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Прокуратура Молдавии потребовала продлить домашний арест Додону - РИА Новости, 17.10.2022
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Прокуратура Молдавии потребовала продлить домашний арест Додону
Прокуратура Молдавии потребовала продлить домашний арест Додону - РИА Новости, 17.10.2022
Прокуратура Молдавии потребовала продлить домашний арест Додону
Прокуратура Молдавии подала ходатайство о продлении домашнего ареста экс-президенту страны Игорю Додону, заявил в понедельник в ходе судебного слушания прокурор РИА Новости, 17.10.2022
2022-10-17T17:06
2022-10-17T17:06
в мире
игорь додон
владимир плахотнюк
молдавия
кишинев
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КИШИНЕВ, 17 окт – РИА Новости. Прокуратура Молдавии подала ходатайство о продлении домашнего ареста экс-президенту страны Игорю Додону, заявил в понедельник в ходе судебного слушания прокурор Петр Ярмалюк, который ведет уголовное дело политика.В понедельник началось слушание уголовного дела против экс-президента Молдавии. Заседание проходит в Высшей судебной палате (ВСП). Согласно обвинению, выдвинутому против экс-президента, ему инкриминируется получение взятки до 1 миллиона долларов от бывшего лидера Демпартии, олигарха Владимира Плахотнюка. Якобы эти деньги были затребованы экс-президентом для оплаты текущих расходов политической партии "Партия социалистов Республики Молдова" (ПСРМ), в том числе для выплаты заработной платы сотрудникам этой же политсилы."Мы просим суд рассмотреть ходатайство о продлении домашнего ареста обвиняемому Додону, поскольку есть опасения, что он может вмешаться в ход расследования", - сказал Ярмалюк в ходе заседания.Судьи должны рассмотреть ходатайство на сегодняшнем заседании.Ранее судьи отклонили ходатайства адвокатов Додона об отводе Ярмалюка и второго прокурора Виталия Кодряну. Также было отклонено ходатайство об отводе председателя судейской коллегии Владимира Тимофти.Додон с конца мая находится под домашним арестом. В конце сентября районный суд Кишинева продлил политику домашний арест еще на 20 суток. Бывший президент полностью отрицает свою вину и считает, что дела против него заведены по политическим мотивам.
https://ria.ru/20221017/moldaviya-1824653029.html
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в мире, игорь додон, владимир плахотнюк, молдавия, кишинев
В мире, Игорь Додон, Владимир Плахотнюк, Молдавия, Кишинев
17:06 17.10.2022
 
Прокуратура Молдавии потребовала продлить домашний арест Додону

Прокуратура Молдавии потребовала продлить домашний арест экс-президенту Додону

© Sputnik / Михай Карауш / Перейти в медиабанкИгорь Додон
Игорь Додон - РИА Новости, 1920, 17.10.2022
© Sputnik / Михай Карауш
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Игорь Додон. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 17 окт – РИА Новости. Прокуратура Молдавии подала ходатайство о продлении домашнего ареста экс-президенту страны Игорю Додону, заявил в понедельник в ходе судебного слушания прокурор Петр Ярмалюк, который ведет уголовное дело политика.
В понедельник началось слушание уголовного дела против экс-президента Молдавии. Заседание проходит в Высшей судебной палате (ВСП). Согласно обвинению, выдвинутому против экс-президента, ему инкриминируется получение взятки до 1 миллиона долларов от бывшего лидера Демпартии, олигарха Владимира Плахотнюка. Якобы эти деньги были затребованы экс-президентом для оплаты текущих расходов политической партии "Партия социалистов Республики Молдова" (ПСРМ), в том числе для выплаты заработной платы сотрудникам этой же политсилы.
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"Мы просим суд рассмотреть ходатайство о продлении домашнего ареста обвиняемому Додону, поскольку есть опасения, что он может вмешаться в ход расследования", - сказал Ярмалюк в ходе заседания.
Судьи должны рассмотреть ходатайство на сегодняшнем заседании.
Ранее судьи отклонили ходатайства адвокатов Додона об отводе Ярмалюка и второго прокурора Виталия Кодряну. Также было отклонено ходатайство об отводе председателя судейской коллегии Владимира Тимофти.
Додон с конца мая находится под домашним арестом. В конце сентября районный суд Кишинева продлил политику домашний арест еще на 20 суток. Бывший президент полностью отрицает свою вину и считает, что дела против него заведены по политическим мотивам.
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