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Украинские войска обстреляли Донецк, Гольмовский и Александровку - РИА Новости, 17.10.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221017/donbass-1824635592.html
Украинские войска обстреляли Донецк, Гольмовский и Александровку
Украинские войска обстреляли Донецк, Гольмовский и Александровку - РИА Новости, 17.10.2022
Украинские войска обстреляли Донецк, Гольмовский и Александровку
Украинские войска выпустили по Донецку, Гольмовскому и Александровке 22 снаряда, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре... РИА Новости, 17.10.2022
2022-10-17T16:05
2022-10-17T16:05
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк
гольмовский
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 17 окт - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Донецку, Гольмовскому и Александровке 22 снаряда, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлениям: 14.50 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Красногоровка - населенный пункт Александровка: выпущено четыре снаряда калибра 152 миллиметра; 14.57 - населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Кировский, Куйбышевский районы): выпущено шесть снарядов калибра 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Ведомство добавило, что в 15.15 мск украинские войска выпустили по Гольмовскому пять снарядов калибра 155 миллиметров, в 15.28 мск по Кировскому району Донецка три снаряда калибра 155 миллиметров, а в 15.30 мск по Куйбышевскому и Киевскому районам - четыре снаряда калибра 155 миллиметров.Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20221011/kupyansk-1822900122.html
донецк
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происшествия, донецк, гольмовский, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк, Гольмовский, Вооруженные силы Украины
16:05 17.10.2022
 
Украинские войска обстреляли Донецк, Гольмовский и Александровку

Представительство ДНР: ВСУ выпустили 22 снаряда по Донецку, Гольмовскому и Александровке

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкОсколки снарядов, выпущенных ВСУ по Донецку
Осколки снарядов, выпущенных ВСУ по Донецку - РИА Новости, 1920, 17.10.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Осколки снарядов, выпущенных ВСУ по Донецку. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 17 окт - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Донецку, Гольмовскому и Александровке 22 снаряда, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлениям: 14.50 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Красногоровка - населенный пункт Александровка: выпущено четыре снаряда калибра 152 миллиметра; 14.57 - населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Кировский, Куйбышевский районы): выпущено шесть снарядов калибра 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
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Ведомство добавило, что в 15.15 мск украинские войска выпустили по Гольмовскому пять снарядов калибра 155 миллиметров, в 15.28 мск по Кировскому району Донецка три снаряда калибра 155 миллиметров, а в 15.30 мск по Куйбышевскому и Киевскому районам - четыре снаряда калибра 155 миллиметров.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
14:44Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 17.10.2022
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияДонецкГольмовскийВооруженные силы Украины
 
 
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