В Белоруссии допустили применение превентивных мер при угрозе стране
МО Белоруссии: страна оставляет за собой право превентивных мер для недопущения нападения
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в медиабанкШеврон на форме белорусского военнослужащего
Шеврон на форме белорусского военнослужащего. Архивное фото
МИНСК, 17 окт – РИА Новости. Белоруссия оставляет за собой право принятия превентивных мер стратегического сдерживания для недопущения нападения или нейтрализации вооруженного конфликта, заявил на брифинге для иностранных военных дипломатов начальник департамента военного сотрудничества министерства обороны Белоруссии полковник Валерий Ревенко.
"Республика Беларусь будет отстаивать свои национальные интересы с использованием всех имеющихся средств, в том числе посредством применения военной силы, и оставляя за собой право принятия комплекса превентивных мер стратегического сдерживания в целях недопущения нападения или нейтрализации внутреннего вооруженного конфликта", - сказал Ревенко, видео с выступлением опубликовано в понедельник в Telegram-канале белорусского оборонного ведомства.
В качестве реакции на сложившуюся военно-политическую обстановку в рамках мер по недопущению развязывания агрессии против Союзного государства и на основании пункта 11 военной доктрины СГ главы РФ и Белоруссии приняли решение о развертывании региональной группировки войск на территории республики, пояснил Ревенко.
При этом он подчеркнул, что это решение реализуется исключительно для обороны границ Союзного государства.