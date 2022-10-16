https://ria.ru/20221016/voyna-1824382274.html

Войну нельзя считать справедливой, считает папа Римский

Войну нельзя считать справедливой, считает папа Римский - РИА Новости, 16.10.2022

Войну нельзя считать справедливой, считает папа Римский

Папа Римский Франциск выступил с развернутым призывом к созданию нового, лучшего мира на земле, который он сформулировал в книге под названием "Прошу вас во имя РИА Новости, 16.10.2022

2022-10-16T10:52

2022-10-16T10:52

2022-10-16T10:52

религия

в мире

франциск (хорхе марио бергольо)

йемен

ливия

сирия

оон

религия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0f/1816949068_0:0:3490:1963_1920x0_80_0_0_7573c322e3efb3003148a42dfaf43121.jpg

РИМ, 16 окт – РИА Новости. Папа Римский Франциск выступил с развернутым призывом к созданию нового, лучшего мира на земле, который он сформулировал в книге под названием "Прошу вас во имя Бога. Десять молитв о надежде на будущее".Отрывки из нового произведения понтифика, которое выйдет в свет 18 октября, опубликовала в воскресенье туринская газета La Stampa.Особое внимание в книге папа Франциск уделил проблеме войны в современном мире, которую он охарактеризовал как "провал политики".Понтифик, который многократно призывал положить конец боевым действиям и найти мирное решение украинского кризиса, в книге вновь возвращается к этому вопросу. По его словам, этот конфликт "поставил совесть миллионов людей в центре Запада перед суровой реальностью гуманитарной трагедии, которая существовала уже давно".По мнению папы Франциска, для достижения этих целей "требуются диалог, переговоры, умение слушать, дипломатические искусство и творчество, а также дальновидная политика, способная построить систему сосуществования, которая бы не основывалась на силе оружия или сдерживании". В этой связи он предложил "переосмыслить" существующие международные институты, включая ООН, чтобы они соответствовали новой реальности.

https://ria.ru/20221002/ukraina-1820972024.html

https://radiosputnik.ria.ru/20221004/arestovich-1821321948.html

йемен

ливия

сирия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, франциск (хорхе марио бергольо), йемен, ливия, сирия, оон, религия