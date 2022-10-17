https://ria.ru/20221017/dodon-1824656088.html
Прокуратура Молдавии потребовала продлить домашний арест Додону
Прокуратура Молдавии потребовала продлить домашний арест Додону - РИА Новости, 17.10.2022
Прокуратура Молдавии потребовала продлить домашний арест Додону
Прокуратура Молдавии подала ходатайство о продлении домашнего ареста экс-президенту страны Игорю Додону, заявил в понедельник в ходе судебного слушания прокурор РИА Новости, 17.10.2022
2022-10-17T17:06
2022-10-17T17:06
2022-10-17T17:06
в мире
игорь додон
владимир плахотнюк
молдавия
кишинев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1d/1765977898_0:0:2654:1493_1920x0_80_0_0_cdeeba4336d432a625656677c746ba06.jpg
КИШИНЕВ, 17 окт – РИА Новости. Прокуратура Молдавии подала ходатайство о продлении домашнего ареста экс-президенту страны Игорю Додону, заявил в понедельник в ходе судебного слушания прокурор Петр Ярмалюк, который ведет уголовное дело политика.В понедельник началось слушание уголовного дела против экс-президента Молдавии. Заседание проходит в Высшей судебной палате (ВСП). Согласно обвинению, выдвинутому против экс-президента, ему инкриминируется получение взятки до 1 миллиона долларов от бывшего лидера Демпартии, олигарха Владимира Плахотнюка. Якобы эти деньги были затребованы экс-президентом для оплаты текущих расходов политической партии "Партия социалистов Республики Молдова" (ПСРМ), в том числе для выплаты заработной платы сотрудникам этой же политсилы."Мы просим суд рассмотреть ходатайство о продлении домашнего ареста обвиняемому Додону, поскольку есть опасения, что он может вмешаться в ход расследования", - сказал Ярмалюк в ходе заседания.Судьи должны рассмотреть ходатайство на сегодняшнем заседании.Ранее судьи отклонили ходатайства адвокатов Додона об отводе Ярмалюка и второго прокурора Виталия Кодряну. Также было отклонено ходатайство об отводе председателя судейской коллегии Владимира Тимофти.Додон с конца мая находится под домашним арестом. В конце сентября районный суд Кишинева продлил политику домашний арест еще на 20 суток. Бывший президент полностью отрицает свою вину и считает, что дела против него заведены по политическим мотивам.
https://ria.ru/20221017/moldaviya-1824653029.html
https://ria.ru/20221017/moldaviya-1824578993.html
молдавия
кишинев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1d/1765977898_36:0:2529:1870_1920x0_80_0_0_079d2f1dedbb2ec7f6b59fc67690db24.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, игорь додон, владимир плахотнюк, молдавия, кишинев
В мире, Игорь Додон, Владимир Плахотнюк, Молдавия, Кишинев
Прокуратура Молдавии потребовала продлить домашний арест Додону
Прокуратура Молдавии потребовала продлить домашний арест экс-президенту Додону