https://ria.ru/20221017/byudzhet-1824553590.html

Липецкие аграрии получат более 132 млн рублей из федерального бюджета

Липецкие аграрии получат более 132 млн рублей из федерального бюджета - РИА Новости, 17.10.2022

Липецкие аграрии получат более 132 млн рублей из федерального бюджета

Более 132 миллионов рублей на стимулирование производства масличных культур получат липецкие сельхозпроизводители из федерального бюджета, сообщил губернатор... РИА Новости, 17.10.2022

2022-10-17T11:39

2022-10-17T11:39

2022-10-17T11:39

липецкая область

игорь артамонов

экономика

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ЛИПЕЦК, 17 окт - РИА Новости. Более 132 миллионов рублей на стимулирование производства масличных культур получат липецкие сельхозпроизводители из федерального бюджета, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.По его словам, поддержку получат хозяйства, которые выращивают сою, рапс, подсолнечник, лен и занимаются их переработкой. Всего выделены 4,8 миллиарда рублей в рамках федерального проекта "Экспорт продукции АПК". Средства распределят между 43 регионами, Липецкая область получит 132,4 миллиона рублей.Артамонов отметил, что в регионе в текущем году под масличные культуры заняты более 390 тысяч гектаров. Это на 20 тысяч гектаров больше, чем годом ранее. Общий объем переработки масличных на девяти маслоэкстракционных заводах региона составляет 5775 тонн в сутки."Господдержка поможет нашим аграриям сохранить рентабельность производства, смягчить последствия логистических ограничений, а также подготовиться к следующему сезону и закупить необходимые семена и удобрения", - сказал Артамонов.-

https://ria.ru/20221014/artamonov-1823931968.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

игорь артамонов, экономика