https://ria.ru/20221017/donbass-1824635592.html

Украинские войска обстреляли Донецк, Гольмовский и Александровку

Украинские войска обстреляли Донецк, Гольмовский и Александровку - РИА Новости, 17.10.2022

Украинские войска обстреляли Донецк, Гольмовский и Александровку

Украинские войска выпустили по Донецку, Гольмовскому и Александровке 22 снаряда, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре... РИА Новости, 17.10.2022

2022-10-17T16:05

2022-10-17T16:05

2022-10-17T16:05

специальная военная операция на украине

происшествия

донецк

гольмовский

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 17 окт - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Донецку, Гольмовскому и Александровке 22 снаряда, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлениям: 14.50 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Красногоровка - населенный пункт Александровка: выпущено четыре снаряда калибра 152 миллиметра; 14.57 - населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Кировский, Куйбышевский районы): выпущено шесть снарядов калибра 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Ведомство добавило, что в 15.15 мск украинские войска выпустили по Гольмовскому пять снарядов калибра 155 миллиметров, в 15.28 мск по Кировскому району Донецка три снаряда калибра 155 миллиметров, а в 15.30 мск по Куйбышевскому и Киевскому районам - четыре снаряда калибра 155 миллиметров.Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20221011/kupyansk-1822900122.html

донецк

гольмовский

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, донецк, гольмовский, вооруженные силы украины