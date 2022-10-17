https://ria.ru/20221017/byt-1824638593.html

Власти помогают ямальцам обустроить быт в местах несения службы

Власти помогают ямальцам обустроить быт в местах несения службы - РИА Новости, 17.10.2022

Власти помогают ямальцам обустроить быт в местах несения службы

Власти Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) помогают бойцам из региона обустроить быт в местах несения службы, написал губернатор Ямала Дмитрий Артюхов в... РИА Новости, 17.10.2022

2022-10-17T16:24

2022-10-17T16:24

2022-10-17T16:24

ямало-ненецкий автономный округ

дмитрий артюхов

ямал

тюмень

общество

ямало-ненецкий автономный округ (янао)

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 окт – РИА Новости. Власти Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) помогают бойцам из региона обустроить быт в местах несения службы, написал губернатор Ямала Дмитрий Артюхов в своем Telegram-канале."Помогаем ямальцам обустроить быт в местах несения службы. Для наших подразделений закупили пять внедорожников. Автомобили сейчас в Тюмени, уже вручили два "Патриота". Приобрели и передали 15 квадрокоптеров, которые помогут в выполнении боевых задач. Ребята уже осваивают управление дронами. Также закупили термобелье, генераторы и инструменты, которые пригодятся", - отметил Артюхов.По его словам, к поддержке присоединились и компании ТЭК."Понимаю, насколько важны в зоне СВО такие простые вещи, как транспорт под рукой или горячий обед, обязательно продолжим обеспечивать ребят всем необходимым", - подчеркнул губернатор.Пресс-служба главы региона сообщает, что на Ямале улучшили условия предоставления некоторых социальных выплат участникам специальной военной операции. Так, расширен перечень льготных категорий, которые могут воспользоваться социальной выплатой на догазификацию. Теперь в числе льготников – участники СВО и их семьи.

https://ria.ru/20221013/yamal-1823730976.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

дмитрий артюхов, ямал, тюмень, общество, ямало-ненецкий автономный округ (янао)