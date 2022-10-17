https://ria.ru/20221017/artemovsk-1824610242.html

Украина начинает понимать, что Артемовск придется сдать, заявил Мирошник

Украина начинает понимать, что Артемовск придется сдать, заявил Мирошник - РИА Новости, 17.10.2022

Украина начинает понимать, что Артемовск придется сдать, заявил Мирошник

Глава представительства ЛНР в РФ Родион Мирошник считает, что Украина начала осознавать необходимость сдачи Артемовска рано или поздно, некоторые украинские... РИА Новости, 17.10.2022

2022-10-17T14:40

2022-10-17T14:40

2022-10-17T14:40

специальная военная операция на украине

в мире

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луганская народная республика

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артемовск

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МОСКВА, 17 окт – РИА Новости. Глава представительства ЛНР в РФ Родион Мирошник считает, что Украина начала осознавать необходимость сдачи Артемовска рано или поздно, некоторые украинские подразделения уже перебазируются на другие позиции.По словам Мирошника, в направлении Артемовска хорошо действуют участники группы "Вагнер", а также военные подразделения ЛНР и ДНР."Есть данные, что отдельные подразделения из Артемовска сначала перебазировались на окраины, а потом, по данным людей, которые там живут, что отдельные подразделения перебазируются на другие позиции. Поэтому я думаю, что там (на Украине – ред.) появилось понимание, что этот город придется сдать, но сколько времени на это потребуется, еще неизвестно", - сказал Мирошник в эфире телеканала "Россия 24". Он сообщил, что сложной остается обстановка в Сватово, с городом нет постоянной связи, поэтому информация оттуда приходит с опозданием. По его данным, минувшей ночью город подвергся обстрелам, есть разрушения.Артёмовск (Бахмут) расположен в ДНР к северу от крупного города Горловка, является важным транспортным узлом.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

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