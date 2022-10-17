https://ria.ru/20221017/amunitsiya-1824660077.html

В Адыгее закупают амуницию для мобилизованных

В Адыгее закупают амуницию для мобилизованных - РИА Новости, 17.10.2022

В Адыгее закупают амуницию для мобилизованных

Власти Адыгеи, при содействии местных единороссов и бизнесменов закупают для мобилизованных амуницию и зимнюю одежду, сообщает пресс-служба республиканского... РИА Новости, 17.10.2022

2022-10-17T17:14

2022-10-17T17:14

2022-10-17T17:14

республика адыгея

мурат кумпилов

частичная мобилизация в россии

единая россия

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МАЙКОП, 17 окт – РИА Новости. Власти Адыгеи, при содействии местных единороссов и бизнесменов закупают для мобилизованных амуницию и зимнюю одежду, сообщает пресс-служба республиканского правительства.Глава Адыгеи Мурат Кумпилов провел заседание региональной комиссии по мобилизации граждан. Он обратил внимание на необходимость контролировать вопрос обеспечения бойцов необходимым снаряжением."Руководитель администрации главы кабинета министров республики Владимир Свеженец доложил, что по поручению главы Адыгеи продолжается закупка комплектов снаряжения для мобилизованных при содействии АРО "Единая Россия" и предпринимательского сообщества. В дополнение к уже сформированных наборам приобретается зимняя одежда", - говорится в сообщении.Также, по данным властей, с учётом опыта других регионов планируется расширить перечень оказываемой помощи. Предложено распространить право на получение региональной выплаты в 100 тысяч рублей на добровольцев из Адыгеи, которую пока получали только мобилизованные и бойцы именного Майкопского артиллерийского дивизиона имени Хусена Андрухаева, призванные на военную службу по контракту. Кумпилов поддержал эти предложения и поручил главам муниципалитетов лично курировать вопросы оказания помощи, отмечается в релизе.

https://ria.ru/20221011/adygeya-1823142535.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

мурат кумпилов, частичная мобилизация в россии, единая россия