15:33 17.10.2022 (обновлено: 16:24 17.10.2022)
Российско-белорусская группировка размещается на границе в неполном составе
Совбез Белоруссии: совместная с Россией группировка размещается пока в неполном составе
© Sputnik / Виктор ТолочкоФлаги России и Белоруссии на полигоне "Осиповичский" во время учений
© Sputnik / Виктор Толочко
Флаги России и Белоруссии на полигоне "Осиповичский" во время учений. Архивное фото
МИНСК, 17 окт – РИА Новости. Государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович заявил, что развертываемая на территории республики совместная с РФ региональная группировка войск размещается в неполном составе, жизнь покажет необходимость ее развертывания в полном масштабе.
"Сейчас очень много различной информации идет в интернете о том, что российские войска дислоцируются на территории Беларуси, что создается какой-то ударный кулак для удара по Украине. Это то, что хотели бы увидеть, к сожалению, наши соседи за рубежом, особенно поляки. Да, региональная группировка войск действительно начала сосредоточение на территории Беларуси. Поэтапное, в неполном составе ее размещение. В дальнейшем жизнь покажет в полном масштабе ее развернуть или нет", - заявил Вольфович.
Он подчеркнул, что "основу региональной группировки войск составляют вооруженные силы Республики Беларусь, составом мирного времени без всяких мобилизационных мероприятий".
Вольфович подчеркнул, что развертывание региональной группировки войск - один из элементов сдерживания и "остужения голов западных соседей". "Ведь они всегда упрекают нас, что Беларусь - агрессивная страна, что мы готовимся к войне. Но это не так. По совместным договорам с Российской Федерацией мы раз в два года проводим плановые учения. Раз в два года на территории Беларуси, через следующие два года на территории Российской Федерации. Сейчас группировка сосредотачивается не для учений, а для того, чтобы показать, что действительно в случае пересечения государственной границы со стороны Запада мы в состоянии и готовы будем дать достойный отпор", - отметил госсекретарь.
Он обратил внимание, что на территории сопредельных государств проходят практически еженедельно почти 8-9 учений. "В настоящий момент на территории Восточной Европы проходят 9 крупных учений с объединенными вооруженными силами блока НАТО. В частности, три учения непосредственно на сопредельной территории. Одно крупное учение в Польше, другое - в Литве, третье - в Латвии… Сегодня только начались учения ядерных сил блока НАТО. Внеплановые учения, которые продлятся две недели, где отрабатываются вопросы далеко не оборонительные, а наступательного характера, где Российская Федерация, Китай, Беларусь, КНДР, Сирия, Ирак, Иран рассматриваются как страны-агрессоры, страны потенциального противника", - продолжил Вольфович.
Он обратил внимание, что Белоруссия в своих учениях никогда ни Польшу, ни Литву, ни Латвию не рассматривала как потенциального противника.