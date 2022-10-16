Войну нельзя считать справедливой, считает папа Римский
Войну нельзя считать справедливой, указал папа Римский в книге "Прошу вас во имя Бога"
Папа Римский Франциск. Архивное фото
РИМ, 16 окт – РИА Новости. Папа Римский Франциск выступил с развернутым призывом к созданию нового, лучшего мира на земле, который он сформулировал в книге под названием "Прошу вас во имя Бога. Десять молитв о надежде на будущее".
Отрывки из нового произведения понтифика, которое выйдет в свет 18 октября, опубликовала в воскресенье туринская газета La Stampa.
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Особое внимание в книге папа Франциск уделил проблеме войны в современном мире, которую он охарактеризовал как "провал политики".
"Война – это неэффективный ответ: она никогда не решает проблем, которые намеревается преодолеть. Может быть Йемен, Ливия или Сирия, если привести несколько современных примеров, живут лучше, чем до конфликтов?", - указал он.
Понтифик, который многократно призывал положить конец боевым действиям и найти мирное решение украинского кризиса, в книге вновь возвращается к этому вопросу. По его словам, этот конфликт "поставил совесть миллионов людей в центре Запада перед суровой реальностью гуманитарной трагедии, которая существовала уже давно".
"Не существует случая, когда войну можно было бы считать справедливой. Военному варварству никогда не будет места", - подчеркнул папа Римский. Он обратился к "местным, национальным и мировым властям" с призывом предпринять все возможные инициативы, чтобы прекратить идущие войны и сказать "хватит" производству и международной торговле оружием. "Существование ядерного оружия ставит под угрозу сохранение человеческой жизни на земле", - отметил он.
По мнению папы Франциска, для достижения этих целей "требуются диалог, переговоры, умение слушать, дипломатические искусство и творчество, а также дальновидная политика, способная построить систему сосуществования, которая бы не основывалась на силе оружия или сдерживании". В этой связи он предложил "переосмыслить" существующие международные институты, включая ООН, чтобы они соответствовали новой реальности.