15:06 17.10.2022 (обновлено: 16:36 17.10.2022)
В Минобороны Белоруссии рассказали о развертывании региональной группировки
Минобороны Белоруссии заявило, что в страну из России прибудут 170 танков и до 200 ББМ
Флаги России и Белоруссии. Архивное фото
МИНСК, 17 окт — РИА Новости. Россия направит в Белоруссию танки и бронированные машины для развертываемой группировки войск двух стран, сообщил на брифинге для иностранных военных дипломатов помощник министра обороны Белоруссии по вопросам международного военного сотрудничества, полковник Валерий Ревенко.
"Общая численность к прибытию в Беларусь составит до 9000 личного состава, около 170 танков, до 200 ББМ и до 100 орудий и минометов калибра более 100 миллиметров", — заявил он.
Ревенко подчеркнул, что Запад не принял большинство предложений Минска о необходимости диалога и снятия напряженности.
"Результат — развертывание региональной группировки войск", — констатировал помощник главы ведомства.
10 октября, 14:01Лукашенко поручил проинформировать белорусов о военной обстановке
Полковник указал на высокий уровень напряженности вокруг Белоруссии. Он объяснил, что из-за этого стало необходимо пресечь возможную агрессию против республики и Союзного государства, для усиления границ которого и развернули региональную группировку войск.
Как сообщили в понедельник в Минобороны Белоруссии, военное ведомство провело брифинг для аккредитованных в республике военных представителей. Как уточняется, в мероприятии приняли участие 19 дипломатов.
"Иностранные военные представители были подробно проинформированы о порядке и местах развертывания региональной группировки войск (сил) на территории Республики Беларусь, мероприятиях оперативной и боевой подготовки, планируемых к проведению группировкой", — объяснили в пресс-службе.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил 10 октября, что Запад толкает Киев на открытие фронта против Белоруссии, а НАТО рассматривает варианты возможной агрессии против Минска. Политик отметил, что из-за обострения на западных границах Союзного государства договорился с президентом России Владимиром Путиным о развертывании совместной региональной группировки войск.