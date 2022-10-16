https://ria.ru/20221016/zelenskiy-1824476666.html

Зеленский заявил об "очень тяжелых боях" в районах Соледара и Бахмута

Зеленский заявил об "очень тяжелых боях" в районах Соледара и Бахмута - РИА Новости, 17.10.2022

Зеленский заявил об "очень тяжелых боях" в районах Соледара и Бахмута

Вооруженные силы Украины ведут "очень тяжелые бои" возле Соледара и Бахмута, сообщил в Telegram-канале Владимир Зеленский. РИА Новости, 17.10.2022

2022-10-16T23:01

2022-10-16T23:01

2022-10-17T00:23

специальная военная операция на украине

владимир зеленский

в мире

соледар

донбасс

ситуация в днр и лнр

артемовск

украина

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МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Вооруженные силы Украины ведут "очень тяжелые бои" возле Соледара и Бахмута, сообщил в Telegram-канале Владимир Зеленский.Накануне президент Украины утверждал, что в окрестностях Артемовска (Бахмут) в Донбассе солдаты ВСУ оказались в тяжелой ситуации, которая не меняется несколько дней.Четырнадцатого октября офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что на окраинах Артемовска идут бои, украинские войска отходят в западные и северо-западные части города. Представитель администрации Первомайска Виктор Гарбар заявил журналистам, что российские военные эвакуируют жителей подконтрольных им районов Артемовска, Соледара и ряда освобожденных сел в том регионе.Как сообщалось ранее, российским войскам вместе с силами ДНР и ЛНР удалось взять под контроль два населенных пункта — Опытное и Иванград. Они находятся примерно в шести километрах от Артемовска.

https://ria.ru/20221016/plennyy-1824453096.html

соледар

донбасс

артемовск

украина

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