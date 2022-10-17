https://ria.ru/20221017/donetsk-1824530290.html

Женщина пострадала из-за обстрела Донецка со стороны ВСУ

Женщина пострадала из-за обстрела Донецка со стороны ВСУ - РИА Новости, 17.10.2022

Женщина пострадала из-за обстрела Донецка со стороны ВСУ

Женщина пострадала в результате обстрела Петровского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил в понедельник мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин. РИА Новости, 17.10.2022

2022-10-17T10:19

2022-10-17T10:19

2022-10-17T10:19

специальная военная операция на украине

в мире

алексей кулемзин (донецк)

петровский район

донецкая народная республика

донецк

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ДОНЕЦК, 17 окт - РИА Новости. Женщина пострадала в результате обстрела Петровского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил в понедельник мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин."В результате обстрела Петровского района в 08.10 (совпадает с мск - ред.) утра пострадала жительница одного из домов частного сектора. Данные уточняются", - написал он в своем Telegram-канале.Кулемзин добавил, что из-за обстрела Петровского района в одном из домов частного сектора поврежден газопровод.Петровский район находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.

https://ria.ru/20221017/donbass-1824526498.html

петровский район

донецкая народная республика

донецк

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в мире, алексей кулемзин (донецк), петровский район, донецкая народная республика, донецк