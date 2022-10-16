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Сын фигуранта дела о теракте на Крымском мосту подтвердил его задержание - РИА Новости, 16.10.2022
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Сын фигуранта дела о теракте на Крымском мосту подтвердил его задержание
Сын фигуранта дела о теракте на Крымском мосту подтвердил его задержание - РИА Новости, 16.10.2022
Сын фигуранта дела о теракте на Крымском мосту подтвердил его задержание
Сын фигуранта дела о взрыве Крымского моста Романа Соломко подтвердил информацию о задержании своего отца, об этом он сказал корреспонденту РИА Новости, который РИА Новости, 16.10.2022
2022-10-16T03:35
2022-10-16T06:48
россия
украина
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
министерство обороны украины
чп на крымском мосту
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ХЕРСОН, 16 сен - РИА Новости. Сын фигуранта дела о взрыве Крымского моста Романа Соломко подтвердил информацию о задержании своего отца, об этом он сказал корреспонденту РИА Новости, который посетил место жительства подозреваемого в Херсоне, а также поговорил с соседями, прорабом, ответственным за ремонт его дома.Прораб, который руководит ремонтом в коттедже задержанного, рассказал, что последний раз видел хозяина дома 10 октября. После этого, по словам Сергея, он общался на тему ремонта с женой Романа Ириной.Сергей знает, что Роман занимается бизнесом, у него есть аграрная фирма."Максимум, что я знаю, что он ездил в Крым договаривался, чтобы привезти отсюда зерно туда, оттуда товар сюда… Они туда зерно отвезли, поменялись на товар, товар сюда привезли… Пиво (возили из Крыма - ред.), сухарики, чипсы. Сейчас должны косить подсолнух, чтобы семечки на Крым везти", - рассказал прораб Сергей.Максим, сын Романа Соломко, находится в Херсонской области, сообщил корреспонденту по телефону, что знает о задержании отца."Отец уехал в Крым числа 8-9-го, точно не помню, в этих числах… Я понимаю почему вы спрашиваете. Неприятные новости. Мало кто верит, что он замешан… Это такая бредятина", - заявил он.Соломко-младший назвал ситуацию с задержанием отца "подставой". "Я вкратце вам объясню. Он поехал в Грузию, заплатил деньги, оплатил таможню, нанял брокера и уехал оттуда, занимался таможенной декларацией… Он должен был там оставить деньги, мы оставили официально свои документы от фирм… Мы все официально подали, мы официально себе на фирму все это везли… Это же подстава! У меня просто слов нет от всей этой ситуации", - сказал Максим Соломко.Некоторые соседи характеризуют Романа Соломко, как человека приветливого, занятого. "Он фермер, бизнесмен, постоянно в разъездах, фермер же дома не сидит. У него было несколько машин. Они раньше жили в квартире, в доме напротив, а потом купили этот дом, давно это было, наверное, лет десять назад", - рассказал сосед Романа, их коттеджи находятся рядом.По словам жены соседа, Роман был не очень общительным с ними, а после того как случился конфликт по вопросу размежевания участка, когда Роман построил гараж, общение прекратилось, "здравствуйте — до свидания"."Я его давно не вижу, они обособленно живут. Они богатые, а мы не очень, они молодые, а мы старики. Жену не видели несколько дней. У них сын и дочь. Соседи говорят, бизнес у него связан с овощами. У нас сразу не сложились отношения. Он уже третий хозяин этого дома. Лет десять назад купили", - сказала соседка.Напротив коттеджа Романа, обнесенного глухим забором из желтого кирпича, стоит многоквартирная пятиэтажка. В нем находится квартира, принадлежащая жене Романа Ирине. По словам соседей, ее видели последний раз дня три назад."Ирина Михайловна – начальник в ОСББ (укр. об'єднання співвласників багатоквартирного будинку - объединение совладельцев многоквартирного дома), она то в коттедже, то в квартире, ее все знают, - говорит житель пятиэтажки. – Вообще, у нас дом, где живут глухонемые в основном".Он отметил, что Роман Соломко был постоянно занят, и когда встречался ему, разговаривал по телефону.ФСБ России сообщила 12 октября, что организатор теракта на Крымском мосту – главное управление разведки минобороны Украины. Взрывное устройство, предположительно, было закамуфлировано в рулоны со строительной полиэтиленовой пленкой и в начале августа отправлено из порта Одессы в болгарский город Русе. Роман Соломко был назван одним из причастных к организации переправки груза из Болгарии в порт Поти (Грузия), а затем в Армению. ФСБ сообщала, что задержаны пять граждан России, трое граждан Украины и Армении, участвовавшие в подготовке преступления.
https://radiosputnik.ria.ru/20221012/sk-1823431945.html
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россия, украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), министерство обороны украины, чп на крымском мосту
Россия, Украина, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Министерство обороны Украины, ЧП на Крымском мосту
03:35 16.10.2022 (обновлено: 06:48 16.10.2022)
 
