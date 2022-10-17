https://ria.ru/20221017/belorussiya-1824563426.html

В Белоруссии взяли под охрану мосты, переезды и железнодорожные пути

В Белоруссии взяли под охрану мосты, переезды и железнодорожные пути - РИА Новости, 17.10.2022

В Белоруссии взяли под охрану мосты, переезды и железнодорожные пути

Минобороны Белоруссии сообщило, что проводит ротацию подразделений, выполняющих задачи по усилению охраны госграницы, для недопущения диверсий под охрану взяты... РИА Новости, 17.10.2022

2022-10-17T12:14

2022-10-17T12:14

2022-10-17T12:18

в мире

белоруссия

министерство обороны белоруссии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1c/1791395794_0:66:3410:1984_1920x0_80_0_0_7b34b4a3ea8cd5cd9ba067fd37fdc07f.jpg

МИНСК, 17 окт – РИА Новости. Минобороны Белоруссии сообщило, что проводит ротацию подразделений, выполняющих задачи по усилению охраны госграницы, для недопущения диверсий под охрану взяты мосты и железнодорожные пути."Вооруженные силы Республики Беларусь продолжают выполнять задачи по усилению охраны государственной границы. В настоящее время реализуется комплекс мероприятий по ротации подразделений", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.Отмечается, что "основная цель мероприятий по усилению государственной границы - обеспечение безопасности граждан Республики Беларусь, пресечение нарушения государственной границы, исключение каналов поставки оружия и боеприпасов". "С целью недопущения диверсий и провокаций под охрану взяты мосты, переезды, железнодорожные пути, оборудованы позиции для стрельбы из стрелкового оружия и военной техники", - поясняется в сообщении.Там говорится, что задачи по усилению охраны государственной границы выполняются с участием территориальных органов МВД и государственного пограничного комитета Белоруссии.

https://ria.ru/20221016/granitsa-1824468952.html

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, белоруссия, министерство обороны белоруссии