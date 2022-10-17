https://ria.ru/20221017/dnr-1824632532.html
При обстрелах ВСУ Донецка погиб мирный житель
При обстрелах ВСУ Донецка погиб мирный житель - РИА Новости, 17.10.2022
При обстрелах ВСУ Донецка погиб мирный житель
Мирный житель погиб и еще семь пострадали из-за обстрелов Донецка украинскими войсками, сообщил в понедельник штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 17.10.2022
2022-10-17T15:51
2022-10-17T15:51
2022-10-17T15:51
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
донецкая народная республика
украина
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ДОНЕЦК, 17 окт - РИА Новости. Мирный житель погиб и еще семь пострадали из-за обстрелов Донецка украинскими войсками, сообщил в понедельник штаб территориальной обороны ДНР."В результате обстрелов со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) на текущий момент украинские боевики убили одного мирного жителя, семь человек получили ранения", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, Донецкая Народная Республика, Украина
При обстрелах ВСУ Донецка погиб мирный житель
Штаб обороны ДНР: один мирный житель погиб и семь пострадали при обстрелах ВСУ Донецка