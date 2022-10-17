https://ria.ru/20221017/belorussiya-1824563426.html
В Белоруссии взяли под охрану мосты, переезды и железнодорожные пути
В Белоруссии взяли под охрану мосты, переезды и железнодорожные пути - РИА Новости, 17.10.2022
В Белоруссии взяли под охрану мосты, переезды и железнодорожные пути
Минобороны Белоруссии сообщило, что проводит ротацию подразделений, выполняющих задачи по усилению охраны госграницы, для недопущения диверсий под охрану взяты... РИА Новости, 17.10.2022
2022-10-17T12:14
2022-10-17T12:14
2022-10-17T12:18
в мире
белоруссия
министерство обороны белоруссии
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МИНСК, 17 окт – РИА Новости. Минобороны Белоруссии сообщило, что проводит ротацию подразделений, выполняющих задачи по усилению охраны госграницы, для недопущения диверсий под охрану взяты мосты и железнодорожные пути."Вооруженные силы Республики Беларусь продолжают выполнять задачи по усилению охраны государственной границы. В настоящее время реализуется комплекс мероприятий по ротации подразделений", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.Отмечается, что "основная цель мероприятий по усилению государственной границы - обеспечение безопасности граждан Республики Беларусь, пресечение нарушения государственной границы, исключение каналов поставки оружия и боеприпасов". "С целью недопущения диверсий и провокаций под охрану взяты мосты, переезды, железнодорожные пути, оборудованы позиции для стрельбы из стрелкового оружия и военной техники", - поясняется в сообщении.Там говорится, что задачи по усилению охраны государственной границы выполняются с участием территориальных органов МВД и государственного пограничного комитета Белоруссии.
https://ria.ru/20221016/granitsa-1824468952.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, белоруссия, министерство обороны белоруссии
В мире, Белоруссия, Министерство обороны Белоруссии
12:14 17.10.2022 (обновлено: 12:18 17.10.2022)
В Белоруссии взяли под охрану мосты, переезды и железнодорожные пути
В Белоруссии взяли под охрану мосты и железнодорожные пути для недопущения диверсий
МИНСК, 17 окт – РИА Новости.
Минобороны Белоруссии сообщило
, что проводит ротацию подразделений, выполняющих задачи по усилению охраны госграницы, для недопущения диверсий под охрану взяты мосты и железнодорожные пути.
"Вооруженные силы Республики Беларусь продолжают выполнять задачи по усилению охраны государственной границы. В настоящее время реализуется комплекс мероприятий по ротации подразделений", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Отмечается, что "основная цель мероприятий по усилению государственной границы - обеспечение безопасности граждан Республики Беларусь, пресечение нарушения государственной границы, исключение каналов поставки оружия и боеприпасов". "С целью недопущения диверсий и провокаций под охрану взяты мосты, переезды, железнодорожные пути, оборудованы позиции для стрельбы из стрелкового оружия и военной техники", - поясняется в сообщении.
Там говорится, что задачи по усилению охраны государственной границы выполняются с участием территориальных органов МВД и государственного пограничного комитета Белоруссии.