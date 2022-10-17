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Российско-белорусская группировка размещается на границе в неполном составе - РИА Новости, 17.10.2022
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Российско-белорусская группировка размещается на границе в неполном составе
Российско-белорусская группировка размещается на границе в неполном составе - РИА Новости, 17.10.2022
Российско-белорусская группировка размещается на границе в неполном составе
Государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович заявил, что развертываемая на территории республики совместная с РФ региональная... РИА Новости, 17.10.2022
2022-10-17T15:33
2022-10-17T16:24
россия
белоруссия
в мире
александр вольфович
украина
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МИНСК, 17 окт – РИА Новости. Государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович заявил, что развертываемая на территории республики совместная с РФ региональная группировка войск размещается в неполном составе, жизнь покажет необходимость ее развертывания в полном масштабе."Сейчас очень много различной информации идет в интернете о том, что российские войска дислоцируются на территории Беларуси, что создается какой-то ударный кулак для удара по Украине. Это то, что хотели бы увидеть, к сожалению, наши соседи за рубежом, особенно поляки. Да, региональная группировка войск действительно начала сосредоточение на территории Беларуси. Поэтапное, в неполном составе ее размещение. В дальнейшем жизнь покажет в полном масштабе ее развернуть или нет", - заявил Вольфович.Он подчеркнул, что "основу региональной группировки войск составляют вооруженные силы Республики Беларусь, составом мирного времени без всяких мобилизационных мероприятий".Вольфович подчеркнул, что развертывание региональной группировки войск - один из элементов сдерживания и "остужения голов западных соседей". "Ведь они всегда упрекают нас, что Беларусь - агрессивная страна, что мы готовимся к войне. Но это не так. По совместным договорам с Российской Федерацией мы раз в два года проводим плановые учения. Раз в два года на территории Беларуси, через следующие два года на территории Российской Федерации. Сейчас группировка сосредотачивается не для учений, а для того, чтобы показать, что действительно в случае пересечения государственной границы со стороны Запада мы в состоянии и готовы будем дать достойный отпор", - отметил госсекретарь.Он обратил внимание, что на территории сопредельных государств проходят практически еженедельно почти 8-9 учений. "В настоящий момент на территории Восточной Европы проходят 9 крупных учений с объединенными вооруженными силами блока НАТО. В частности, три учения непосредственно на сопредельной территории. Одно крупное учение в Польше, другое - в Литве, третье - в Латвии… Сегодня только начались учения ядерных сил блока НАТО. Внеплановые учения, которые продлятся две недели, где отрабатываются вопросы далеко не оборонительные, а наступательного характера, где Российская Федерация, Китай, Беларусь, КНДР, Сирия, Ирак, Иран рассматриваются как страны-агрессоры, страны потенциального противника", - продолжил Вольфович.Он обратил внимание, что Белоруссия в своих учениях никогда ни Польшу, ни Литву, ни Латвию не рассматривала как потенциального противника.
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россия, белоруссия, в мире, александр вольфович, украина
Россия, Белоруссия, В мире, Александр Вольфович, Украина
15:33 17.10.2022 (обновлено: 16:24 17.10.2022)
 
Российско-белорусская группировка размещается на границе в неполном составе

Совбез Белоруссии: совместная с Россией группировка размещается пока в неполном составе

© Sputnik / Виктор ТолочкоФлаги России и Белоруссии на полигоне "Осиповичский" во время учений
Флаги России и Белоруссии на полигоне Осиповичский во время учений - РИА Новости, 1920, 17.10.2022
© Sputnik / Виктор Толочко
Флаги России и Белоруссии на полигоне "Осиповичский" во время учений. Архивное фото
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МИНСК, 17 окт – РИА Новости. Государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович заявил, что развертываемая на территории республики совместная с РФ региональная группировка войск размещается в неполном составе, жизнь покажет необходимость ее развертывания в полном масштабе.
"Сейчас очень много различной информации идет в интернете о том, что российские войска дислоцируются на территории Беларуси, что создается какой-то ударный кулак для удара по Украине. Это то, что хотели бы увидеть, к сожалению, наши соседи за рубежом, особенно поляки. Да, региональная группировка войск действительно начала сосредоточение на территории Беларуси. Поэтапное, в неполном составе ее размещение. В дальнейшем жизнь покажет в полном масштабе ее развернуть или нет", - заявил Вольфович.
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Региональные войска начали выполнять задачи по защите Союзного государства
Он подчеркнул, что "основу региональной группировки войск составляют вооруженные силы Республики Беларусь, составом мирного времени без всяких мобилизационных мероприятий".
Вольфович подчеркнул, что развертывание региональной группировки войск - один из элементов сдерживания и "остужения голов западных соседей". "Ведь они всегда упрекают нас, что Беларусь - агрессивная страна, что мы готовимся к войне. Но это не так. По совместным договорам с Российской Федерацией мы раз в два года проводим плановые учения. Раз в два года на территории Беларуси, через следующие два года на территории Российской Федерации. Сейчас группировка сосредотачивается не для учений, а для того, чтобы показать, что действительно в случае пересечения государственной границы со стороны Запада мы в состоянии и готовы будем дать достойный отпор", - отметил госсекретарь.
Он обратил внимание, что на территории сопредельных государств проходят практически еженедельно почти 8-9 учений. "В настоящий момент на территории Восточной Европы проходят 9 крупных учений с объединенными вооруженными силами блока НАТО. В частности, три учения непосредственно на сопредельной территории. Одно крупное учение в Польше, другое - в Литве, третье - в Латвии… Сегодня только начались учения ядерных сил блока НАТО. Внеплановые учения, которые продлятся две недели, где отрабатываются вопросы далеко не оборонительные, а наступательного характера, где Российская Федерация, Китай, Беларусь, КНДР, Сирия, Ирак, Иран рассматриваются как страны-агрессоры, страны потенциального противника", - продолжил Вольфович.
Он обратил внимание, что Белоруссия в своих учениях никогда ни Польшу, ни Литву, ни Латвию не рассматривала как потенциального противника.
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