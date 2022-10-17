https://ria.ru/20221017/artemovsk-1824610242.html
Украина начинает понимать, что Артемовск придется сдать, заявил Мирошник
Украина начинает понимать, что Артемовск придется сдать, заявил Мирошник - РИА Новости, 17.10.2022
Украина начинает понимать, что Артемовск придется сдать, заявил Мирошник
Глава представительства ЛНР в РФ Родион Мирошник считает, что Украина начала осознавать необходимость сдачи Артемовска рано или поздно, некоторые украинские... РИА Новости, 17.10.2022
2022-10-17T14:40
2022-10-17T14:40
2022-10-17T14:40
специальная военная операция на украине
в мире
родион мирошник
луганская народная республика
украина
вооруженные силы украины
артемовск
донецкая народная республика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/104859/57/1048595762_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_b0ae93e9e504bb209ae94437c2b2ac3f.jpg
МОСКВА, 17 окт – РИА Новости. Глава представительства ЛНР в РФ Родион Мирошник считает, что Украина начала осознавать необходимость сдачи Артемовска рано или поздно, некоторые украинские подразделения уже перебазируются на другие позиции.По словам Мирошника, в направлении Артемовска хорошо действуют участники группы "Вагнер", а также военные подразделения ЛНР и ДНР."Есть данные, что отдельные подразделения из Артемовска сначала перебазировались на окраины, а потом, по данным людей, которые там живут, что отдельные подразделения перебазируются на другие позиции. Поэтому я думаю, что там (на Украине – ред.) появилось понимание, что этот город придется сдать, но сколько времени на это потребуется, еще неизвестно", - сказал Мирошник в эфире телеканала "Россия 24". Он сообщил, что сложной остается обстановка в Сватово, с городом нет постоянной связи, поэтому информация оттуда приходит с опозданием. По его данным, минувшей ночью город подвергся обстрелам, есть разрушения.Артёмовск (Бахмут) расположен в ДНР к северу от крупного города Горловка, является важным транспортным узлом.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
луганская народная республика
украина
артемовск
донецкая народная республика
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/104859/57/1048595762_0:0:1802:1351_1920x0_80_0_0_4b0e992753efbe69580fda9a4f1ab166.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, родион мирошник, луганская народная республика, украина, вооруженные силы украины, артемовск, донецкая народная республика, россия, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Родион Мирошник, Луганская Народная Республика, Украина, Вооруженные силы Украины, Артемовск, Донецкая Народная Республика, Россия, Ситуация в ДНР и ЛНР
Украина начинает понимать, что Артемовск придется сдать, заявил Мирошник
Мирошник заявил, что Украина начала осознавать необходимость сдачи Артемовска