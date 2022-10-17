https://ria.ru/20221017/dnr-1824657279.html

ВСУ обстреляли Донецк

ВСУ обстреляли Донецк - РИА Новости, 17.10.2022

ВСУ обстреляли Донецк

Украинские войска выпустили по Куйбышевскому и Кировскому районам Донецка 12 снарядов, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном... РИА Новости, 17.10.2022

2022-10-17T17:09

2022-10-17T17:09

2022-10-17T17:09

специальная военная операция на украине

донецк

кировский район

украина

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/06/1793390435_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_489a75fe5d695a32416a75a2e5eae495.jpg

ДОНЕЦК, 17 окт - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Куйбышевскому и Кировскому районам Донецка 12 снарядов, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.Представительство добавило, что в 16.33 мск украинские войска выпустили по Куйбышевскому району Донецка три снаряда калибром 155 миллиметров, а в 16.35 мск по Кировскому району - пять снарядов калибром 152 миллиметра.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецк

кировский район

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

донецк, кировский район, украина, нато