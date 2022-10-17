https://ria.ru/20221017/diskreditatsiya-1824623659.html

На актера Смольянинова составили протокол за дискредитацию российской армии

На актера Смольянинова составили протокол за дискредитацию российской армии - РИА Новости, 17.10.2022

На актера Смольянинова составили протокол за дискредитацию российской армии

Гагаринский суд Москвы зарегистрировал административный протокол на актера Артура Смольянинова за дискредитацию российской армии, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 17.10.2022

2022-10-17T15:29

2022-10-17T15:29

2022-10-17T16:39

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МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Гагаринский суд Москвы зарегистрировал административный протокол на актера Артура Смольянинова за дискредитацию российской армии, сообщили РИА Новости в суде.Дату его рассмотрения пока не назначили.По статье 20.3.3 КоАП мужчине грозит штраф в размере от 30 до 50 тысяч рублей.Смольянинов — актер театра и кино. Наиболее известен по ролям в фильмах "9 рота", "Елки", "Калашников", сериалам "За час до рассвета" и "Убойная сила".

https://ria.ru/20220914/asmus-1816671139.html

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артур смольянинов, москва, россия, новости культуры