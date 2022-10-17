https://ria.ru/20221017/byudzhet-1824553590.html
Липецкие аграрии получат более 132 млн рублей из федерального бюджета
Липецкие аграрии получат более 132 млн рублей из федерального бюджета - РИА Новости, 17.10.2022
Липецкие аграрии получат более 132 млн рублей из федерального бюджета
Более 132 миллионов рублей на стимулирование производства масличных культур получат липецкие сельхозпроизводители из федерального бюджета, сообщил губернатор... РИА Новости, 17.10.2022
2022-10-17T11:39
2022-10-17T11:39
2022-10-17T11:39
липецкая область
игорь артамонов
экономика
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ЛИПЕЦК, 17 окт - РИА Новости. Более 132 миллионов рублей на стимулирование производства масличных культур получат липецкие сельхозпроизводители из федерального бюджета, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.По его словам, поддержку получат хозяйства, которые выращивают сою, рапс, подсолнечник, лен и занимаются их переработкой. Всего выделены 4,8 миллиарда рублей в рамках федерального проекта "Экспорт продукции АПК". Средства распределят между 43 регионами, Липецкая область получит 132,4 миллиона рублей.Артамонов отметил, что в регионе в текущем году под масличные культуры заняты более 390 тысяч гектаров. Это на 20 тысяч гектаров больше, чем годом ранее. Общий объем переработки масличных на девяти маслоэкстракционных заводах региона составляет 5775 тонн в сутки."Господдержка поможет нашим аграриям сохранить рентабельность производства, смягчить последствия логистических ограничений, а также подготовиться к следующему сезону и закупить необходимые семена и удобрения", - сказал Артамонов.-
https://ria.ru/20221014/artamonov-1823931968.html
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
игорь артамонов, экономика
Липецкая область, Игорь Артамонов, Экономика
ЛИПЕЦК, 17 окт - РИА Новости. Более 132 миллионов рублей на стимулирование производства масличных культур получат липецкие сельхозпроизводители из федерального бюджета, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.
По его словам, поддержку получат хозяйства, которые выращивают сою, рапс, подсолнечник, лен и занимаются их переработкой. Всего выделены 4,8 миллиарда рублей в рамках федерального проекта "Экспорт продукции АПК". Средства распределят между 43 регионами, Липецкая область
получит 132,4 миллиона рублей.
Артамонов отметил, что в регионе в текущем году под масличные культуры заняты более 390 тысяч гектаров. Это на 20 тысяч гектаров больше, чем годом ранее. Общий объем переработки масличных на девяти маслоэкстракционных заводах региона составляет 5775 тонн в сутки.
"Господдержка поможет нашим аграриям сохранить рентабельность производства, смягчить последствия логистических ограничений, а также подготовиться к следующему сезону и закупить необходимые семена и удобрения", - сказал Артамонов.-