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В Минобороны Белоруссии рассказали о развертывании региональной группировки - РИА Новости, 17.10.2022
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https://ria.ru/20221017/belorussiya-1824618121.html
В Минобороны Белоруссии рассказали о развертывании региональной группировки
В Минобороны Белоруссии рассказали о развертывании региональной группировки - РИА Новости, 17.10.2022
В Минобороны Белоруссии рассказали о развертывании региональной группировки
Россия направит в Белоруссию танки и бронированные машины для развертываемой группировки войск двух стран, сообщил на брифинге для иностранных военных... РИА Новости, 17.10.2022
2022-10-17T15:06
2022-10-17T16:36
александр лукашенко
владимир путин
белоруссия
россия
министерство обороны белоруссии
союзное государство
в мире
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МИНСК, 17 окт — РИА Новости. Россия направит в Белоруссию танки и бронированные машины для развертываемой группировки войск двух стран, сообщил на брифинге для иностранных военных дипломатов помощник министра обороны Белоруссии по вопросам международного военного сотрудничества, полковник Валерий Ревенко.Ревенко подчеркнул, что Запад не принял большинство предложений Минска о необходимости диалога и снятия напряженности."Результат — развертывание региональной группировки войск", — констатировал помощник главы ведомства.Полковник указал на высокий уровень напряженности вокруг Белоруссии. Он объяснил, что из-за этого стало необходимо пресечь возможную агрессию против республики и Союзного государства, для усиления границ которого и развернули региональную группировку войск.Как сообщили в понедельник в Минобороны Белоруссии, военное ведомство провело брифинг для аккредитованных в республике военных представителей. Как уточняется, в мероприятии приняли участие 19 дипломатов."Иностранные военные представители были подробно проинформированы о порядке и местах развертывания региональной группировки войск (сил) на территории Республики Беларусь, мероприятиях оперативной и боевой подготовки, планируемых к проведению группировкой", — объяснили в пресс-службе.Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил 10 октября, что Запад толкает Киев на открытие фронта против Белоруссии, а НАТО рассматривает варианты возможной агрессии против Минска. Политик отметил, что из-за обострения на западных границах Союзного государства договорился с президентом России Владимиром Путиным о развертывании совместной региональной группировки войск.
https://ria.ru/20221010/lukashenko-1822796350.html
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александр лукашенко, владимир путин, белоруссия, россия, министерство обороны белоруссии, в мире
Александр Лукашенко, Владимир Путин, Белоруссия, Россия, Министерство обороны Белоруссии, Союзное государство, В мире
15:06 17.10.2022 (обновлено: 16:36 17.10.2022)
 
В Минобороны Белоруссии рассказали о развертывании региональной группировки

Минобороны Белоруссии заявило, что в страну из России прибудут 170 танков и до 200 ББМ

© РИА Новости / Виктор Толочко / Перейти в медиабанкФлаги России и Белоруссии
Флаги России и Белоруссии - РИА Новости, 1920, 17.10.2022
© РИА Новости / Виктор Толочко
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МИНСК, 17 окт — РИА Новости. Россия направит в Белоруссию танки и бронированные машины для развертываемой группировки войск двух стран, сообщил на брифинге для иностранных военных дипломатов помощник министра обороны Белоруссии по вопросам международного военного сотрудничества, полковник Валерий Ревенко.

"Общая численность к прибытию в Беларусь составит до 9000 личного состава, около 170 танков, до 200 ББМ и до 100 орудий и минометов калибра более 100 миллиметров", — заявил он.

Ревенко подчеркнул, что Запад не принял большинство предложений Минска о необходимости диалога и снятия напряженности.
"Результат — развертывание региональной группировки войск", — констатировал помощник главы ведомства.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
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Лукашенко поручил проинформировать белорусов о военной обстановке
Полковник указал на высокий уровень напряженности вокруг Белоруссии. Он объяснил, что из-за этого стало необходимо пресечь возможную агрессию против республики и Союзного государства, для усиления границ которого и развернули региональную группировку войск.
Как сообщили в понедельник в Минобороны Белоруссии, военное ведомство провело брифинг для аккредитованных в республике военных представителей. Как уточняется, в мероприятии приняли участие 19 дипломатов.
"Иностранные военные представители были подробно проинформированы о порядке и местах развертывания региональной группировки войск (сил) на территории Республики Беларусь, мероприятиях оперативной и боевой подготовки, планируемых к проведению группировкой", — объяснили в пресс-службе.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил 10 октября, что Запад толкает Киев на открытие фронта против Белоруссии, а НАТО рассматривает варианты возможной агрессии против Минска. Политик отметил, что из-за обострения на западных границах Союзного государства договорился с президентом России Владимиром Путиным о развертывании совместной региональной группировки войск.
Военнослужащие ВС России - РИА Новости, 1920, 16.10.2022
Вчера, 02:43
Минобороны Белоруссии: российские войска продолжают прибывать в республику
 
Союзное государствоАлександр ЛукашенкоВладимир ПутинБелоруссияРоссияМинистерство обороны БелоруссииВ мире
 
 
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