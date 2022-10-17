https://ria.ru/20221017/diskreditatsiya-1824623659.html
На актера Смольянинова составили протокол за дискредитацию российской армии
На актера Смольянинова составили протокол за дискредитацию российской армии - РИА Новости, 17.10.2022
На актера Смольянинова составили протокол за дискредитацию российской армии
Гагаринский суд Москвы зарегистрировал административный протокол на актера Артура Смольянинова за дискредитацию российской армии, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 17.10.2022
2022-10-17T15:29
2022-10-17T15:29
2022-10-17T16:39
артур смольянинов
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МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Гагаринский суд Москвы зарегистрировал административный протокол на актера Артура Смольянинова за дискредитацию российской армии, сообщили РИА Новости в суде.Дату его рассмотрения пока не назначили.По статье 20.3.3 КоАП мужчине грозит штраф в размере от 30 до 50 тысяч рублей.Смольянинов — актер театра и кино. Наиболее известен по ролям в фильмах "9 рота", "Елки", "Калашников", сериалам "За час до рассвета" и "Убойная сила".
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артур смольянинов, москва, россия, новости культуры
Артур Смольянинов, Москва, Россия, Культура, Новости культуры
15:29 17.10.2022 (обновлено: 16:39 17.10.2022)
На актера Смольянинова составили протокол за дискредитацию российской армии
На актера Артура Смольянинова составили протокол за дискредитацию армии, ему грозит штраф