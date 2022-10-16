https://ria.ru/20221016/zaes-1824367569.html

Эксперт перечислил требующие решения основные задачи на Запорожской АЭС

Эксперт перечислил требующие решения основные задачи на Запорожской АЭС - РИА Новости, 16.10.2022

Эксперт перечислил требующие решения основные задачи на Запорожской АЭС

Организация новой схемы вывода мощности, замена в реакторах топливных элементов компании Westinghousе на топливо "Росатома", а также дальнейшая переработка... РИА Новости, 16.10.2022

2022-10-16T08:23

2022-10-16T08:23

2022-10-16T08:23

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт - РИА Новости. Организация новой схемы вывода мощности, замена в реакторах топливных элементов компании Westinghousе на топливо "Росатома", а также дальнейшая переработка отработанного иностранного ядерного топлива Запорожской АЭС являются основными задачами, требующими решений, заявил РИА Новости главный редактор аналитического журнала "Геоэнергетика Инфо" Борис Марцинкевич."Запорожская АЭС в 2015 году после подрыва ЛЭП (экстремистами в Херсонской области – ред.) перестала поставлять электроэнергию в Крым и до последнего времени входила в объединенную энергосистему Украины. Теперь "Росэнергоатом" должен получить задание – куда должна быть направлена эта электроэнергия. Вероятнее всего, придется переделывать схему вывода, чтобы электроэнергия уходила в Россию. Чтобы (АЭС – ред.) обеспечивала саму Запорожскую область, может быть, часть мощности уйдет Донецку с Луганском", - сказал Марцинкевич.Второй важной профессиональной задачей для "Росэенергоатома", отметил эксперт, станет вопрос замены топлива в реакторах и дальнейшая судьба отработанного топлива компании Westinghousе."Еще одна задача – в ноябре 2021 года четыре реактора ЗАЭС были заполнены ядерным топливом компании Westinghousе шведского завода. Это огромная техническая задача – в этом, собственно, одна из причин того, что реакторы были выключены – кроме сотрудников ЗАЭС о свойствах и качестве этого топлива никто не извещен. По сообщениям властей Запорожской области, это топливо будет извлекаться и будут ставиться на место ТВС (тепловыделяющая сборка) "Росатома"… Это большой клубок вопросов – что дальше с этим топливом делать, какова его степень выгорания, ему в любом случае 5 лет "отлеживаться" в бассейнах выдержки. Мы с таким топливом не знакомы, а перерабатывать его надо, вероятно, нужно отдельную технологию разрабатывать… Это серьезный профессиональный вызов", - сказал Марцинкевич.Президент России Владимир Путин 5 октября подписал указ о том, что Запорожская АЭС переходит в собственность России, и указал правительству РФ обеспечить создание ФГУП "Запорожская АЭС" в целях обеспечения безопасности использования объектов атомной энергии ЗАЭС. АО "Эксплуатационная организация Запорожской АЭС" приступила к работе с персоналом на станции, сообщил 11 октября гендиректор организации Олег Романенко.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.В начале сентября на ЗАЭС прибыла миссия МАГАТЭ во главе с гендиректором Рафаэлем Гросси. Глава делегации "Росатома" и сотрудники станции провели по ее территории делегацию МАГАТЭ и показали участки станции, пострадавшие при обстрелах украинских войск. Часть сотрудников МАГАТЭ остались на ЗАЭС на постоянной основе. По итогам визита миссии МАГАТЭ опубликовало доклад, в котором подтвердила факт обстрелов ЗАЭС.

https://radiosputnik.ria.ru/20221014/magate-1823911490.html

https://ria.ru/20221008/zaes-1822469602.html

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Дарья Буймова

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