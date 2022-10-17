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Власти помогают ямальцам обустроить быт в местах несения службы - РИА Новости, 17.10.2022
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Иллюстрация - Ямало-Ненецкий автономный округ
Ямало-Ненецкий автономный округ
https://ria.ru/20221017/byt-1824638593.html
Власти помогают ямальцам обустроить быт в местах несения службы
Власти помогают ямальцам обустроить быт в местах несения службы - РИА Новости, 17.10.2022
Власти помогают ямальцам обустроить быт в местах несения службы
Власти Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) помогают бойцам из региона обустроить быт в местах несения службы, написал губернатор Ямала Дмитрий Артюхов в... РИА Новости, 17.10.2022
2022-10-17T16:24
2022-10-17T16:24
ямало-ненецкий автономный округ
дмитрий артюхов
ямал
тюмень
общество
ямало-ненецкий автономный округ (янао)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 окт – РИА Новости. Власти Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) помогают бойцам из региона обустроить быт в местах несения службы, написал губернатор Ямала Дмитрий Артюхов в своем Telegram-канале."Помогаем ямальцам обустроить быт в местах несения службы. Для наших подразделений закупили пять внедорожников. Автомобили сейчас в Тюмени, уже вручили два "Патриота". Приобрели и передали 15 квадрокоптеров, которые помогут в выполнении боевых задач. Ребята уже осваивают управление дронами. Также закупили термобелье, генераторы и инструменты, которые пригодятся", - отметил Артюхов.По его словам, к поддержке присоединились и компании ТЭК."Понимаю, насколько важны в зоне СВО такие простые вещи, как транспорт под рукой или горячий обед, обязательно продолжим обеспечивать ребят всем необходимым", - подчеркнул губернатор.Пресс-служба главы региона сообщает, что на Ямале улучшили условия предоставления некоторых социальных выплат участникам специальной военной операции. Так, расширен перечень льготных категорий, которые могут воспользоваться социальной выплатой на догазификацию. Теперь в числе льготников – участники СВО и их семьи.
https://ria.ru/20221013/yamal-1823730976.html
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дмитрий артюхов, ямал, тюмень, общество, ямало-ненецкий автономный округ (янао)
Ямало-Ненецкий автономный округ, Дмитрий Артюхов, Ямал, Тюмень, Общество, Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО)
16:24 17.10.2022
 

Власти помогают ямальцам обустроить быт в местах несения службы

© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в медиабанкМобилизованные в автономном полевом учебном центре перед отправкой в войска РФ на полигоне в Волгоградской области
Мобилизованные в автономном полевом учебном центре перед отправкой в войска РФ на полигоне в Волгоградской области - РИА Новости, 1920, 17.10.2022
© РИА Новости / Кирилл Брага
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Мобилизованные в автономном полевом учебном центре перед отправкой в войска РФ на полигоне в Волгоградской области
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 окт – РИА Новости. Власти Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) помогают бойцам из региона обустроить быт в местах несения службы, написал губернатор Ямала Дмитрий Артюхов в своем Telegram-канале.
"Помогаем ямальцам обустроить быт в местах несения службы. Для наших подразделений закупили пять внедорожников. Автомобили сейчас в Тюмени, уже вручили два "Патриота". Приобрели и передали 15 квадрокоптеров, которые помогут в выполнении боевых задач. Ребята уже осваивают управление дронами. Также закупили термобелье, генераторы и инструменты, которые пригодятся", - отметил Артюхов.
По его словам, к поддержке присоединились и компании ТЭК.
"Понимаю, насколько важны в зоне СВО такие простые вещи, как транспорт под рукой или горячий обед, обязательно продолжим обеспечивать ребят всем необходимым", - подчеркнул губернатор.
Пресс-служба главы региона сообщает, что на Ямале улучшили условия предоставления некоторых социальных выплат участникам специальной военной операции. Так, расширен перечень льготных категорий, которые могут воспользоваться социальной выплатой на догазификацию. Теперь в числе льготников – участники СВО и их семьи.
Сотрудница военного комиссариата читает военный билет мужчины, призванного на воинскую службу в ходе частичной мобилизации - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
13 октября, 14:49Ямало-Ненецкий автономный округ
Ямал предоставит дополнительные меры поддержки военнослужащим и их семьям
 
Ямало-Ненецкий автономный округДмитрий АртюховЯмалТюменьОбществоЯмало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО)
 
 
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