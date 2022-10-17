https://ria.ru/20221017/chinovniki-1824677151.html
Командированным в новые регионы чиновникам будут платить двойной оклад
Командированным в новые регионы чиновникам будут платить двойной оклад - РИА Новости, 17.10.2022
Командированным в новые регионы чиновникам будут платить двойной оклад
Должностным лицам и работникам, командированным в ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области, будут платить вознаграждение в двойном размере, соответствующий... РИА Новости, 17.10.2022
2022-10-17T17:51
2022-10-17T17:51
2022-10-17T18:40
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
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херсонская область
луганская народная республика
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владимир путин
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Должностным лицам и работникам, командированным в ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области, будут платить вознаграждение в двойном размере, соответствующий указ президента России Владимира Путина опубликован на официальном интернет-портале правовой информации."Установить, что лицам, замещающим государственные должности РФ, федеральным государственным гражданским служащим, работникам федеральных государственных органов, замещающих должности, не являющиеся должностями федеральной государственной гражданской службы, в период их нахождения в служебных командировках на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области: а) денежное вознаграждение (денежное содержание) выплачивается в двойном размере; б) дополнительные расходы, связанные с проживанием вне постоянного места жительства (суточные) возмещаются в размере 8480 рублей за каждый день нахождения в служебной командировке", - говорится в документе.Подчеркивается, что данный указ вступает в силу со дня его подписания, 17 октября, и распространяется на правоотношения, возникшие с 30 сентября 2022 года.Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов, после чего подписал договоры с главами ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей о принятии регионов в состав России. Через несколько дней глава государства подписал федеральные законы, ратифицирующие принятие этих регионов в состав РФ.
https://ria.ru/20220923/raskol-1818794944.html
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17:51 17.10.2022 (обновлено: 18:40 17.10.2022)
Командированным в новые регионы чиновникам будут платить двойной оклад
Путин утвердил двойную оплату труда командированным в новые регионы чиновникам