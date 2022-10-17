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Липецкие аграрии получат более 132 млн рублей из федерального бюджета - РИА Новости, 17.10.2022
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Липецкая область
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Липецкие аграрии получат более 132 млн рублей из федерального бюджета
Липецкие аграрии получат более 132 млн рублей из федерального бюджета - РИА Новости, 17.10.2022
Липецкие аграрии получат более 132 млн рублей из федерального бюджета
Более 132 миллионов рублей на стимулирование производства масличных культур получат липецкие сельхозпроизводители из федерального бюджета, сообщил губернатор... РИА Новости, 17.10.2022
2022-10-17T11:39
2022-10-17T11:39
липецкая область
игорь артамонов
экономика
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ЛИПЕЦК, 17 окт - РИА Новости. Более 132 миллионов рублей на стимулирование производства масличных культур получат липецкие сельхозпроизводители из федерального бюджета, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.По его словам, поддержку получат хозяйства, которые выращивают сою, рапс, подсолнечник, лен и занимаются их переработкой. Всего выделены 4,8 миллиарда рублей в рамках федерального проекта "Экспорт продукции АПК". Средства распределят между 43 регионами, Липецкая область получит 132,4 миллиона рублей.Артамонов отметил, что в регионе в текущем году под масличные культуры заняты более 390 тысяч гектаров. Это на 20 тысяч гектаров больше, чем годом ранее. Общий объем переработки масличных на девяти маслоэкстракционных заводах региона составляет 5775 тонн в сутки."Господдержка поможет нашим аграриям сохранить рентабельность производства, смягчить последствия логистических ограничений, а также подготовиться к следующему сезону и закупить необходимые семена и удобрения", - сказал Артамонов.-
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игорь артамонов, экономика
Липецкая область, Игорь Артамонов, Экономика
11:39 17.10.2022
 

Липецкие аграрии получат более 132 млн рублей из федерального бюджета

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в медиабанкДенежные купюры и монеты
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 17.10.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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ЛИПЕЦК, 17 окт - РИА Новости. Более 132 миллионов рублей на стимулирование производства масличных культур получат липецкие сельхозпроизводители из федерального бюджета, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.
По его словам, поддержку получат хозяйства, которые выращивают сою, рапс, подсолнечник, лен и занимаются их переработкой. Всего выделены 4,8 миллиарда рублей в рамках федерального проекта "Экспорт продукции АПК". Средства распределят между 43 регионами, Липецкая область получит 132,4 миллиона рублей.
Глава Липецкой области Игорь Артамонов на встрече с руководителями сузов и ректорами вузов - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
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Артамонов: липецкие власти не потратят ни рубля на сверкающие елки
Артамонов отметил, что в регионе в текущем году под масличные культуры заняты более 390 тысяч гектаров. Это на 20 тысяч гектаров больше, чем годом ранее. Общий объем переработки масличных на девяти маслоэкстракционных заводах региона составляет 5775 тонн в сутки.
"Господдержка поможет нашим аграриям сохранить рентабельность производства, смягчить последствия логистических ограничений, а также подготовиться к следующему сезону и закупить необходимые семена и удобрения", - сказал Артамонов.-
 
Липецкая областьИгорь АртамоновЭкономика
 
 
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