемзин добавил, что из-за обстрела Петровского района в одном из домов частного сектора поврежден газопровод.Петровский район находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
https://ria.ru/20221017/donbass-1824526498.html
петровский район
донецкая народная республика
донецк
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в мире, алексей кулемзин (донецк), петровский район, донецкая народная республика, донецк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Алексей Кулемзин (Донецк), Петровский район, Донецкая Народная Республика, Донецк
10:19 17.10.2022
 
Женщина пострадала из-за обстрела Донецка со стороны ВСУ

Мэр Донецка Кулемзин: в результате обстрела Донецка со стороны ВСУ пострадала женщина

© РИА Новости / Перейти в медиабанкПоследствия обстрела со стороны ВСУ в Донецке
Последствия обстрела со стороны ВСУ в Донецке - РИА Новости, 1920, 17.10.2022
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Последствия обстрела со стороны ВСУ в Донецке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 17 окт - РИА Новости. Женщина пострадала в результате обстрела Петровского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил в понедельник мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин.
"В результате обстрела Петровского района в 08.10 (совпадает с мск - ред.) утра пострадала жительница одного из домов частного сектора. Данные уточняются", - написал он в своем Telegram-канале.
Кулемзин добавил, что из-за обстрела Петровского района в одном из домов частного сектора поврежден газопровод.
Петровский район находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Осколки украинских снарядов в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 17.10.2022
10:12Специальная военная операция на Украине
Украинские войска обстреляли Донецк, Макеевку и Зайцево
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреАлексей Кулемзин (Донецк)Петровский районДонецкая Народная РеспубликаДонецк
 
 
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