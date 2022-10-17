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Школьная подруга настроила против меня весь класс. "Страхи/Детские травмы"
Школьная подруга настроила против меня весь класс. "Страхи/Детские травмы" - РИА Новости, 17.10.2022
Школьная подруга настроила против меня весь класс. "Страхи/Детские травмы"
"Ты страшная, как смерть", "у тебя ужасные волосы и большие ноги" — это лишь некоторые из фраз, которые героиня Дарья слышала от одноклассников. Травлей занимался весь класс: и девочки, и мальчики. Однажды Дарью даже порезали ножом. Дать отпор не получалось. Как бороться с обидчиками, когда кажется, что весь мир против тебя?
2022-10-17T12:00
2022-10-17T12:00
2022-10-17T12:00
страхи
наталья лосева
психология
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Школьная подруга настроила против меня весь класс. "Страхи/Детские травмы"
"Ты страшная, как смерть", "у тебя ужасные волосы и большие ноги" — это лишь некоторые из фраз, которые героиня Дарья слышала от одноклассников. Травлей занимался весь класс: и девочки, и мальчики. Однажды Дарью даже порезали ножом. Дать отпор не получалось. Как бороться с обидчиками, когда кажется, что весь мир против тебя?
audio/mpeg
Школьная подруга настроила против меня весь класс. "Страхи/Детские травмы"
"Ты страшная, как смерть", "у тебя ужасные волосы и большие ноги" — это лишь некоторые из фраз, которые героиня Дарья слышала от одноклассников. Травлей занимался весь класс: и девочки, и мальчики. Однажды Дарью даже порезали ножом. Дать отпор не получалось. Как бороться с обидчиками, когда кажется, что весь мир против тебя?
audio/mpeg
Историю героини Дарьи разбирает главный психотерапевт Международного института психосоматического здоровья Сергей Мартынов.Приглашаем вас стать героем подкаста "Страхи".Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Редактор: Анна ГлушенковаМонтаж: Анастасия ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты во ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль Телеграме и Яндекс.Дзене
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наталья лосева, психология, аудио
Страхи, Наталья Лосева, Психология
Школьная подруга настроила против меня весь класс. "Страхи/Детские травмы"
"Ты страшная, как смерть", "у тебя ужасные волосы и большие ноги" — это лишь некоторые из фраз, которые героиня Дарья слышала от одноклассников. Травлей занимался весь класс: и девочки, и мальчики. Однажды Дарью даже порезали ножом. Дать отпор не получалось. Как бороться с обидчиками, когда кажется, что весь мир против тебя?