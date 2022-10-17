https://ria.ru/20221017/dnr-1824613000.html

Соцвыплаты в ДНР начнут регулироваться на федеральном уровне с 1 января

Соцвыплаты в ДНР начнут регулироваться на федеральном уровне с 1 января - РИА Новости, 17.10.2022

Соцвыплаты в ДНР начнут регулироваться на федеральном уровне с 1 января

Социальные выплаты на территории ДНР с 1 января будут регулироваться на федеральном уровне, сообщил врио главы республики Денис Пушилин. РИА Новости, 17.10.2022

2022-10-17T14:50

2022-10-17T14:50

2022-10-17T14:50

общество

денис пушилин

донецкая народная республика

россия

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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Социальные выплаты на территории ДНР с 1 января будут регулироваться на федеральном уровне, сообщил врио главы республики Денис Пушилин."Вы знаете, что в каждом регионе РФ (действует) свой устоявшийся порядок выплат. И с 1 января все эти социальные выплаты будут регулироваться уже на федеральном уровне", - сказал Пушилин в ходе прямого эфира в Telegram-канале.

https://ria.ru/20221013/sotsvyplaty-1823784337.html

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Евгения Нефедова

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Евгения Нефедова

общество, денис пушилин, донецкая народная республика, россия