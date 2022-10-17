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Соцвыплаты в ДНР начнут регулироваться на федеральном уровне с 1 января - РИА Новости, 17.10.2022
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Соцвыплаты в ДНР начнут регулироваться на федеральном уровне с 1 января
Соцвыплаты в ДНР начнут регулироваться на федеральном уровне с 1 января - РИА Новости, 17.10.2022
Соцвыплаты в ДНР начнут регулироваться на федеральном уровне с 1 января
Социальные выплаты на территории ДНР с 1 января будут регулироваться на федеральном уровне, сообщил врио главы республики Денис Пушилин. РИА Новости, 17.10.2022
2022-10-17T14:50
2022-10-17T14:50
общество
денис пушилин
донецкая народная республика
россия
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Социальные выплаты на территории ДНР с 1 января будут регулироваться на федеральном уровне, сообщил врио главы республики Денис Пушилин."Вы знаете, что в каждом регионе РФ (действует) свой устоявшийся порядок выплат. И с 1 января все эти социальные выплаты будут регулироваться уже на федеральном уровне", - сказал Пушилин в ходе прямого эфира в Telegram-канале.
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общество, денис пушилин, донецкая народная республика, россия
Общество, Денис Пушилин, Донецкая Народная Республика, Россия
14:50 17.10.2022
 
Соцвыплаты в ДНР начнут регулироваться на федеральном уровне с 1 января

Пушилин: с 1 января социальные выплаты в ДНР будут регулироваться на федеральном уровне

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в медиабанкФедеральная налоговая служба
Федеральная налоговая служба - РИА Новости, 1920, 17.10.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Социальные выплаты на территории ДНР с 1 января будут регулироваться на федеральном уровне, сообщил врио главы республики Денис Пушилин.
"Вы знаете, что в каждом регионе РФ (действует) свой устоявшийся порядок выплат. И с 1 января все эти социальные выплаты будут регулироваться уже на федеральном уровне", - сказал Пушилин в ходе прямого эфира в Telegram-канале.
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ОбществоДенис ПушилинДонецкая Народная РеспубликаРоссия
 
 
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