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В Адыгее закупают амуницию для мобилизованных - РИА Новости, 17.10.2022
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Республика Адыгея
https://ria.ru/20221017/amunitsiya-1824660077.html
В Адыгее закупают амуницию для мобилизованных
В Адыгее закупают амуницию для мобилизованных - РИА Новости, 17.10.2022
В Адыгее закупают амуницию для мобилизованных
Власти Адыгеи, при содействии местных единороссов и бизнесменов закупают для мобилизованных амуницию и зимнюю одежду, сообщает пресс-служба республиканского... РИА Новости, 17.10.2022
2022-10-17T17:14
2022-10-17T17:14
республика адыгея
мурат кумпилов
частичная мобилизация в россии
единая россия
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МАЙКОП, 17 окт – РИА Новости. Власти Адыгеи, при содействии местных единороссов и бизнесменов закупают для мобилизованных амуницию и зимнюю одежду, сообщает пресс-служба республиканского правительства.Глава Адыгеи Мурат Кумпилов провел заседание региональной комиссии по мобилизации граждан. Он обратил внимание на необходимость контролировать вопрос обеспечения бойцов необходимым снаряжением."Руководитель администрации главы кабинета министров республики Владимир Свеженец доложил, что по поручению главы Адыгеи продолжается закупка комплектов снаряжения для мобилизованных при содействии АРО "Единая Россия" и предпринимательского сообщества. В дополнение к уже сформированных наборам приобретается зимняя одежда", - говорится в сообщении.Также, по данным властей, с учётом опыта других регионов планируется расширить перечень оказываемой помощи. Предложено распространить право на получение региональной выплаты в 100 тысяч рублей на добровольцев из Адыгеи, которую пока получали только мобилизованные и бойцы именного Майкопского артиллерийского дивизиона имени Хусена Андрухаева, призванные на военную службу по контракту. Кумпилов поддержал эти предложения и поручил главам муниципалитетов лично курировать вопросы оказания помощи, отмечается в релизе.
https://ria.ru/20221011/adygeya-1823142535.html
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мурат кумпилов, частичная мобилизация в россии, единая россия
Республика Адыгея, Мурат Кумпилов, Частичная мобилизация в России, Единая Россия
17:14 17.10.2022
 

В Адыгее закупают амуницию для мобилизованных

© Фото : пресс-служба главы Республики АдыгеяГлава республики Адыгея Мурат Кумпилов
Глава республики Адыгея Мурат Кумпилов - РИА Новости, 1920, 17.10.2022
© Фото : пресс-служба главы Республики Адыгея
Глава республики Адыгея Мурат Кумпилов
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МАЙКОП, 17 окт – РИА Новости. Власти Адыгеи, при содействии местных единороссов и бизнесменов закупают для мобилизованных амуницию и зимнюю одежду, сообщает пресс-служба республиканского правительства.
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов провел заседание региональной комиссии по мобилизации граждан. Он обратил внимание на необходимость контролировать вопрос обеспечения бойцов необходимым снаряжением.
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
11 октября, 15:49Республика Адыгея
Власти Адыгеи практически завершили выплаты мобилизованным
"Руководитель администрации главы кабинета министров республики Владимир Свеженец доложил, что по поручению главы Адыгеи продолжается закупка комплектов снаряжения для мобилизованных при содействии АРО "Единая Россия" и предпринимательского сообщества. В дополнение к уже сформированных наборам приобретается зимняя одежда", - говорится в сообщении.
Также, по данным властей, с учётом опыта других регионов планируется расширить перечень оказываемой помощи. Предложено распространить право на получение региональной выплаты в 100 тысяч рублей на добровольцев из Адыгеи, которую пока получали только мобилизованные и бойцы именного Майкопского артиллерийского дивизиона имени Хусена Андрухаева, призванные на военную службу по контракту. Кумпилов поддержал эти предложения и поручил главам муниципалитетов лично курировать вопросы оказания помощи, отмечается в релизе.
"Нужно максимально их поддержать, чтобы бойцы не беспокоились о своих семьях. Находясь на местах, вы видите потребности людей, можете адресно и наиболее эффективно помогать семьям мобилизованных – возьмите шефство над каждой из них. Многие вопросы требуют только принятия административных решений. Где требуется – республика окажет содействие", – цитирует Кумпилова пресс-служба.
 
Республика АдыгеяМурат КумпиловЧастичная мобилизация в РоссииЕдиная Россия
 
 
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