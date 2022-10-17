https://ria.ru/20221017/atomekspo-1824637426.html

"Росатом" проведет международный форум "Атомэкспо" впервые после пандемии

"Росатом" проведет международный форум "Атомэкспо" впервые после пандемии - РИА Новости, 17.10.2022

"Росатом" проведет международный форум "Атомэкспо" впервые после пандемии

Международный форум "Атомэкспо-2022", одно из основных конгрессно-выставочных мероприятий мировой атомной отрасли, спустя три года после перерыва, вызванного... РИА Новости, 17.10.2022

2022-10-17T16:13

2022-10-17T16:13

2022-10-17T16:13

экономика

технологии

россия

сочи

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Международный форум "Атомэкспо-2022", одно из основных конгрессно-выставочных мероприятий мировой атомной отрасли, спустя три года после перерыва, вызванного пандемией коронавируса, вновь пройдет в России - на площадку форума в сочинский Парк науки и искусств "Сириус" в конце ноября уже готовы приехать делегации из более чем трех десятков стран, сообщила госкорпорация "Росатом".Форум, намеченный на 21-22 ноября нынешнего года, объединит руководителей государственных структур, крупнейших компаний мировой атомной индустрии, общественных организаций и международных экспертов, которые обсудят актуальные вопросы инновационного развития на базе атомных технологий. "Свое участие в Форуме уже подтвердили представители органов власти, ведущие эксперты и специалисты из более 30 стран", - отмечается в сообщении.Ключевая тема форума в этом году определена как "Атомная весна": создавая устойчивое будущее". В рамках "Атомэкспо-2022" состоятся пленарное заседание, а также тематические круглые столы и панельные дискуссии. Ожидается, что на площадке форума будут подписаны значимые партнерские соглашения.Гости форума увидят выставочную экспозицию, в рамках которой свои технологии и компетенции представят ведущие компании российской и мировой атомной индустрии, а также смежных отраслей.Международный форум "Атомэкспо", организуемый при поддержке "Росатома", проводился в России ежегодно с 2009 года. В форуме "Атомэкспо-2019", также состоявшемся в Сочи, приняли участие более 4 тысяч участников из 74 стран мира. На полях "Атомэкспо-2019" было подписано около 40 соглашений о сотрудничестве.

https://ria.ru/20221016/zaes-1824367569.html

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экономика, технологии, россия, сочи, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"