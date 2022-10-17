https://ria.ru/20221017/dnr-1824632532.html

При обстрелах ВСУ Донецка погиб мирный житель

При обстрелах ВСУ Донецка погиб мирный житель - РИА Новости, 17.10.2022

При обстрелах ВСУ Донецка погиб мирный житель

Мирный житель погиб и еще семь пострадали из-за обстрелов Донецка украинскими войсками, сообщил в понедельник штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 17.10.2022

2022-10-17T15:51

2022-10-17T15:51

2022-10-17T15:51

специальная военная операция на украине

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донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 17 окт - РИА Новости. Мирный житель погиб и еще семь пострадали из-за обстрелов Донецка украинскими войсками, сообщил в понедельник штаб территориальной обороны ДНР."В результате обстрелов со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) на текущий момент украинские боевики убили одного мирного жителя, семь человек получили ранения", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецк

донецкая народная республика

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, донецк, донецкая народная республика, украина