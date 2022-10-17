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Житель Урала решил стать добровольцем, несмотря на трех жен и четырех детей - РИА Новости, 17.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221017/dobrovolets-1824568911.html
Житель Урала решил стать добровольцем, несмотря на трех жен и четырех детей
Житель Урала решил стать добровольцем, несмотря на трех жен и четырех детей - РИА Новости, 17.10.2022
Житель Урала решил стать добровольцем, несмотря на трех жен и четырех детей
Житель Свердловской области решил участвовать добровольцем в спецоперации, несмотря на нежелание трех женщин и наличие четырех детей, сообщила депутат Госдумы... РИА Новости, 17.10.2022
2022-10-17T12:32
2022-10-17T12:32
специальная военная операция на украине
общество
свердловская область
россия
частичная мобилизация в россии
ситуация в днр и лнр
вооруженные силы рф
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 окт – РИА Новости. Житель Свердловской области решил участвовать добровольцем в спецоперации, несмотря на нежелание трех женщин и наличие четырех детей, сообщила депутат Госдумы от региона Жанна Рябцева ("Единая Россия").По словам Рябцевой, отсрочки от военной службы для многодетного отца из Свердловской области добивались сразу три супруги – две бывшие и нынешняя."У мужчины четверо детей от трех жен. От третьей жены есть один ребенок. Он об этом не сказал, он разве забыл про остальных детей? Конечно, не забыл, ведь он каждому ребенку помогает. Ну, не сказал и не сказал. Потом в военкомат обратились все три жены. Это реальная история, произошедшая в Свердловской области... В военкомате мужчине разрешили получить отсрочку от службы, однако он принял решение отправиться на службу добровольцем", – сказала Рябцева в эфире радио "Комсомольская правда". На просьбу РИА Новости рассказать подробности этой истории парламентарий ответила: "Это персональные данные, то, что озвучено в эфире, не более того".Указом президента Владимира Путина с 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация.
свердловская область
россия
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общество, свердловская область, россия, частичная мобилизация в россии, ситуация в днр и лнр, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Общество, Свердловская область, Россия, Частичная мобилизация в России, Ситуация в ДНР и ЛНР, Вооруженные силы РФ
12:32 17.10.2022
 
Житель Урала решил стать добровольцем, несмотря на трех жен и четырех детей

Житель Свердловской области решил стать добровольцем, несмотря на трех жен и четырех детей

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкВоенный билет
Военный билет - РИА Новости, 1920, 17.10.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 окт – РИА Новости. Житель Свердловской области решил участвовать добровольцем в спецоперации, несмотря на нежелание трех женщин и наличие четырех детей, сообщила депутат Госдумы от региона Жанна Рябцева ("Единая Россия").
По словам Рябцевой, отсрочки от военной службы для многодетного отца из Свердловской области добивались сразу три супруги – две бывшие и нынешняя.
"У мужчины четверо детей от трех жен. От третьей жены есть один ребенок. Он об этом не сказал, он разве забыл про остальных детей? Конечно, не забыл, ведь он каждому ребенку помогает. Ну, не сказал и не сказал. Потом в военкомат обратились все три жены. Это реальная история, произошедшая в Свердловской области... В военкомате мужчине разрешили получить отсрочку от службы, однако он принял решение отправиться на службу добровольцем", – сказала Рябцева в эфире радио "Комсомольская правда". На просьбу РИА Новости рассказать подробности этой истории парламентарий ответила: "Это персональные данные, то, что озвучено в эфире, не более того".
Указом президента Владимира Путина с 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация.
 
Специальная военная операция на УкраинеОбществоСвердловская областьРоссияЧастичная мобилизация в РоссииСитуация в ДНР и ЛНРВооруженные силы РФ
 
 
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