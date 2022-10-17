Рейтинг@Mail.ru
Украина начинает понимать, что Артемовск придется сдать, заявил Мирошник - РИА Новости, 17.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221017/artemovsk-1824610242.html
Украина начинает понимать, что Артемовск придется сдать, заявил Мирошник
Украина начинает понимать, что Артемовск придется сдать, заявил Мирошник - РИА Новости, 17.10.2022
Украина начинает понимать, что Артемовск придется сдать, заявил Мирошник
Глава представительства ЛНР в РФ Родион Мирошник считает, что Украина начала осознавать необходимость сдачи Артемовска рано или поздно, некоторые украинские... РИА Новости, 17.10.2022
2022-10-17T14:40
2022-10-17T14:40
специальная военная операция на украине
в мире
родион мирошник
луганская народная республика
украина
вооруженные силы украины
артемовск
донецкая народная республика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/104859/57/1048595762_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_b0ae93e9e504bb209ae94437c2b2ac3f.jpg
МОСКВА, 17 окт – РИА Новости. Глава представительства ЛНР в РФ Родион Мирошник считает, что Украина начала осознавать необходимость сдачи Артемовска рано или поздно, некоторые украинские подразделения уже перебазируются на другие позиции.По словам Мирошника, в направлении Артемовска хорошо действуют участники группы "Вагнер", а также военные подразделения ЛНР и ДНР."Есть данные, что отдельные подразделения из Артемовска сначала перебазировались на окраины, а потом, по данным людей, которые там живут, что отдельные подразделения перебазируются на другие позиции. Поэтому я думаю, что там (на Украине – ред.) появилось понимание, что этот город придется сдать, но сколько времени на это потребуется, еще неизвестно", - сказал Мирошник в эфире телеканала "Россия 24". Он сообщил, что сложной остается обстановка в Сватово, с городом нет постоянной связи, поэтому информация оттуда приходит с опозданием. По его данным, минувшей ночью город подвергся обстрелам, есть разрушения.Артёмовск (Бахмут) расположен в ДНР к северу от крупного города Горловка, является важным транспортным узлом.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
луганская народная республика
украина
артемовск
донецкая народная республика
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/104859/57/1048595762_0:0:1802:1351_1920x0_80_0_0_4b0e992753efbe69580fda9a4f1ab166.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, родион мирошник, луганская народная республика, украина, вооруженные силы украины, артемовск, донецкая народная республика, россия, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Родион Мирошник, Луганская Народная Республика, Украина, Вооруженные силы Украины, Артемовск, Донецкая Народная Республика, Россия, Ситуация в ДНР и ЛНР
14:40 17.10.2022
 
Украина начинает понимать, что Артемовск придется сдать, заявил Мирошник

Мирошник заявил, что Украина начала осознавать необходимость сдачи Артемовска

© AP Photo / Vadim GhirdaСолдат украинской армии на дороге недалеко от Артемовска
Солдат украинской армии на дороге недалеко от Артемовска - РИА Новости, 1920, 17.10.2022
© AP Photo / Vadim Ghirda
Солдат украинской армии на дороге недалеко от Артемовска. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 окт – РИА Новости. Глава представительства ЛНР в РФ Родион Мирошник считает, что Украина начала осознавать необходимость сдачи Артемовска рано или поздно, некоторые украинские подразделения уже перебазируются на другие позиции.
По словам Мирошника, в направлении Артемовска хорошо действуют участники группы "Вагнер", а также военные подразделения ЛНР и ДНР.
"Есть данные, что отдельные подразделения из Артемовска сначала перебазировались на окраины, а потом, по данным людей, которые там живут, что отдельные подразделения перебазируются на другие позиции. Поэтому я думаю, что там (на Украине – ред.) появилось понимание, что этот город придется сдать, но сколько времени на это потребуется, еще неизвестно", - сказал Мирошник в эфире телеканала "Россия 24". Он сообщил, что сложной остается обстановка в Сватово, с городом нет постоянной связи, поэтому информация оттуда приходит с опозданием. По его данным, минувшей ночью город подвергся обстрелам, есть разрушения.
Артёмовск (Бахмут) расположен в ДНР к северу от крупного города Горловка, является важным транспортным узлом.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРодион МирошникЛуганская Народная РеспубликаУкраинаВооруженные силы УкраиныАртемовскДонецкая Народная РеспубликаРоссияСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала