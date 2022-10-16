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Зеленский заявил об "очень тяжелых боях" в районах Соледара и Бахмута - РИА Новости, 17.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221016/zelenskiy-1824476666.html
Зеленский заявил об "очень тяжелых боях" в районах Соледара и Бахмута
Зеленский заявил об "очень тяжелых боях" в районах Соледара и Бахмута - РИА Новости, 17.10.2022
Зеленский заявил об "очень тяжелых боях" в районах Соледара и Бахмута
Вооруженные силы Украины ведут "очень тяжелые бои" возле Соледара и Бахмута, сообщил в Telegram-канале Владимир Зеленский. РИА Новости, 17.10.2022
2022-10-16T23:01
2022-10-17T00:23
специальная военная операция на украине
владимир зеленский
в мире
соледар
донбасс
ситуация в днр и лнр
артемовск
украина
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МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Вооруженные силы Украины ведут "очень тяжелые бои" возле Соледара и Бахмута, сообщил в Telegram-канале Владимир Зеленский.Накануне президент Украины утверждал, что в окрестностях Артемовска (Бахмут) в Донбассе солдаты ВСУ оказались в тяжелой ситуации, которая не меняется несколько дней.Четырнадцатого октября офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что на окраинах Артемовска идут бои, украинские войска отходят в западные и северо-западные части города. Представитель администрации Первомайска Виктор Гарбар заявил журналистам, что российские военные эвакуируют жителей подконтрольных им районов Артемовска, Соледара и ряда освобожденных сел в том регионе.Как сообщалось ранее, российским войскам вместе с силами ДНР и ЛНР удалось взять под контроль два населенных пункта — Опытное и Иванград. Они находятся примерно в шести километрах от Артемовска.
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соледар
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владимир зеленский, в мире, соледар, донбасс, ситуация в днр и лнр, артемовск, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Владимир Зеленский, В мире, Соледар, Донбасс, Ситуация в ДНР и ЛНР, Артемовск, Украина, Вооруженные силы Украины
23:01 16.10.2022 (обновлено: 00:23 17.10.2022)
 
Зеленский заявил об "очень тяжелых боях" в районах Соледара и Бахмута

Президент Украины Зеленский заявил о крайне тяжелых боях в районах Соледара и Бахмута

© AP Photo / Kostiantyn LiberovУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 16.10.2022
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Вооруженные силы Украины ведут "очень тяжелые бои" возле Соледара и Бахмута, сообщил в Telegram-канале Владимир Зеленский.

"Ключевые горячие точки в Донбассе — Соледар и Бахмут, там продолжаются очень тяжелые бои", — отметил он в вечернем видеообращении.

Накануне президент Украины утверждал, что в окрестностях Артемовска (Бахмут) в Донбассе солдаты ВСУ оказались в тяжелой ситуации, которая не меняется несколько дней.
Четырнадцатого октября офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что на окраинах Артемовска идут бои, украинские войска отходят в западные и северо-западные части города. Представитель администрации Первомайска Виктор Гарбар заявил журналистам, что российские военные эвакуируют жителей подконтрольных им районов Артемовска, Соледара и ряда освобожденных сел в том регионе.
Как сообщалось ранее, российским войскам вместе с силами ДНР и ЛНР удалось взять под контроль два населенных пункта — Опытное и Иванград. Они находятся примерно в шести километрах от Артемовска.
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Специальная военная операция на УкраинеВладимир ЗеленскийВ миреСоледарДонбассСитуация в ДНР и ЛНРАртемовскУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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