Сын фигуранта дела о теракте на Крымском мосту подтвердил его задержание

Сын подозреваемого во взрыве на Крымском мосту Соломко подтвердил задержание отца

© Фото : Марат Хуснуллин/TelegramРаботы на Крымском мосту
Работы на Крымском мосту - РИА Новости, 1920, 16.10.2022
© Фото : Марат Хуснуллин/Telegram
Работы на Крымском мосту. Архивное фото
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ХЕРСОН, 16 сен - РИА Новости. Сын фигуранта дела о взрыве Крымского моста Романа Соломко подтвердил информацию о задержании своего отца, об этом он сказал корреспонденту РИА Новости, который посетил место жительства подозреваемого в Херсоне, а также поговорил с соседями, прорабом, ответственным за ремонт его дома.
Прораб, который руководит ремонтом в коттедже задержанного, рассказал, что последний раз видел хозяина дома 10 октября. После этого, по словам Сергея, он общался на тему ремонта с женой Романа Ириной.
Сергей знает, что Роман занимается бизнесом, у него есть аграрная фирма.
"Максимум, что я знаю, что он ездил в Крым договаривался, чтобы привезти отсюда зерно туда, оттуда товар сюда… Они туда зерно отвезли, поменялись на товар, товар сюда привезли… Пиво (возили из Крыма - ред.), сухарики, чипсы. Сейчас должны косить подсолнух, чтобы семечки на Крым везти", - рассказал прораб Сергей.
Максим, сын Романа Соломко, находится в Херсонской области, сообщил корреспонденту по телефону, что знает о задержании отца.
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"Отец уехал в Крым числа 8-9-го, точно не помню, в этих числах… Я понимаю почему вы спрашиваете. Неприятные новости. Мало кто верит, что он замешан… Это такая бредятина", - заявил он.
Соломко-младший назвал ситуацию с задержанием отца "подставой". "Я вкратце вам объясню. Он поехал в Грузию, заплатил деньги, оплатил таможню, нанял брокера и уехал оттуда, занимался таможенной декларацией… Он должен был там оставить деньги, мы оставили официально свои документы от фирм… Мы все официально подали, мы официально себе на фирму все это везли… Это же подстава! У меня просто слов нет от всей этой ситуации", - сказал Максим Соломко.
Некоторые соседи характеризуют Романа Соломко, как человека приветливого, занятого. "Он фермер, бизнесмен, постоянно в разъездах, фермер же дома не сидит. У него было несколько машин. Они раньше жили в квартире, в доме напротив, а потом купили этот дом, давно это было, наверное, лет десять назад", - рассказал сосед Романа, их коттеджи находятся рядом.
По словам жены соседа, Роман был не очень общительным с ними, а после того как случился конфликт по вопросу размежевания участка, когда Роман построил гараж, общение прекратилось, "здравствуйте — до свидания".
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Хозяин компании, фигурирующей в деле о Крымском мосту, уехал из Армении
"Я его давно не вижу, они обособленно живут. Они богатые, а мы не очень, они молодые, а мы старики. Жену не видели несколько дней. У них сын и дочь. Соседи говорят, бизнес у него связан с овощами. У нас сразу не сложились отношения. Он уже третий хозяин этого дома. Лет десять назад купили", - сказала соседка.
Напротив коттеджа Романа, обнесенного глухим забором из желтого кирпича, стоит многоквартирная пятиэтажка. В нем находится квартира, принадлежащая жене Романа Ирине. По словам соседей, ее видели последний раз дня три назад.
"Ирина Михайловна – начальник в ОСББ (укр. об'єднання співвласників багатоквартирного будинку - объединение совладельцев многоквартирного дома), она то в коттедже, то в квартире, ее все знают, - говорит житель пятиэтажки. – Вообще, у нас дом, где живут глухонемые в основном".
Он отметил, что Роман Соломко был постоянно занят, и когда встречался ему, разговаривал по телефону.
ФСБ России сообщила 12 октября, что организатор теракта на Крымском мосту – главное управление разведки минобороны Украины. Взрывное устройство, предположительно, было закамуфлировано в рулоны со строительной полиэтиленовой пленкой и в начале августа отправлено из порта Одессы в болгарский город Русе. Роман Соломко был назван одним из причастных к организации переправки груза из Болгарии в порт Поти (Грузия), а затем в Армению. ФСБ сообщала, что задержаны пять граждан России, трое граждан Украины и Армении, участвовавшие в подготовке преступления.
Пожар на Крымском мосту - РИА Новости, 1920, 08.10.2022
8 октября, 13:54
СК установил данные собственника взорвавшегося на Крымском мосту грузовика
 
РоссияУкраинаФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Министерство обороны УкраиныЧП на Крымском мосту
 
 
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