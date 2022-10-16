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Войну нельзя считать справедливой, считает папа Римский - РИА Новости, 16.10.2022
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Религия
https://ria.ru/20221016/voyna-1824382274.html
Войну нельзя считать справедливой, считает папа Римский
Войну нельзя считать справедливой, считает папа Римский - РИА Новости, 16.10.2022
Войну нельзя считать справедливой, считает папа Римский
Папа Римский Франциск выступил с развернутым призывом к созданию нового, лучшего мира на земле, который он сформулировал в книге под названием "Прошу вас во имя РИА Новости, 16.10.2022
2022-10-16T10:52
2022-10-16T10:52
религия
в мире
франциск (хорхе марио бергольо)
йемен
ливия
сирия
оон
религия
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РИМ, 16 окт – РИА Новости. Папа Римский Франциск выступил с развернутым призывом к созданию нового, лучшего мира на земле, который он сформулировал в книге под названием "Прошу вас во имя Бога. Десять молитв о надежде на будущее".Отрывки из нового произведения понтифика, которое выйдет в свет 18 октября, опубликовала в воскресенье туринская газета La Stampa.Особое внимание в книге папа Франциск уделил проблеме войны в современном мире, которую он охарактеризовал как "провал политики".Понтифик, который многократно призывал положить конец боевым действиям и найти мирное решение украинского кризиса, в книге вновь возвращается к этому вопросу. По его словам, этот конфликт "поставил совесть миллионов людей в центре Запада перед суровой реальностью гуманитарной трагедии, которая существовала уже давно".По мнению папы Франциска, для достижения этих целей "требуются диалог, переговоры, умение слушать, дипломатические искусство и творчество, а также дальновидная политика, способная построить систему сосуществования, которая бы не основывалась на силе оружия или сдерживании". В этой связи он предложил "переосмыслить" существующие международные институты, включая ООН, чтобы они соответствовали новой реальности.
https://ria.ru/20221002/ukraina-1820972024.html
https://radiosputnik.ria.ru/20221004/arestovich-1821321948.html
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в мире, франциск (хорхе марио бергольо), йемен, ливия, сирия, оон, религия
Религия, В мире, Франциск (Хорхе Марио Бергольо), Йемен, Ливия, Сирия, ООН, Религия
10:52 16.10.2022
 
Войну нельзя считать справедливой, считает папа Римский

Войну нельзя считать справедливой, указал папа Римский в книге "Прошу вас во имя Бога"

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкПапа Римский Франциск
Папа Римский Франциск - РИА Новости, 1920, 16.10.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Папа Римский Франциск. Архивное фото
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РИМ, 16 окт – РИА Новости. Папа Римский Франциск выступил с развернутым призывом к созданию нового, лучшего мира на земле, который он сформулировал в книге под названием "Прошу вас во имя Бога. Десять молитв о надежде на будущее".
Отрывки из нового произведения понтифика, которое выйдет в свет 18 октября, опубликовала в воскресенье туринская газета La Stampa.
Папа римский Франциск в Ватикане - РИА Новости, 1920, 02.10.2022
2 октября, 14:04
Папа римский обратился к Путину и Зеленскому
Особое внимание в книге папа Франциск уделил проблеме войны в современном мире, которую он охарактеризовал как "провал политики".
"Война – это неэффективный ответ: она никогда не решает проблем, которые намеревается преодолеть. Может быть Йемен, Ливия или Сирия, если привести несколько современных примеров, живут лучше, чем до конфликтов?", - указал он.
Понтифик, который многократно призывал положить конец боевым действиям и найти мирное решение украинского кризиса, в книге вновь возвращается к этому вопросу. По его словам, этот конфликт "поставил совесть миллионов людей в центре Запада перед суровой реальностью гуманитарной трагедии, которая существовала уже давно".
"Не существует случая, когда войну можно было бы считать справедливой. Военному варварству никогда не будет места", - подчеркнул папа Римский. Он обратился к "местным, национальным и мировым властям" с призывом предпринять все возможные инициативы, чтобы прекратить идущие войны и сказать "хватит" производству и международной торговле оружием. "Существование ядерного оружия ставит под угрозу сохранение человеческой жизни на земле", - отметил он.
По мнению папы Франциска, для достижения этих целей "требуются диалог, переговоры, умение слушать, дипломатические искусство и творчество, а также дальновидная политика, способная построить систему сосуществования, которая бы не основывалась на силе оружия или сдерживании". В этой связи он предложил "переосмыслить" существующие международные институты, включая ООН, чтобы они соответствовали новой реальности.
Алексей Арестович - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
4 октября, 08:18В мире
Арестович обозвал папу римского и Маска "аборигенами" за слова о России
 
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