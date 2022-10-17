https://ria.ru/20221017/dobrovolets-1824568911.html

Житель Урала решил стать добровольцем, несмотря на трех жен и четырех детей

Житель Урала решил стать добровольцем, несмотря на трех жен и четырех детей - РИА Новости, 17.10.2022

Житель Урала решил стать добровольцем, несмотря на трех жен и четырех детей

Житель Свердловской области решил участвовать добровольцем в спецоперации, несмотря на нежелание трех женщин и наличие четырех детей, сообщила депутат Госдумы... РИА Новости, 17.10.2022

2022-10-17T12:32

2022-10-17T12:32

2022-10-17T12:32

специальная военная операция на украине

общество

свердловская область

россия

частичная мобилизация в россии

ситуация в днр и лнр

вооруженные силы рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0e/1824170235_0:189:3012:1883_1920x0_80_0_0_73182a7d5cf3661e295d546701f79b1a.jpg

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 окт – РИА Новости. Житель Свердловской области решил участвовать добровольцем в спецоперации, несмотря на нежелание трех женщин и наличие четырех детей, сообщила депутат Госдумы от региона Жанна Рябцева ("Единая Россия").По словам Рябцевой, отсрочки от военной службы для многодетного отца из Свердловской области добивались сразу три супруги – две бывшие и нынешняя."У мужчины четверо детей от трех жен. От третьей жены есть один ребенок. Он об этом не сказал, он разве забыл про остальных детей? Конечно, не забыл, ведь он каждому ребенку помогает. Ну, не сказал и не сказал. Потом в военкомат обратились все три жены. Это реальная история, произошедшая в Свердловской области... В военкомате мужчине разрешили получить отсрочку от службы, однако он принял решение отправиться на службу добровольцем", – сказала Рябцева в эфире радио "Комсомольская правда". На просьбу РИА Новости рассказать подробности этой истории парламентарий ответила: "Это персональные данные, то, что озвучено в эфире, не более того".Указом президента Владимира Путина с 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация.

свердловская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, свердловская область, россия, частичная мобилизация в россии, ситуация в днр и лнр, вооруженные силы рф